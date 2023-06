Viele Katzen, viele Kaninchen, viele Vögel

Der Vorstand des Tierschutzvereins (v.l.): Claudia Bläser, Anja Corbero und Ute Schreyer-Hörauf. © tierschutzverein

Der Tierschutzverein verzeichnet so viele Tiere wie lange nicht – deswegen gilt ein Aufnahmestopp für alle Tiere außer Fundtieren. Unter den Neuaufnahmen sind tragische Fälle, wie Vorsitzende Claudia Bläser bei der Jahresversammlung des Tierschutzvereins erklärte.

Starnberg – Fast 800 Tiere hat das Starnberger Tierheim im Jahr 2022 aufgenommen – das sind mehr als zwei pro Tag. Der Bestand am Jahresende lag deswegen mit 160 höher als Anfang des Jahres, als 142 Tiere am Starnberger Franziskusweg lebten. Die Lage bleibt angespannt: Weil das Tierheim aus allen Nähten platzt, gilt seit Ende Mai ein Aufnahmestopp. Fundtiere sind davon nicht betroffen, für andere gibt es eine Warteliste. „Auffällig ist zur Zeit, dass viele Kaninchen ausgesetzt werden und wir viele Fundvögel erhalten“, erklärte Tierschutzvereinsvorsitzende Claudia Bläser nach der Jahresversammlung des Vereins.

Laut Jahresbericht wurden 178 Katzen, 94 Hunde, 92 Kleintiere, 113 Vögel und 299 Wildtiere zeitweise im Tierheim versorgt. Die meisten kann das Tierheim weitervermitteln oder bei den Wildtieren wieder in die Freiheit entlassen. Hinter den Zahlen stecken auch menschliche Schicksale, wie Claudia Bläser sagt. „Tragische Schicksale nehmen zu, es kommen häufiger Tiere aus Haushalten, in denen die Besitzer verstorben sind oder sich aus gesundheitlichen und psychischen Gründen nicht mehr um die Tiere kümmern können.“ Neben dem Anstieg bei Kaninchen und Vögeln gibt es einen Anstieg bei Katzen: Weil die Tierarztkosten gestiegen sind, würden vermehrt alte und kranke Katzen ausgesetzt oder im Tierheim abgegeben. 2022 habe es zwei große Tierschutzfälle gegeben, also Fälle, in denen das Tierheim auf einen Schlag zahlreiche Vögel aufnehmen musste. In einem Fall waren es 99. Viele der Vögel warten im Tierheim noch auf eine neue Heimat.

Bei der Jahresversammlung standen auch Neuwahlen an. Rainer Henkelmann hatte den Vorsitz aus gesundheitlichen Gründen im März niedergelegt. Der Verein und das Tierheim-Team dankten ihm für seinen Einsatz und wünschten ihm alles Gute. Vorsitzende ist nun Claudia Bläser, die schon einige Zeit diese Aufgabe wahrgenommen hatte. Zweite Vorsitzende ist Anja Corbero. Als Schriftführerin und Vorstandsmitglied fungiert Ute Schreyer-Hörauf. Der Verein wurde heuer übrigens 70 Jahre alt, er hat auch einen sechsköpfigen Beirat. Die Mitgliederzahlen sind weitgehend stabil, derzeit zählt der Tierschutzverein 1564 Mitglieder.

Wichtigstes Thema für den Verein war der jüngst zwischen Landkreis, Gemeinden und Verein geschlossene Fundtiervertrag, durch den die chronische Unterfinanzierung des Tierheims gemildert werden soll. Ab diesem Jahr zahlen die Gemeinden 1,60 Euro je Einwohner, dazu kommt eine freiwillige Zusatzzahlung vom Landkreis mit 30 Cent je Einwohner. Bisher waren es 60 Cent. „Die Verträge gelten für die Fund- und Verwahrtiere in den 14 Gemeinden, nicht aber für die vielen Abgabetiere und Wildtiere, die ebenfalls von uns betreut werden. Diese Kosten müssen nach wie vor vom Verein getragen werden“, betonte Bläser – ein Grund, warum weiterhin Spenden dringend nötig sind.

Durch Spenden finanziert der Tierschutzverein auch Investitionen – so war die neue Fotovoltaikanalge auf dem Dach des Tierheims durch einen Spender ermöglicht worden. „Zusammen mit der bereits bestehenden PV Anlage sollten wir zukünftig keinen Strom mehr aus dem öffentlichen Netz beziehen müssen“, erklärte die Vorsitzende. Auch das senkt die Kosten. Die Telefonanlage muss wegen vieler Ausfälle und drohenden Datenverlusten erneuert werden, was kommenden Mittwoch beginnt und bis einschließlich Freitag, 9. Juni, dauert. Das Tierheim ist deswegen geschlossen und telefonisch auch nicht erreichbar. Bei Notfällen sollen sich Bürger an Tierärzte und Tierkliniken wenden.

Für das weitere Jahr 2023 plant der Verein einige Aktionen. So ist für 22. und 23. Juli ein Sommerfest auf dem gesamten Tierheimareal geplant mit vielen Aktionen und Ständen. Weitere Infos gibt es auf www.tierheim-starnberg.de.