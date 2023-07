Verkehr abbremsen wie in Frankreich

Von: Peter Schiebel

Teilen

So wie in diesem 200-Einwohner-Dorf im Osten Frankreichs kann sich Bürgermeister Patrick Janik auch Ortseinfahrten in Perchting und Hadorf vorstellen. © Janik

Bürgermeister Patrick Janik möchte den Durchgangsverkehr in den Ortsteilen durch neue Verkehrsinseln abbremsen. Das kündigte er am Dienstag in der Ortsteilversammlung in Perchting an. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind gerade erst geschaffen worden.

Perchting – Bürgermeister Patrick Janik war vor Kurzem in Frankreich. An die offizielle Delegationsreise in die Partnerstadt Dinard schloss sich ein Familienurlaub an, aus dem Janik eine Anregung für Starnberg mitgebracht hat. „In Frankreich fährt niemand mit 65 in einen Ort hinein“, sagte er in der Ortsteilbürgerversammlung am Dienstagabend in Perchting und zeigte dazu zwei Fotos, warum das so ist: weil unsere Nachbarn durch bauliche Maßnahmen selbst in kleinsten Dörfern den Verkehr abbremsen, wenn auch stellenweise etwas rüde. So etwas will Janik nun auch in den Ortsteilen hinbekommen. „Seit Kurzem sind Bremsinseln auf überörtlichen Straßen auch direkt am Ortseingang erlaubt“, sagte er. „Grundsätzlich halte ich das für sinnvoll.“ Janik kann sich das auf beiden Seiten der Andechser Straße vorstellen – und kündigte bereits an, bei der Ortsteilversammlung in Hadorf am 25. Juli Ähnliches vorzuschlagen.

Beim Staatlichen Bauamt in Weilheim gibt man sich aufgeschlossen. Hatten die Behörden bislang nachweisen müssen, dass Verkehrsinseln erforderlich sind, um Fußgängern eine gefahrlose Überquerung der Straße zu ermöglichen, hat sich die Rechtslage geändert. „Generell ist es nun so, dass der Gesetzgeber Verkehrsinseln erlaubt, auch wenn kein Querungsbedarf vorhanden ist“, erklärt Jacob Eberle vom Bauamt auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Auf Bundesstraßen werden wir das nicht machen“, sagt Eberle. Bei allen anderen überörtlichen Straßen sei das prinzipiell denkbar. Es müsse aber immer der Einzelfall betrachtet werden, also zum Beispiel wie breit ist die Straße oder wie sind die Sichtverhältnisse.

Aus Reihen der Bürger gab es am Dienstag Zustimmung. „Das freut mich total“, sagte eine Perchtingerin, die sich derzeit manchmal „wie am Nürburgring“ fühle, wie sie sagte. Janik kündigte zudem an, das Aufbringen großer 50er-Piktogramme auf der Andechser Straße prüfen zu wollen.

Der Straßenverkehr war, wie oft in den Ortsteilen, am Dienstagabend immer wieder Thema der knapp 50 anwesenden Bürger im Vereinsheim des TSV Perchting-Hadorf. Eine Anwohnerin der Jägersbrunner Straße wies auf starken und zu schnellen Verkehr hin und bat um Messungen. „Stellt da mal einen Blitzer hin, da macht die Stadt richtig Geld“, sagte sie. Dazu werde es nicht gleich kommen, erwiderte Janik, versprach aber einen sogenannten Smiley. Erst wenn der auf Nebenstraßen stehe und die Daten ausgewertet seien, könne über Blitzer nachgedacht werden. „Das ist der richtige Weg“, sagte Janik.

Den vor einiger Zeit diskutierten Durchstich von der Andechser Straße am Sportplatz vorbei zur Jägersbrunner Straße sah Janik kritisch. „Ich glaube, dass dies in der Summe zu mehr Verkehr auf der Jägersbrunner Straße führen würde“, sagte er. „Und ich halte es für verfehlt, einen Extra-Zufluss zu schaffen.“ Das letzte Wort sei in der Angelegenheit aber noch nicht gesprochen.

Unzufrieden waren einige Bürger mit der Situation am Kreisel zwischen Perchting und Söcking. Vor allem unweit des Kreisels abgestellte Wohnmobile und Anhänger sowie herumliegender Müll ärgerten sie. Der Platz sei ursprünglich zum Parken von ÖPNV-Bussen und Baumaschinen angelegt worden, erklärte Janik und sagte: „Ich bin auch nicht glücklich, wenn das zur Dauereinrichtung wirkt.“ Da es sich um Privatgrund handele, habe die Stadt aber nicht viele Möglichkeiten, um einzugreifen.

Ohne ein konkretes Beispiel zu nennen, äußerte sich der Bürgermeister auch zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ortsabrundungen. „Das ist für viele ein sensibles Terrain“, sagte Janik. Und er warnte: „Eine funktionierende Dorfgemeinschaft verträgt nicht zu viel Zuzug auf einmal.“ Gerne würde er diesbezüglich einmal eine Runde machen, um herauszufinden, was sich die Ortsteile bei dem Thema vorstellen können.