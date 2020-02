Dritter Platz für Söcking-Mitte

Seit Monaten gibt es Streit um die Bushaltestelle Söcking-Mitte. Die bekommt nun einen dritten Standort, weil der erste nicht möglich und der zweite nicht gewollt ist.

Söcking – Erst dort, dann da und nun wieder woanders: Für die Bushaltestelle Söcking-Mitte Richtung Starnberg ist ein neuer Platz gefunden, den der Stadtrat auch akzeptiert. Doch auch der ist nur ein Provisorium.

Seit Monaten ist die Haltestelle ein Politikum und ein Aufreger in Söcking. Die Stadt hatte sie vom alten Platz nach Westen verlegt, was Anwohnern das Leben schwer machte. Deswegen beschloss der Stadtrat, sie wieder an den alten Platz zurückzuverlegen. Das, argumentiert Bürgermeisterin Eva John, sei nicht möglich, da sie sich dort teils auf Privatgrund befinde – und dort sowieso die Bucht zu schmal und der Platz für wartende Busfahrgäste zu klein sei. Zudem gebe es Differenzen zwischen Bebauungsplan und gültigen Baugenehmigungen. Deswegen setzte sie den Beschluss, die Haltestelle bis Ende 2019 an den alten Platz zu verlegen, nicht um und machte im Stadtrat diese Woche einen neuen Vorschlag.

Neuer Standort für Söcking-Mitte näher an Bismarckstraße

Der jetzige Standort sei „eigentumsrechtlich und straßen- und wegerechtlich in Ordnung“, findet die Stadtverwaltung, auch wenn Anlieger argumentieren, der Ausstieg erfolge auf Privatgrund. Das zieht die Stadt in Zweifel, da der Bereich seit Jahren als öffentliche Verkehrsfläche diene. Eine Rückverlegung an die alte Position sieht die Verwaltung als unmöglich an und schlug deswegen vor, bis zu einer endgültigen Klärung die Haltestelle auf öffentlichem Grund entlang der Andechser Straße im Bereich zwischen Bedarfsampel und Bismarckstraße (fast direkt vor St. Stephan) zu verlegen. Dort sind rund 40 Meter Platz, von denen man zwölf für die Haltestelle benötige. Der neue Standort muss mit der Polizei noch abgestimmt werden. Bis zu einer Realisierung werden also noch einige Tage vergehen. Die Haltestelle auf der Nordseite der Andechser Straße bleibt, wo sie ist – zumindest wurde nichts anderes beschlossen.

Der Stadtrat ging mit, will jedoch weiter eine genaue Prüfung der Vorgänge durch die Rechtsaufsicht am Landratsamt. „Das ist der sauberste Weg“, sagte Stadtrat Stefan Frey (CSU).