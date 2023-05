Schifffahrt will kommende Woche wieder „normaler“ fahren

Die MS Starnberg ist fast 20 Jahre alt - und liegt wie drei andere Dampfer wegen technischer Probleme im Hafen. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Von den offiziell fünf Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt auf dem Starnberger See sind weiterhin vier nicht einsatzbereit. Ab kommender Woche sollen zumindest drei davon wieder fahren können.

Berg/Starnberg – In der Flottenliste der Bayerischen Seenschifffahrt für den Starnberger See stehen derzeit offiziell vier Dampfer – die MS Bayern wurde schon herausgenommen, da sie wegen eines Lecks seit Wochen im Hafen bleiben muss. Von diesen vier Schiffen sind drei nicht einsatzbereit, alle wegen unerwarteter technischer Probleme. „Wir sind im Reparatur-Modus“, sagt Geschäftsführer Michael Grießer, der am Dienstag erneut vom Königs- an den Starnberger See gefahren war, um sich nach dem Stand zu erkundigen.

Der aktuelle Stand:

MS Starnberg: Das defekte Relais wurde schon vorige Woche repariert, dann gab es wie berichtet einen Kupplungsschaden, der den Katamaran gegen die Mole des BYC in Starnberg treiben ließ. Das Schiff bleibt im Hafen, bis Ersatzteile für die Kupplung eingetroffen sind. Ein externer Fachmann wird Grießer zufolge die Systeme noch überprüfen.

Die Begutachtung der Schäden durch externe Gutachter hält Michael Grießer für unumgänglich. „Wir wollen die Schiffe ja noch einige Jahre betreiben“, sagte er. Auffällig ist die Häufung der Schäden unmittelbar nach der Winterpause, in der alle Schiffe genau gewartet wurden. Einige der Systeme, die nun defekt sind, seien sogar ausgebaut und zu den Herstellern zur Prüfung geschickt worden, so der Geschäftsführer. Sabotage schließt die Schifffahrt aus. Die Firmen seien bei den aktuellen Reparaturen sehr entgegenkommend, berichtet Grießer, die Wege sind allerdings weit – die Firmen sitzen in der Regel in Norddeutschland.

Vorerst noch bis Sonntag, 21. Mai, gilt ein stark eingeschränkter Fahrplan – es gibt zwei Fahrten auf dem nördlichen und eine auf dem südlichen Starnberger See. Die im Süden übernimmt die ehemalige MS Berg, die eigentlich nur noch eine Nummer hat. Für sie habe er vorsorglich eine Genehmigung als Passagierschiff für 2023 eingeholt, erklärt Grießer – „zum Glück“. Die Pannenserie führe war schon zu enttäuschten Reaktionen bei Fahrgästen, allerdings hätten diese auch Verständnis für die technischen Probleme. Übermäßig groß ist der Ansturm wegen des Wetters derzeit aber sowieso nicht. Grießer geht davon aus, dass kommende Woche wieder alle Schiffe fahren können. (ike)