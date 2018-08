Der Kampf um jeden Parkplatz

Sie haben nur Ärger und kassieren Provision - das sind nur zwei Gerüchte über Verkehrsüberwacher. Ist es wirklich so? Ein Rundgang mit Marianne Börroth durch Starnberg.

Starnberg – „Da kommt er.“ Gerade hat Marianne Börroth (62) eine Verwarnung unter die Scheibenwischer eines grauen VW-Transporters gesteckt. Halteverbot wegen einer Baustelle. 15 Euro. „Hast du mich jetzt aufgeschrieben“, ruft ein Mann, Mitte 60, grau zurückgelegtes Haar mit einer Zweigspitze darin. Nur um zwei Haselnussbäume auf der Baustelle habe er sich kurz kümmern müssen. Eine Frau vom Haus gegenüber reißt ein Fenster auf. „Gegenüber einer Tiefgarage, das ist Scheiße“, ruft sie. Verkehrsüberwacherin Börroth drückt es anders aus: „Das geht nicht.“ Der Mann spricht von seinem Konto im Soll und seiner kranken Frau. „Jetzt kommt auch das noch“, sagt er. „Ich hoffe, es wird besser“, sagt Börroth, so sanft und leise wie sie über alles spricht. Seit 16 Jahren ist sie in Gemeinden des Landkreises und der Stadt Starnberg unterwegs – die Frau aus Weilheim weiß, mit Geschichten wie dieser umzugehen.

Treffpunkt 9.30 Uhr vor dem Bayerischen Hof. Die Route hat Börroth teils im Kopf, teils geht sie intuitiv. „Montagvormittags ist es sehr ruhig“, kündigt sie an. „In Starnberg ist es aber ein Kampf um jeden Parkplatz.“ Ein paar Schritte, ein Plausch mit einem Mitarbeiter des Betriebshofs, der eine Hecke schneidet. Die Hitze zuletzt? „Herrlich“, sagt der Mann. „Schrecklich“, sagt Börroth. „Da waren wir ziemlich fertig.“ Auch der Winter war hart. „Minus zehn Grad, kalter Ostwind, keine Handschuhe. Da schmerzen die Finger.“ Börroth denkt nicht über das Wetter nach. „Du gehst einfach raus. Wir sind nicht im Wunschkonzert.“

Frau fragt Börroth: Wo kann man hier Skulpturen ausstellen?

Früher hat sie im Büro gearbeitet. Verkehrsüberwacherin wollte sie nur ein paar Wochen lang sein. „Mittlerweile kann mir gar nicht mehr vorstellen, acht Stunden lang in einem Raum zu sitzen. Das hat auch was mit Freiheit zu tun.“ An eines aber habe sie sich gewöhnen müssen: im Mittelpunkt zu stehen. Es gibt kaum ein Anliegen, mit dem die Menschen auf der Straße nicht zu Börroth kommen. Eine Frau fragt sie, wo man als Künstler in Starnberg Skulpturen ausstellen könne.

Sonst sind es Touristen, die nach den besten Restaurants fragen – oder wo denn dieser See ist. „Da kann ich nicht sagen: ’Sie bekommen keine Antwort, ich muss jetzt Verwarnungen ausstellen’“, sagt Börroth. Auch wenn es manchmal absurd wird. Einmal fragte jemand, wann der nächste Bus fahre – Plan und Fahrer waren in Sichtweite. Die Verkehrsüberwacherin scheint für viele Menschen für alles zuständig zu sein. Sie hat eine Sonderposition auf der Straße, das liegt auch an der Uniform. Börroth spürt das, schon wenn sie sich ein Wasser kauft, und sie in die Gesichter der Menschen blickt. „Sie denken kurz: ’Oh, habe ich meinen Parkschein gelöst?’“ Der Umgang mit den Menschen mache ihr Spaß, sagt Börroth.

