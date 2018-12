Viel Freude und ein bisschen Protest - Starnberger Westumfahrung wird am Montag freigegeben

Die Westumfahrung von Starnberg und der Ausbau bei Mamhofen werden am Montagmittag für den Verkehr freigegeben. Auf der insgesamt knapp sechs Kilometer langen Strecke sollen laut Prognose fürs Jahr 2030 täglich 8300 Fahrzeuge fahren. Am Samstag feierte bereits die Stadt Starnberg das Millionenprojekt.

Starnberg – Nein, selbst die Einweihung einer Straße funktioniert in Starnberg nicht ohne Ärger, Missverständnisse und gegenseitiger Kritik. Und das, obwohl große Mehrheiten das Projekt befürworten, so wie im Fall der Westumfahrung. Am Samstag durchschnitt Bürgermeisterin Eva John das Band an der neuen Grünbrücke, am Montag um 11 Uhr eröffnen Landrat Karl Roth und der Leiter des Staatlichen Bauamts Weilheim, Uwe Fritsch, ein paar hundert Meter weiter nördlich bei Hadorf die Straße offiziell.

Gut 200 Starnberger waren nach Angaben der Stadtverwaltung zum Bürgerfest am Samstag gekommen. „Wir feiern heute eine große Bauleistung, eine große Investition und einen wirklichen Meilenstein für die Verkehrsentlastung der Stadt Starnberg und ihrer Ortsteile“, sagte Eva John. Dass weder Fritsch noch Minister oder Staatssekretär zu dem Termin gekommen waren, habe die Stadt enttäuscht – „aber wir müssen das akzeptieren“.

Wie berichtet, hatte Fritsch der Bürgermeisterin einen Alleingang vorgeworfen, nachdem die Stadt noch während der Abstimmungsgespräche bereits die Einladung zu der Einweihung verschickt habe – versehen mit einem Porträtfoto Johns und dem Hinweis, die Stadt lade ein. Die Bürgermeisterin hatte daraufhin mitteilen lassen, dass sich die Vorstellungen bei der Gestaltung der Feier zuletzt deutlich unterschieden hätten und die Einladungen zum Zeitpunkt von Fritschs Absage bereits gedruckt gewesen seien.

Der Vorfreude auf die geplante Verkehrsentlastung tat das aber keinen Abbruch. „Die neue Westumfahrung schafft bessere Verbindungen – zwischen den Autobahnen A 95 und A 96, zwischen München und dem Oberland und zwischen Gilching und Pöcking“, sagte John.

Die neue Trasse – die Staatsstraße 2069 – ist insgesamt 5,9 Kilometer lang und besteht aus zwei Teilstücken: dem Ausbau der bisherigen Kreisstraße bei Mamhofen und der eigentlichen Westumfahrung, die daran anschließt. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung vom Waldkreisel bis zur Verbindungsstraße Söcking-Perchting, von wo aus die Anbindung an die B 2 am Maxhofkreisel besteht. „Bis jetzt mussten alle über Starnberg oder die dazwischenliegenden Dörfer fahren“, sagte Eva John. Jetzt gehe es kürzer und schneller. „Hadorf, Perchting, Maising, Aschering und Söcking – sie alle können aufatmen.“ Das Staatliche Bauamt gibt an, dass laut einer Prognose für das Jahr 2030 auf der neuen Staatsstraße 8300 Fahrzeuge täglich verkehren werden.

16,1 Millionen Euro hat das Projekt insgesamt gekostet – 12,3 Millionen Euro der Bau, 3,8 Millionen der Grunderwerb. Die Stadt ist in Vorleistung getreten, bekommt vom Freistaat aber mit 84 Prozent der Kosten den Löwenanteil zurück. Insgesamt steuert Starnberg somit rund 2,6 Millionen Euro zu – „wahrlich gut eingesetztes Kapital“, wie Eva John am Samstag sagte.

Während Mitglieder der Bürgerinitiative Pro Umfahrung – Contra Amtstunnel an die Besucher des Bürgerfestes 200 Tannen-Setzlinge verteilten, protestierten Radfahrer und Reiter gegen die gekappten Wegeverbindungen durch den Ausbau bei Mamhofen. „Querungsmöglichkeiten für Rad- und Fußverkehr wurden beseitigt“, sagte der Kreisvorsitzende des Fahrradclubs ADFC, Anton Maier. „Der Erholungsraum im Westen ist für uns abgeschnitten.“ Auch die Grünen-Landtagsabgeordnete Anne Franke aus Gauting kritisierte die Planung.

Das sei ein herber Rückschlag für das Vorhaben, das Alltagsradwegenetz im Landkreis zu verbessern, sagte sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Bei aller Anstrengung, vor allem durch die Kreisverkehrsmanagerin Susanne Münster, sei dieses Netz „noch nie gut“ gewesen. Ziel müsse es sein, straßenbegleitende Radwege zu bauen – „für Alltagsradler brauchen wir auch Wege, die man nachts und im Dunkeln befahren kann“.

Eva John kritisierte die Entwicklung bei Mamhofen ebenfalls. „Da ist dem Freistaat Bayern etwas passiert, was nie, aber schon gar nicht in der heutigen Zeit passieren darf“, sagte sie. Uralte Wegeverbindungen seien durch die Verlegung der Straße und die Errichtung eines riesigen Walls zerschnitten worden. Straßenbau ohne die Berücksichtigung der Interessen der Fahrradfahrer gehe heutzutage nicht mehr.