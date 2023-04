Viel Lob für Pläne fürs Starnberger Museumsquartier

So soll das neue Museumsquartier in Starnberg eines Tages aussehen.

Bauausschuss winkt Planungen durch

Von Peter Schiebel schließen

Der Bauausschuss des Starnberger Stadtrats hat mit viel Lob und Zustimmung auf die Planung für das Museumsquartier reagiert. Wann die drei Gebäude realisiert werden können, steht aber in den Sternen.

Starnberg – Einmal vier, einmal fünf, einmal sechs Geschosse, eine öffentlich zugängliche Terrasse mit unverbaubarem Seeblick, dazu freie Wege zum Museum und zum Bodendenkmal St. Benedikt – das sind wesentliche Punkte des Siegerentwurfs für das Museumsquartier, mit dem sich der Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstagabend beschäftigt hat.

Dabei geht es um die Grundstücke Bahnhofstraße 1, 1a, 3 und 3a. Auf einem Teil der Fläche steht seit fast genau zwei Jahren die rosafarbene Riesentreppe „Wiege von Starnberg“. Und daran dürfte sich so schnell wohl auch nichts ändern. Denn obwohl der Bauausschuss die Planung einstimmig und zustimmend zur Kenntnis nahm und es neben viel Lob an dem Konzept lediglich vereinzelte Kritik an den Gebäudehöhen gab, ist der Zeitpunkt der Realisierung des Museumsquartiers noch völlig offen. Das hängt mit der Prioritätenliste zusammen, nach der die städtische Bauverwaltung mittlerweile Bebauungspläne bearbeitet.

Das Museumsquartier ist zwar in Gruppe 1 eingestuft, gilt also als Vorhaben mit höchster Priorität, befindet sich dort jedoch nur auf Platz 16. Zeitgleich bearbeitet werden können im Rathaus etwa zwölf Vorhaben, die im Schnitt zwei Jahre dauern. „Es ist für uns aktuell nicht möglich, das Museumsquartier aktiv zu bearbeiten“, erklärte denn auch Stadtbaumeister Stephan Weinl in aller Offenheit.

Ob es eine Option sei, die Bauleitplanung für das Museumsquartier an ein externes Büro zu vergeben, wollte Anke Henniger (FDP) deshalb wissen. „Vielleicht hat der Bauwerber irgendwann keine Lust mehr, wenn es zu lange dauert“, befürchtete sie. Das sei nicht möglich, erwiderte Weinl. „Den Dialog mit Stadtrat, Planern und Bürgern kann nur die Verwaltung leisten“, sagte er.

Drei rechteckige Gebäude unterschiedlicher Höhe

Zuvor hatte Weinl die Grundzüge der Planung skizziert, für die das Büro Beer Bembé Dellinger Architekten und Stadtplaner aus Greifenberg mit Burkhardt Engelmayer Mendel Landschaftsarchitekten aus München verantwortlich ist. Grundstückseigentümer ist bekanntlich der Starnberger Projektentwickler Ehret und Klein, der auch den Wettbewerb gestartet hatte.

Demnach sind drei rechteckige Gebäude unterschiedlicher Höhe und Ausrichtung geplant. Diese Staffelung bezeichnete Weinl als wichtig. In den unteren Geschossen zur Bahnhofstraße hin sowie Richtung See sind kleinteilige Ladenflächen sowie Gastronomie vorgesehen, darüber Wohnungen und Büros. Die Mischung solle den gesamten Bereich beleben, erklärte Weinl. „Dadurch entsteht Urbanität.“ Auch eine Erweiterung des unmittelbar benachbarten Museums sei denkbar, etwa im Form eines offenen Museumsdepots.

+ Das Modell der geplanten Bebauung des Starnberger Museumsquartiers. © Peter Schiebel

Die Tiefgarage mit 68 Plätzen soll aus Stahlbeton entstehen und über die Possenhofener Straße angefahren werden. Bei den Obergeschossen sei eine hybride Bauweise vorgesehen, die auf Nachhaltigkeit setze. „Der Charakter soll ein möglichst leichter sein“, erklärte Weinl. Die Holzbauweise gehe auch auf den Charakter des benachbarten Lochmannhauses ein. Insgesamt würdige die Planung die besondere Situation des Grundstücks zwischen dichter Innenstadt, Seeufer, Museum und beginnender Villenbebauung. Zudem seien alle Ebenen zwar über Treppen, aber auch barrierefrei zu erreichen, unter anderem durch einen öffentlichen Aufzug.

Auch bei den Stadträten fand der Entwurf viel Anklang. Dr. Johannes Glogger (WPS) nannte ihn „durchdacht und schön“ und sprach von einem „städtebaulichen Highlight“. Josef Pfister (BMS) hielt die Herausforderungen des Grundstücks für „hervorragend gelöst“.

Manchem Stadtrat ist es zu hoch

Ludwig Jägerhuber (CSU) fand die vorliegende Planung „die beste Lösung von allen, die im Wettbewerb waren“. Es sei ein gutes Konzept. Als problematisch bewertete er jedoch die Höhenentwicklung. Ein sechsgeschossiges Gebäude unmittelbar am Knick Bahnhofplatz/Bahnhofstraße sei zu hoch. „Es wäre städtebaulich ein absoluter Totschlag für das Quartier, wenn die Höhentwicklung 1:1 umgesetzt wird“, sagte er, sprach von einem „Hochhaustunnel“ und schlug vor, jedes Gebäude um ein Geschoss zu verringern. Ähnlich äußerte sich Franz Heidinger (BLS), dem jedoch eine Reduzierung auf fünf Geschosse an der Bahnhofstraße reichen würde. Beschlüsse darüber wurden am Donnerstag nicht gefasst.