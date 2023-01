VHS Starnberger See: So viele Kurse und Termine wie nie

Von: Peter Schiebel

Teilen

Stolz auf das erste gemeinsame Programmheft der Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching (v.l.): Martina van der Wiel, Lisa Aulinger, Tim Weidner und Christine Loibl von der Starnberger VHS. © Andrea Jaksch

Die unmittelbar bevorstehende Fusion der Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching macht es möglich: Das in Starnberg vorgestellte Programmheft ist so dick wie nie.

Starnberg – 176 Seiten im Hochglanz-DIN-A4-Format, alles in allem an die 800 Kurse und Veranstaltungen: Mit einem Rekordangebot startet die Volkshochschule Starnberger See ins neue Semester für Frühjahr und Sommer. Die hohe Zahl ist auf die bevorstehende Fusion mit der VHS Herrsching zurückzuführen – ebenso das ungewöhnliche Programmheft. Je nachdem, wo der Leser anfängt zu blättern, startet er entweder mit dem Starnberger oder mit dem Herrschinger Angebot. „Unser erstes gemeinsames Programmheft ist etwas ganz Besonderes“, sagte VHS-Vorsitzender Tim Weidner bei der Präsentation am Donnerstag. „Und es ist ganz schön dick geworden.“ VHS-Leiterin Christine Loibl sprach von einem „Meilenstein hin zu einer gemeinsamen Volkshochschule“.

Knapp 500 Kurse und Veranstaltungen bietet die VHS Starnberger See an, rund 280 die VHS Herrsching. Das Starnberger Angebot startet mit dem „Studium generale“, das sich diesmal mit berühmten Frauen und Männern der Weltgeschichte und zwei Kursen zur Kunstgeschichte beschäftigt. In den bewährten Bereichen „Gesellschaft und Leben“, „Beruf und IT“, „Sprachen und Integration“, „Gesundheit und Fitness“, „Kultur und Kreativität“ sowie „Grundbildung und VHS“ folgen viele bewährte und eine ganze Reihe neuer Angebote.

Bisher 888 Anmeldungen - und erste Kurse sind ausgebucht

Zu den Klassikern gehört die Aquafitness, die jetzt schon ausgebucht ist. „Wir könnten locker noch einen oder zwei weitere Kurse anbieten“, sagte Martina van der Wiel, die für den Bereich zuständig ist. Allerdings gebe es aktuell keine freien Zeiten in Schwimmbädern. Großen Bedarf gibt es auch an den Integrationskursen in Deutsch des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Zwölf Kurse à 700 Unterrichtsstunden seien mit jeweils 20 Teilnehmern ausgebucht, erklärte die zuständige VHS-Mitarbeiterin Lisa Aulinger. „Es gibt Wartelisten.“ Problemlos könne die VHS zu den 24 verpflichteten Dozenten zehn weitere beschäftigen, sagte VHS-Leiterin Loibl. Allerdings sei der Markt relativ leer gefegt.

Im Bereich Sprachen bietet die VHS heuer erstmals Isländisch an, einen Ukrainisch-Kurs gibt es dagegen nicht mehr. „Den hatten wir im Wintersemester im Programm, die Nachfrage war aber nicht so groß wie gedacht“, erklärte Lisa Aulinger. Einer der zahlreichen Französisch-Kurs richtet sich besonders an Bürger aus Feldafing als Vorbereitung für ein Treffen mit Freunden aus der neuen Partnerstadt Bouc-Bel-Air.

Generell bietet die VHS wieder einen gewohnten Mix aus Lernen und Spaß, aus Wissen und Nützlichem an. So gibt es nach längerer Pause zum Beispiel wieder Führungen durch die Synagoge in München und die Moschee in Penzberg, bei einem anderen Termin können Teilnehmer erfahren, wie sie ihr Erspartes in Zeiten der Inflation retten und wie ETFs funktionieren. Gesundheits- und Ernährungsangebote nehmen einen breiten Raum ein, auch die Bereiche Malen und Technik sind stark vertreten, bis hin zum Kurs „Beautyretusche in Photoshop“. Neu im Angebot sind auch zwei Zauberkurse für Erwachsene – entstanden aus dem Wunsch von Eltern, deren Kinder an Zauberkursen der Jungen VHS teilgenommen haben. „Ich bin gespannt, wie das angenommen wird“, sagte Christine Loibl. Für Kinder gibt es zudem ein neues Angebot im Bereich Computersprachen.

Generell sehen die Verantwortlichen die Entwicklung der VHS auf einem guten Weg. „Die Nachfrage ist zwar noch nicht so gut wie 2019, aber schon wieder deutlich besser als während der Pandemie“, sagte Loibl, die auf 3000 Teilnehmer im neuen Semester hofft. Das startet am 27. Februar. Anmeldungen sind aber bereits möglich, 888 sind nach Loibls Angaben bis Donnerstagvormittag schon eingegangen.

Vorsitzender Weidner rechnet im Februar/März mit „grünem Licht des Registergerichts“ für die Fusion zur VHS Starnberg-Ammersee. In den Osterferien sollen dann die Internetseiten zusammengelegt werden. Bis dahin gibt’s alle Infos auf www.vhs-starnberger-see.de.