+ Die Verbotsschilder am „Bayerischen Hof“ sind umgedreht. Daher wird hier zurzeit niemand verwarnt. © Andrea Jaksch

Maximilianstraße, ein Mann ruft vom Außenbereich eines Cafés: „Das Undosa ist eine Katastrophe, dort müssen Sie mal hin.“ Börroth ist sowieso gerade auf dem Weg. „Darauf werde ich öfter angesprochen“, sagt sie. Die Situation dort? Börroth bläst die Backen auf. „Übel. Fußgängerzone mit Kindern und älteren Leuten – und da fahren Autos rein.“ Noch bevor die Verkehrsüberwacherin den ersten geparkten Pkw vor dem Restaurant am Starnberger Seeufer kontrollieren kann, kommt ihr in der Fußgängerzone ein blauer Peugeot entgegen. Zwei Sätze später kehrt der Fahrer um. „Man ist doch Mensch – wir reden mit den Leuten.“ Als Nächstes kommt ihr ein Mercedes entgegen.

Die Verkehrsüberwacherin muss auch damit umgehen, was manchmal zurückkommt. „Der eine versucht es auf die lustige Art, der andere flirtet – aber dafür bin ich nicht anfällig.“ Die häufigste Ausrede? „Ich war doch nur zwei Minuten...“ Manchmal hat Börroth genau gesehen, dass das gar nicht stimmt. „Aber eine Lüge will ich nicht unterstellen. Gefühlt sind es für viele wirklich zwei Minuten gewesen.“ Kein Pardon kennt sie bei Behindertenparkplätzen. „Bei dem an der Wittelsbacherstraße parken die Leute oft, um sich schnell ein Eis zu holen. Ein Behinderter sieht das aber nicht und fährt daran vorbei.“

Einmal musste Börroth selbst zahlen

Zwischendurch ein blauer Ford. Gerade ist die Parkzeit abgelaufen. „Den merken wir uns“, sagt Börroth und geht weiter. Eine Viertelstunde später steht das Auto noch immer da. „Wir können nicht immer sofort verwarnen“, sagt sie. Die Menschen müssen Zeit haben, das Ticket zu lösen, und einen gewissen Spielraum haben die Verkehrsüberwacher auch. Der ist nach einer Viertelstunde aber ausgereizt.

Einmal wurde Börroth selbst zur Täterin, in Weilheim. Als sie das Parkticket auf ihrem Smartphone lösen wollte, hat sie sich beim Kennzeichen vertippt: 671 statt 617. 15 Euro. „Da mache ich nicht umeinander“, sagt sie. „Das war mein Fehler.“ Wirklichen Ärger kenne sie auch von ihrer Arbeit nicht, betont Börroth. „Im Fernsehen wird es so dargestellt, als würde es ständig vorkommen, dass wir ein Problem mit jemandem haben.“ Im Freundeskreis werde sie oft gefragt, ob sie tätlich angegangen werde. Und? „Noch nie!“ Es gibt auch andere Gerüchte, wie das mit der Provision für jede verteilte Verwarnung. „Das höre ich ganz oft“, sagt Börroth. Es gebe aber nur den Stundenlohn.

„Sie kennt in Starnberg jeden Pflasterstein“

Auch die negativen Geschichten überwiegen bei Weitem nicht. Einmal, es ist eine Ewigkeit her, wurde sie als Frau bezeichnet, die ihr Geld im Rotlicht-Milieu verdient. Ein anderer sagte, sie könne sich die Verwarnung in den Allerwertesten schieben – nur, dass sich die Betroffenen direkter ausdrücken. Nach solchen Fällen ruft Börroth ihren Kollegen an, der zeitgleich in Starnberg unterwegs ist. Ärger ablassen, dann ist wieder gut. „Wir sind ein Team, da ist jeder für den anderen da“, sagt sie. Über die anderen Berufsbezeichnungen, die im Umlauf sind (Parkwächterin, Zettelhex, Aufschreiberin, Politesse) kann Börroth lachen.

Um 12.30 Uhr verabschiedet sich Börroth in die Mittagspause mit ihrem Kollegen. „Sie kennt in Starnberg jeden Pflasterstein“, sagt er. Am Ende wird sie wieder ihre zehn Kilometer gelaufen sein. „Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen“, sagt Börroth.