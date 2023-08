Kulturpass: Viel Aufwand für wenig Nutzung

Von: Laura Forster

Teilen

Der Kulturpass ist im Landkreis bisher kaum ein Thema oder Faktor. Das Angebot ist überschaubar, die Zielgruppe recht klein. Ab Herbst könnten aber weitere Kulturstätten dazustoßen. © Jan Woitas

Angebot und Nachfrage des Kulturpasses halten sich im Landkreis Starnberg bislang in Grenzen. Die 18-Jährigen nutzen ihn kaum, und es gibt wenig Gelegenheiten, ihn zum Einsatz zu bringen. Für die Kulturschaffenden ist der Pass mit einigem Mehraufwand verbunden.

Landkreis – Seit dem 14. Juni steht die Kulturpass-App zum Download bereit. Wer heuer 18 Jahre alt wird oder wurde, kann sich dort registrieren – und bekommt 200 Euro vom Staat geschenkt. Gedacht ist das Geld für Kinobesuche, Konzerte, Theater, Museen und Bücher, Musikinstrumente, Noten und Tonträger. Im Landkreis klappt das aber noch nicht so recht.

Laut Bundesregierung haben bereits 130 000 Jugendliche in ganz Deutschland ihr Budget freigeschaltet. So wurden mit dem Kulturpass bereits mehr als 2,8 Millionen Euro Umsatz generiert. Knapp 350 000 18-Jährige haben sich für die App registriert und über das Angebot informiert. „Rund sechs Wochen nach dem Start des Kulturpasses sehen wir, dass der Kulturpass funktioniert und die beabsichtigte Wirkung entfaltet“, wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth in einer Pressemitteilung zitiert. Auf ihre Initiative geht das Pilotprojekt zurück, das es jungen Menschen erleichtern soll, ihre lokale Kulturszene zu entdecken. „Das ist ein wirklich erfolgreicher Start, der zeigt, dass es sich für Kulturanbieter vor Ort lohnt, sich am Kulturpass zu beteiligen“, so Roth.

Doch vor Ort, zumindest im Landkreis Starnberg, sieht es anders aus. „Das ist eine völlige Nullnummer“, sagt Matthias Helwig, Betreiber der Breitwand-Kinos im Landkreis Starnberg und Leiter des Fünf-Seen-Filmfestivals. Die Zielgruppe, die von dem Kulturpass profitiert, sei sehr klein. „Etwa zehn Prozent der Bevölkerung sind Kinogänger, ein kleiner Bruchteil davon ist 18 Jahre alt. Dazu kommt, dass sie die gezeigten Filme dann auch noch mögen müssen“, so Helwig, der in seinen Kinos den Kulturpass anbietet. Denn nicht jedes gezeigte Werk interessiere die Jugendlichen so, wie die derzeitigen Hits „Barbie“ und „Oppenheimer“. Ein paar 18-Jährige hätten den Pass zwar schon angewendet, jedoch hat die Regierung laut Helwig viele Dinge nicht beachtet. „Nur weil es umsonst ist, heißt es nicht, dass es auch genutzt wird. Viele Jugendliche denken, dass sie am Abend bessere Dinge machen können, als beispielsweise ins Theater zu gehen.“ Eine Verbesserung wäre, das Alter auszuweiten, um den Kulturpass und die Veranstaltungen für ganze Freundesgruppen attraktiv zu machen, so Helwig.

Bosco in Gauting stößt auf bürokratische Hindernisse

Katja Friedrich, Leiterin des Gautinger Bosco, zeigt sich optimistischer. „Das ist eine tolle Möglichkeit für Jugendliche. Wenn ich 18 wäre, fände ich das super“, sagt sie. Noch ist eine Buchung mit dem Kulturpass für die Veranstaltungen im Bosco nicht möglich, da das Team noch an bürokratischen Dingen arbeitet. „Es ist etwas komplizierter als gedacht. Wir hatten gehofft, dass die Buchung über unsere Ticketingfirma läuft.“ Nun muss Friedrich nach einer neuen Lösung suchen. „Wir sind gerade eh in der Sommerpause. Ab Herbst sollte es funktionieren“, und die Jugendlichen können die Konzerte, Theater- und Kabarettstücke bequem über die App buchen. Noch habe jedoch kein Jugendlicher explizit nach dem Kulturpass gefragt. „Doch ich denke, das ändert sich bald“, sagt Katja Friedrich.

Auch in der Bücherjolle in Starnberg können die 18-Jährigen Artikel mit dem 200-Euro-Budget des Kulturpasses kaufen. „Vier Jugendliche waren schon da, bei zweien hat es technisch anfangs nicht geklappt“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Bartelmann, der seine Kunden per Newsletter auf das Angebot aufmerksam gemacht hat. „Wir haben uns wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Es ist ein hoher Aufwand für wenig Nachfrage.“

Wer sich als gerade 18-Jähriger für den Kulturpass interessiert, findet alle Infos auf der Internetseite www.kulturpass.de.