Verstärkung fürs Amtsgericht

Am Amtsgericht in Starnberg gibt es personelle Verstärkung. © David-Wolfgang Ebener

Neue Richterin Dr. Anna-Miriam Frey übernimmt auch Binnenschifffahrtsfälle aus weiten Teilen Südbayern.

Starnberg – Das Amtsgericht Starnberg hat Verstärkung bekommen: Ab sofort übernimmt Richterin Dr. Anna-Miriam Frey die Zuständigkeit für allgemeine Zivilsachen. Jedes Jahr seien circa 500 Zivilverfahren in Starnberg zu bearbeiten, also Streitigkeiten zwischen den Bürgern, teilte das Gericht mit. Es seien insbesondere Streitigkeiten aus Mietverhältnissen, aus Verkehrsunfällen, aus Kaufverträgen und auch aus Verkehrsunfällen. Darüber hinaus entscheidet die Abteilung – sie hat drei Richterinnen und einen Richter, alle in Teilzeit – über Binnenschifffahrtssachen.

Für die neue Richterin ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte: „Als Referendarin war ich bereits beim Amtsgericht Starnberg und freue mich sehr, als Richterin zurückkehren zu dürfen. Mit meiner Familie wohne ich in Tutzing. Die kurzen Wege sind für mich ein großes Glück.“ Angefangen hatte Anna-Miriam Frey zunächst als Rechtsanwältin und dann als Zivilrichterin in Hamburg, schließlich war sie Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft München I und Strafrichterin im Amtsgericht München. Die Tätigkeit als Amtsrichterin ist für sie ein großes Privileg: „Ich schätze den Kontakt mit vielseitigen Menschen, die Arbeit mit unterschiedlichsten Sachverhalten und den unkomplizierten Austausch mit Kollegen. Nach der Zeit an größeren Behörden und manchmal anonymer Großstadt-Atmosphäre wurde ich beim Amtsgericht Starnberg sehr herzlich empfangen.“

Das Amtsgericht Starnberg ist Schifffahrtsgericht für alle Gewässer in den Gerichtsbezirken Augsburg, München Stadt, Weilheim, Garmisch, Ebersberg, Dachau, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz Wolfratshausen und natürlich Starnberg, erklärte Direktorin Monika Andreß. In Freys Zuständigkeit fallen daher die zivilen Binnenschifffahrtsfälle, das sind allerdings im Schnitt nur zwei im Jahr. Dabei gehe es zum Beispiel um Fälle, in denen ein Boot durch einen Unfall beschädigt wurde und darum gestritten wird, wer den Schaden zu tragen hat. Die Strafabteilung hat jährlich etwa fünf Verfahren auf dem Tisch. Dazu gehörten beispielsweise Straftaten, die an Bord eines Schiffes begangen werden. Daneben gibt es Andreß zufolge etwa fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren in Binnenschifffahrtssachen pro Jahr.

Es gebe einen Bußgeldkatalog für die Schifffahrt, und ein Teil davon gilt für die Binnenschifffahrt. Die Binnenschifffahrtsordnung (BinSchStrEV) gelte für alle Wasserfahrzeuge und Verkehrsteilnehmer auf dem Wasser. Neben den allgemeinen Fahrregeln und Ausrüstungspflichten seien unter anderem auch Tag- und Nachtzeichen sowie regionale Sondervorschriften wie Maße, Tiefgang und zulässige Höchstgeschwindigkeiten in der BinSchStrEV definiert. Darüber hinaus finden sich dort auch Vorschriften zum Gewässerschutz. Diese bildeten unter anderem die Grundlage für die Sanktionen, die im Bußgeldkatalog für die Binnenschifffahrt festgelegt seien. Geahndet werden durch den Bußgeldkatalog auch Verstöße gegen die Voraussetzungen, die zum Führen eines Wasserfahrzeugs notwendig sind. So könne es auch auf dem Wasser zum Fahren ohne Fahrerlaubnis kommen, wenn der Schiffsführer keinen oder nicht den richtigen Führerschein bzw. Fahrerlaubnis vorweisen kann. Das Missachten von Verkehrszeichen, der Vorfahrt oder der Regeln zum Überholen bzw. zum Ausweichen finden sich im Bußgeldkatalog für die Binnenschifffahrt ebenso wieder wie das Ignorieren der vorgeschriebenen Maße bzw. der regionalen Bestimmungen. Auf den Tisch der Starnberger Richter kommen auch diese Fälle: „Ist ein Schiffsführer bzw. ein Besatzungsmitglied körperlich oder geistig nicht in der Lage, ein Wasserfahrzeug zu führen oder wichtige Tätigkeiten auf diesem auszuüben, ist es ihnen untersagt, dies zu tun. Auch in einem solchen Fall drohen Sanktionen gemäß dem Bußgeldkatalog für die Binnenschifffahrt. Hierzu zählt auch das Außerachtlassen der vorgeschriebenen Promillegrenze von 0,5“, erklärte die Amtsgerichtsdirektorin.

Allerdings werden nicht alle Fälle auf den Seen in Starnberg verhandelt. Bei Strafsachen gelten die üblichen Regeln: Droht eine Strafe von mehr als vier Jahren Haft, ist die nächste Instanz (Landgericht) zuständig.