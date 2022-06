Verkehrsinsel bereitet kaum Probleme

Völlig neu im Starnberger Verkehr: Die lange Verkehrsinsel auf der Münchner Straße ändert das Abbiegen von und auf die Gautinger Straße. Für die Autofahrer stellt die Umstellung offenbar kein großes Problem dar, einer hat aber schon über die Insel abgekürzt. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die meisten Autofahrer haben sich mit der neuen Verkehrsführung an der Kreuzung Münchner/Gautinger/Uhdestraße bereits angefreundet, allerdings nicht alle. Am Wochenende wird dort wieder gebaut – und Anfang Juli noch einmal.

Starnberg – Jahrzehnte waren Autofahrer gewohnt, aus der Gautinger Straße in beide Richtungen abbiegen zu können. Dem ist seit einigen Tagen nicht mehr so, seit die Verkehrsinsel in der B 2 fertiggestellt ist. Die meisten haben das akzeptiert, aber nicht alle – Spuren zeugen davon, dass mindestens ein Autofahrer schon über die Insel abgekürzt hat. Das Staatliche Bauamt Weilheim versucht mit allen Mitteln, auch ortsunkundigere Autofahrer vom potenziell gefährlichen Abbiegen abzuhalten.

Bisher, sagt Bauleiter Oliver Schneider, hätten die allermeisten Autofahrer keine Probleme mit der „völlig neuen Verkehrsführung“ gehabt. Beschwerden gebe es nicht. Das führt Schneider auch auf die Sperrungen in den vergangenen Monaten zurück, in denen es schon keine freie Fahrt aus der Gautinger Richtung Autobahn oder auf die Uhdestraße gegeben hatte. Auch bei der Polizei seien bisher keine Probleme bekannt.

Damit auch alle Autofahrer die neue Regelung erkennen, hat das Staatliche Bauamt die Beschilderungen bereits geändert, auch an den Vorwegweisern. Für die KreuzungGautinger/Petersbrunner/Leutstettener Straße hat die Behörde eigens neue, zusätzliche Schilder anfertigen lassen. Ziel: Jeder soll mitbekommen, dass man aus der Gautinger Straße nicht mehr Richtung Autobahn auf die B 2 einbiegen kann, sondern über die Petersbrunner Straße fahren muss. Die wurde dafür ja eigens ausgebaut. Die Befürchtung ist, dass Autofahrer doch abbiegen, aber dann auf den beiden Spuren Richtung Stadtmitte landen – als Geisterfahrer im Gegenverkehr. Das mag unglaublich klingen, doch ist es vorige Woche während der Bauphasen an anderer Stelle passiert.

Als Grundregel für die Kreuzung gilt „rechts rein, rechts raus“. Heißt konkret: Von der Autobahn kommend kann auf die Gautinger Straße rechts abgebogen werden, von der Gautinger Straße jedoch nur noch nach rechts auf die B 2 (Münchner Straße) stadteinwärts. Vom Stadtzentrum kommend ist es ebenso: Auf die Uhdestraße geht rechts abbiegen, von der Uhdestraße kann nur nach rechts Richtung Autobahn eingebogen werden. Sämtliche bisherigen Linksfahrbeziehungen entfallen, wie es das Staatliche Bauamt nennt. Also weder aus Richtung Stadt auf die Gautinger noch aus Richtung Autobahn auf die Uhdestraße – Letzteres taten eh nicht sehr viele. Je nach Fahrziel sieht das so aus:

■ Fahrtziel Gauting: vom Stadtzentrum über B 2 bis zum Landratsamt, dort links auf Petersbrunner Straße einbiegen, dann weiter Richtung Gauting.

■ Fahrtziel Gauting: von Autobahn von der B 2 rechts auf Petersbrunner Straße und weiter in Richtung Gauting.

■ Fahrtziel Autobahn: von Gauting kommend an der Kreuzung Gautinger/Petersbrunner Straße links abbiegen auf die Petersbrunner Straße, weiter zur B 2, dort links Richtung Autobahn.

■ Fahrtziel Stadtzentrum: von Gauting kommend wie gewohnt.

Auf der Münchner Straße wird ab heute mit dem nächsten Abschnitt der Deckenarbeiten begonnen (gegen 20 Uhr). Der Verkehr wird auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeleitet. Vielleicht sind die Firmen, für deren Tempo Schneider voll des Lobes ist, schon am Samstag fertig, sonst wird es Sonntag oder Montagmorgen.

Vorbei sind die Arbeiten dann noch nicht. Vom 29. Juni bis 11. Juli werden die Einmündung Gautinger Straße und eine Spur der B 2 gesperrt, weil dort eine Verkehrsinsel für die Fußgänger-Querung gebaut wird. Früher geht es nicht – für den G7-Gipfel muss die B 2 frei sein.