Vertreter aus Landkreis Starnberg fordern Führerscheinpflicht für Boote

Von: Tobias Gmach

Teilen

Viel los auf dem See: Wegen des immer mehr werdenden Verkehrs und der vielen Sportler diskutierten Vertreter verschiedener Institutionen zuletzt über Regeln und Maßnahmen auf und neben dem Wasser. © Andrea Jaksch

Eine Führerscheinpflicht für Boote mit mehr als 15 PS wünschen sich Vertreter aus dem Landkreis. Auch wegen unachtsamen Stand-up-Paddlern und Falschparkern an den Seen sind Maßnahmen im Gespräch.

Landkreis – Wer mit mehr als 15 PS oder elf KW über die Seen im Landkreis Starnberg fahren möchte, soll künftig einen Bootsführerschein nachweisen müssen. Mit diesem Wunsch ist Landrat Stefan Frey an Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter herangetreten. Der Freistaat müsste die spezielle Führerscheinpflicht in die Bayerische Schifffahrtsverordnung aufnehmen. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass Leute mit leistungsstarken Fahrzeugen auf unseren Seen keinen Führerschein brauchen. Das kann man keinem erklären“, sagte Frey dem Starnberger Merkur.

Die Idee stammt nicht vom Landrat allein – sie entstand beim „Seengespräch“ im Pöckinger Rathaus am 30. März, an dem Bürgermeister der Seeanliegergemeinden sowie Vertreter von Wasserwacht, Wasserschutzpolizei, Segel- und Surfschulen, Bootsverleihern, Werftbetreibern, Fischern, Naturschutz- und anderen Organisationen teilgenommen hatten. Von den Ergebnissen berichtete die Tourismusfördergesellschaft gwt allerdings erst am Montag per Pressemitteilung. Frey und gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter hatten das früher jährlich stattfindende Treffen wieder ins Leben gerufen – wegen des steigenden Freizeitdrucks und der immer mehr werdenden Wassersportler.

Auf dem Starnberger See sind derzeit 280 Motorboot-Lizenzen vergeben, auf dem Ammersee 150

Bei der Führerschein-Forderung seien sich die rund 50 Teilnehmer weitgehend einig gewesen. Frey informierte das Verkehrsministerium Anfang April, eine Antwort habe er noch nicht bekommen. Auf dem Starnberger See sind derzeit 280 Motorboot-Lizenzen vergeben – befristet auf maximal fünf Jahre ohne Verlängerungsmöglichkeit. Auf dem Ammersee sind es 150. Allerdings gibt es auch 1620 angemeldete Elektroboote im Landkreis, von denen laut Kreis und gwt aber 1400 unter 10 KW (13,6 PS) liegen.

Ein zweites großes Thema beim zweistündigen Seengespräch waren die Stand-up-Paddler, vor allem jene, die sich in Hafeneinfahrten oder geschützten Bereichen wie an der Roseninsel im Starnberger See herumtreiben – und die unbeleuchtet in der Dunkelheit unterwegs sind. Zehn SUP-Regeln, die in der Runde in Pöcking vorgestellt wurden, sollen künftig Abhilfe schaffen. Rechtlich bindend sind sie allerdings nicht. „Wir können nur Hinweise geben“, erklärt gwt-Chef Winkelkötter auf Nachfrage. Dazu sollen auch die Verleiher der Bretter angehalten werden. Zu einer Schwimmwestenpflicht für die Paddler konnte sich die Mehrheit nicht durchringen, auch wenn sie von manchen Vertretern gefordert wurde. Die Maßnahme wäre „unverhältnismäßig und kaum durchsetzbar“, heißt es in der gwt-Mitteilung. Aufgekommen war die Diskussion auch, weil im August 2022 eine 16-Jährige im Ammersee ertrunken war. Sie nutzte ein SUP-Board, konnte aber nicht schwimmen.

Überfahrener Schwimmer brachte Debatten in Gang

2022 hat das Konfliktpotenzial im stark frequentierten Wasser ohnehin offenbart. „Im letzten Jahr kam es zu mehreren Vorfällen, bei denen Schiffe ihre Anlegemanöver abbrechen und abdrehen mussten“, schreibt die gwt und bezieht sich auf unvorsichtige Badegäste. Ungeachtet der Schuldfrage starb ein 32-jähriger Schwimmer aus München am 31. Juli – er wurde von einem Motorboot überfahren.

Die Konflikte nehmen auch neben dem Wasser zu. Stichwort parken. „Polizei und kommunale Verkehrsüberwachung sind dem Ansturm nicht gewachsen und können aufgrund von Personalmangel die falschgeparkten Autos gar nicht alle aufnehmen“, heißt es in der Mitteilung. Daher machte die gwt in Pöcking einen Vorschlag: An einem warmen Sommertag am Wochenende soll es heuer eine Schwerpunktaktion geben, bei der Falschparker zur Rechenschaft gezogen werden. „Vielleicht zeigt das ja Wirkung“, hofft Winkelkötter. Auch die „Nature Guides“ sollen künftig mehr eingebunden werden und Autofahrer auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Schilder und verstärkte Kommunikation über Soziale Medien seien in Planung.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.