Viele Ausfälle unter Lehrern und Schülern: Unterricht teilweise abgesagt

Teilen

Komplett leer wie in der Corona-Pandemie sind die Klassenzimmer derzeit nicht. Aber in Herrsching etwa fällt derzeit die Hälfte der Klasse einer Grundschule krankheitsbedingt aus. © IMAGO/imagebroker

Mit einer Krankheitswelle haben mehrere Schulen im Landkreis Starnberg zu kämpfen. In der Herrschinger Grund- und Mittelschule fehlt derzeit jeder fünfte Lehrer.

Landkreis - Schulen im Landkreis Starnberg haben mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Am schwierigsten ist die Lage an der Christian-Morgenstern-Grund- und Mittelschule in Herrsching. Dort fehlen laut Rektorin Katharina Casper etwa 15 Prozent der Schüler, bei den Lehrern seien es sogar 19 Prozent. „Durch Zusammenlegung von Lerngruppen kann kein geregelter Unterricht stattfinden. Für das Lehrpersonal bedeutet dies Mehrbelastung. Teils muss leider auch Unterricht abgesagt werden“, berichtet sie. Gestern seien „reihenweise“ Schüler ins Sekretariat gekommen, die sich abholen lassen wollten. In einer Grundschulklasse fehlte laut Casper die Hälfte der Kinder. „Hier ist es dann schwierig, zu entscheiden, ob tatsächlich neuer Lernstoff eingeführt werden soll, da dieser dann dem anderen Teil der Gruppe fehlt.“ Sie appelliert an die Eltern: „Wer krank ist, bleibt zu Hause.“

An der Grundschule Starnberg fehlen derzeit 57 von 458 Kindern, in einer Klasse sogar ganze elf von 25. Außerdem fallen drei der 19 Klassenlehrer aus, genau wie eine Mobile Reserve. „Wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir uns gegenseitig vertreten. Oder wir bekommen eine Mobile Reserve“, sagt Schulleiterin Nicole Bannert. Am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting sind derzeit laut Schulleiterin Sylke Wischnevsky 70 der 1100 Schüler erkrankt, außerdem circa fünf Prozent des Lehrerkollegiums. „Der hohe Krankenstand führt zu einer erhöhten Arbeitsbelastung der Lehrer aufgrund der Schulaufgaben, die nachgeschrieben werden müssen“, so Wischnevsky. Außerdem fielen mehr Stunden aus.

An der Fachoberschule Starnberg dagegen gibt es keinen erhöhten Krankenstand. „Wir hatten in den vergangenen Wochen relativ normale Krankenzahlen bei den Lehrkräften und Schülern“, so Schulleiter Anton Furtmayr. Zwei Kollegen seien krank, das liege aber im normalen Bereich, so Furtmayr. Auch Christian Schmitz, Leiter der Realschule Herrsching, berichtet: „Wir können den Unterricht normal laufen lassen.“ Auffällig viele Krankschreibungen gebe es nicht, allerdings ließen sich relativ viele Schüler wegen Übelkeit befreien.

Auch an der Realschule Gauting gibt es laut Direktor Manfred Jahreis keinen Anlass zur Besorgnis. Laut Rektorin Elisabeth Mayr vom Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching sind dort die Krankenstände wie in früheren Jahren im Herbst relativ hoch. Die Hochzeiten seien immer von November bis Dezember und von Februar bis März. „Wir sind erfahren genug, auch mit dieser Krankheitswelle gut und sinnvoll umzugehen“, so Mayr. Es helfe ja nichts.

Philipp Trabert