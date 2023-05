Viereinhalb Jahre und keine Lösung

Von: Peter Schiebel

Die Sanierung mehrerer Straßen war Thema im Stadtrat.

Wie, wann und von wem sollen Hanfelder, Söckinger und Andechser Straße saniert werden? Auch nach viereinhalb Jahren gibt es dazu noch keine Einigung zwischen der Stadt Starnberg und dem Staatlichen Bauamt Weilheim. Am Montag hat der Stadtrat den nächsten Beschluss in der Angelegenheit gefasst.

Starnberg – Seit viereinhalb Jahren ist die Starnberger Westumfahrung in Betrieb. Seit viereinhalb Jahren sind in der Folge die Hanfelder Straße, die Söckinger Straße und die Andechser Straße von Staatsstraßen zu Gemeindestraßen abgestuft, gehören also nicht mehr dem Freistaat, sondern der Stadt. Und seit viereinhalb Jahren ist zwischen beiden Seiten unklar, wer die insgesamt rund acht Kilometer langen Straßen zu sanieren hat, die unter anderem Schlaglöcher und Bodenwellen aufweisen. Am Montag hat der Stadtrat ein weiteres Kapitel in der Angelegenheit aufgemacht und die Verwaltung damit beauftragt, Verhandlungen mit dem Straßenbauamt und dem ebenfalls beteiligten Abwasserverband Starnberger See zu führen. Ziel ist es nun, „eine angemessene Ablösesumme“ zu erzielen.

Der mit einer 14:8-Mehrheit gefasste Beschluss bedeutet – zunächst – eine Abkehr von der bisherigen Haltung des Stadtrats. Der hatte im Dezember 2020 noch entschieden, auf eine Ablöse zu verzichten, und stattdessen vom Straßenbauamt verlangt, die Straßen zu ertüchtigen. Das wiederum hatte in der Weil-heimer Behörde für Verblüffung gesorgt, weil diese sich schon auf eine Ablösezahlung eingestellt hatte. Das Angebot lag laut Stadtverwaltung bei 1 008 922,03 Euro zusätzlich Übernahme der Entwässerung im aktuellen Zustand.

Seitdem habe es mehrere Termine zwischen Stadt, Bauamt und Abwasserverband gegeben – mit dem Ergebnis „bestimmter Entwicklungen, die mich veranlassen, das Thema noch mal vorzulegen“, wie Bürgermeister Patrick Janik es ausdrückte. Zum einen würden die Straßen auch nach einer Sanierung durch das Straßenbauamt ein Flickenteppich bleiben. „Wir sollten mitnichten die Hoffnung haben, dass wir schön gemachte Straßen bekommen“, sagte er. Zum anderen sei der Abwasserverband dermaßen beschäftigt, dass es vermutlich noch zwei bis drei Jahre dauern werde, bis eine neue Entwässerung geplant sei – ganz davon abgesehen, dass sich mittlerweile das Wasserrecht geändert habe. Und außerdem bestehe die Gefahr, dass eine neu sanierte Straße im Zuge der Tunnel-Baustelle wieder Schäden davontrage.

Janik sprach sich deswegen vehement für eine Änderung der Beschlusslage und die Aufnahme neuer Verhandlungen aus. „Wir sollten schauen, möglichst viel Geld vom Staatlichen Bauamt loszueisen“, betonte er.

Die Stimmungslage im Stadtrat schwankte zwischen Verständnis und Ablehnung, gepaart mit Unsicherheit, welche Ablösesumme angemessen und realistisch ist. „Die Risiken, die wir übernehmen, sind nicht überschaubar“, sagte zum Beispiel Josef Pfister (BMS). „Das kommt einem Blick in die Glaskugel gleich.“ Franz Heidinger (BLS) setzte gleich mal 25 Millionen Euro an. „Dann lasse ich mit mir sprechen“, sagte er. Ludwig Jägerhuber (CSU) äußerte wie andere Stadträte auch die Befürchtung, dass eine Ablösezahlung im allgemeinen Stadthaushalt verschwindet, weil das Geld nicht projektbezogen zurückgelegt werden dürfe. Gepaart mit der chronischen Überlastung des städtischen Bauamts befürchtete er eine Verschiebung der Sanierung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Das sah Janik genau anders. „Wenn wir jetzt flicken lassen, verschieben wir einen Umbau auf den Sankt-Nimmerleins-Tag“, erwiderte er.

Fürsprecher für Janiks Vorschlag waren vor allem Christiane Falk (SPD, „wir sollten auf das Verhandlungsgeschick des Bürgermeisters bauen“) und Prof. Otto Gaßner (UWG). „Ich habe nichts dagegen, ergebnisoffen zu verhandeln“, sagte er. Allerdings müsse auch der gesetzliche Anspruch der Stadt gegenüber dem Freistaat ermittelt werden. „Was schuldet uns das Staatliche Bauamt zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang?“ Antworten darauf und auf weitere Fragen muss Janik laut Beschluss bis spätestens Ende des Jahres dem Stadtrat vorlegen.