Viele Regen-Unfälle: Helfen Warnschilder?

Von: Michael Stürzer

Sie brauchen nicht zu glauben, dass da einer abbremst. Daniel Buck (l.), Kommandant der Feuerwehr Hohenschäftlarn, über das Verhalten von Autofahrern auf der A 95 nach Regen-Unfällen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Verkehrspolizei fährt auf der A 95 bei Regen derzeit von Unfall zu Unfall. Sechs waren es am Montag, vorige Woche ebenfalls – und nächste Woche soll es wieder regnen. Die Autobahn GmbH sieht zwar keinen Handlungsbedarf – handelt aber trotzdem. Feuerwehrleute sind entsetzt über das Tempo auf der Autobahn.

Starnberg – Die Autobahn A 95 im Bereich zwischen Wolfratshausen und Fürstenried ist derzeit ein Unfallschwerpunkt, und das nicht zu knapp. Beinahe täglich verlor mindestens ein Autofahrer während der Regen-Tage die Kontrolle über sein Gefährt, krachte in die Leitplanke oder gegen andere Fahrzeuge. Die Bilanz der vergangenen Woche (von Donnerstag bis Donnerstag) im nur acht Kilometer langen Abschnitt zwischen Starnberger Dreieck und München: Neun Unfälle mit einem Schaden von rund 305 000 Euro. Nimmt man die Strecke bis Wolfratshausen dazu, kommen noch einmal drei Unfälle mit einem Schaden von mehr als 10 000 Euro dazu. Die Beinahe-Unfälle zählt niemand. Zum Glück wurden nur wenige Menschen leicht verletzt. Aber woran liegt es? An der Autobahn oder an den Autofahrern?

Nach Einschätzung der Polizei sind es eher die Autofahrer. „Bei widrigen Wetterverhältnissen (starke Regen-/Graupel-Schauer) war bei allen Unfällen die Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit hinsichtlich der regennassen Fahrbahn (Stichwort Aquaplaning)“, schrieb Julius Metz im Bericht der Verkehrspolizei Weilheim vom Dienstag – so stand es auch in anderen Berichten. Unangepasste Geschwindigkeit heißt nicht zwingend rasen – mancher Unfall passierte bei 120 km/h, mindestens einer bei 180 km/h.

Bastian Straif, seit einigen Monaten Leiter der Weilheimer Verkehrspolizei, und seinen Kollegen ist die Häufung natürlich auch aufgefallen. Deswegen hat die Inspektion schon vor der zweiten Runde der Unfälle am Montag die Autobahn GmbH des Bundes informiert und um Klärung gebeten. Man solle sich das „beschleunigt anschauen“, sagte Straif. Normalerweise werden solche Unfälle in einer eigenen Kommission für Autobahnen behandelt, dort wird geprüft, ob und was die Behörden dagegen tun können. Das dauert aber. Auch Straif sieht die Ursache eher bei den Autofahrern als bei der Autobahn – schließlich befahren Tausende Autofahrer die Strecke ohne Unfall.

Bei der Autobahn GmbH hat man eine klare Meinung: „Im genannten Abschnitt weist die Fahrbahndecke in Bezug auf die Griffigkeit und die Entwässerung keinen Handlungsbedarf auf.“ Der Abschnitt, auf den sich der Starnberger Merkur bei der Anfrage bezog, ist das Teilstück zwischen Starnberger Dreieck und Fürstenried, auf dem es die meisten Unfälle gab. Schwerpunkt dabei ist der Abschnitt zwischen Oberdill (Autobahnpolizei) und rund vier Kilometer nördlich des Dreiecks. „Viel mehr ist als Unfallursache eine unangepasste Fahrweise anzuführen“, teilte die GmbH weiter mit. Und: „Vor diesem Hintergrund verweisen wir auf § 3 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und die damit verbundene Eigenverantwortung der Verkehrsteilnehmenden.“

Konkret zitiert die Autobahn-Gesellschaft: „Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. […]“

So ganz will die Gesellschaft die Sache dann aber doch nicht nur den Autofahrern überlassen. Sie lässt an der A 95 Gefahrenzeichen wie „Gefahrenstellen“ oder „Schleuder- oder Rutschgefahr“ aufstellen, um die Verkehrsteilnehmer „zu erhöhter Achtsamkeit aufzurufen“. An einigen Stellen stehen die Schilder bereits. Gesehen werden sollten sie auch: Auf Höhe Oberdill fahren pro Tag rund 55 800 Fahrzeuge auf der A 95 (Stand 2021).

Leidtragende der Unfälle sind nicht nur die Beteiligten sowie die Autofahrer, die von herumschleudernden Fahrzeugen getroffen werden, oder jene, die im Stau stehen – sondern auch die Feuerwehren, vor allem jene aus dem Landkreis München und die Wangener Wehr. Die meisten Einsätze auf der Autobahn übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn, Neufahrn ist oft mit dabei, Wangen ebenfalls – wenn die Unfälle in Richtung München passieren. Hohenschäftlarns Kommandant Daniel Buck macht sich Sorgen um seine Leute und kann über die Fahrweise vieler Autofahrer nur den Kopf schütteln. Unfälle auf der A 95 gebe es immer wieder, aber die vergangenen Tage seien „schon sehr massiv“ gewesen, sagt er. Buck und seine Ehrenamtlichen sind entsetzt und verärgert über das, was sie bei Regen-Unfällen erleben. „Sie brauchen nicht zu glauben, dass da einer abbremst.“ Manche bretterten mit 180 km/h bei Regen an der Einsatzstelle vorbei, Lkw mit fast 100 Sachen.

„Die Leute sollen vom Gas gehen“, fordert er – nicht nur, aber besonders, wenn sie ein Blaulicht am Straßenrand sehen. „Ich finde das verantwortungslos.“ Die Erfahrungen der Feuerwehrler sind erschreckend: Manche Autofahrer wechseln erst wenige Meter vor dem Warnanhänger die Spur, „da ist man schon auf dem Sprung“, berichtet Buck. Und wenn nach einem Einsatz die Kegel wieder eingesammelt werden und Feuerwehrleute durch Winken zum Abbremsen mahnen, bekommen sie schon mal den Vogel gezeigt.