Virus, Personalnot, Testpflicht: Pflegeheime zwischen Entspannung und Sorge

Vor dem dritten Corona-Winter:

Von Tobias Gmach schließen

Vor dem dritten Corona-Winter ist die Lage in Pflegeheimen im Landkreis entspannter als in den Vorjahren. Sorgen grassieren trotzdem – vor allem wegen des chronischen Personalmangels. Die Testpflicht stößt bei einigen Besuchern auf Unverständnis.

Landkreis – Die alten, pflegebedürftigen Menschen vor dem Virus schützen und die Einrichtungen, in denen sie wohnen: Das war lange die oberste politische Devise in der Pandemie. Aus gutem Grund: Um den Jahreswechsel 2020/21 starben zum Beispiel im BRK-Schloss Garatshausen 18 Menschen innerhalb von nur vier Wochen.

Vor dem dritten Corona-Winter ist die Lage in den Pflegeheimen entspannter als in den Vorjahren. Ihre Chefs berichten auf Nachfrage von vereinzelten Infektionen unter Bewohnern und Angestellten, von weiterhin strengen Hygienemaßnahmen, von Personalnöten. Aber auch Erleichterung klingt durch, wie etwa bei BRK-Pflegeleiter Marcus Wicke: „Die Bewohner werden nicht mehr lebensbedrohlich krank, die meisten verkraften es gut. Wir haben nicht mehr die große Sorge, dass es viele Sterbefälle wegen Corona geben könnte.“

In den BRK-Betrieben Garatshausen, Rotkreuzhaus Gilching und Mehrgenerationencampus Gauting fielen zuletzt insgesamt „sechs bis sieben“ Mitarbeiter wegen Corona aus. Eine Belastung für die ohnehin schon angespannte Personallage. Arbeitende Pflegekräfte, die positiv, aber symptomlos sind, würden für Wicke nicht in Frage kommen. Auch wenn die Politik dies zulassen sollte. Im Gegensatz zu einer Klinik könne ein Pflegeheim keine Stationen schließen oder sich von der Notaufnahme abmelden, um kurzfristig klar zu kommen, erklärt er. „Wir müssen die Versorgung sicherstellen.“ Sie sei aber immer wieder gefährdet.

BRK-Pflegeleiter: „Teufelskreis, der vollkommen irre ist“

Der BRK-Pflegeleiter kann sich in Rage reden, wenn es um den chronischen Personalmangel geht. Er hadert damit, dass die Politik das Thema „nicht strukturell angeht“. Wicke spricht „von einem Teufelskreis, der vollkommen irre ist“ und erklärt ihn so: Viele Pflegekräfte wechseln zu Zeitarbeitsfirmen, weil sie dort viel besser verdienen, nicht ständig einspringen müssen und sich Dienste und Urlaub gut einteilen können. „Rahmenbedingungen, wie wir sie uns für unsere Festangestellten wünschen würden.“ Aber die Heime seien so sehr auf Zeitarbeiter angewiesen, dass sie sie teuer einkaufen und das System somit befördern.

„Jeder Ausfall tut weh“, sagt auch Nicole Uhlig, Leiterin des Malteserstift St. Josef in Percha. Einen größeren Corona-Ausbruch habe es in letzter Zeit nicht gegeben, nur vereinzelte Fälle. Angestellte, die aus dem Urlaub, und Bewohner, die aus dem Krankenhaus zurückkommen, tragen das Virus ins Haus. „Das können wir nicht ganz vermeiden. Aber wir gehen relativ entspannt in den Winter“, sagt Uhlig. Weil die schweren Verläufe viel seltener geworden seien. Zwei infizierte Bewohner mussten laut Uhlig aber zuletzt in eine Klinik, es sei also weiterhin Vorsicht geboten.

Testpflicht: „Stoßen auf viel Unverständnis“

Gerade deshalb kommen Besucher nach wie vor nur mit negativem Test ins Haus. „Da stoßen wir auf viel Unverständnis“, erzählt die Leiterin. Das bestätigt auch Robert Jekel, der seit etwa zwei Monaten die Einrichtungen des Rummelsberger Stift in Starnberg und Söcking leitet. „Manche Leute reagieren sehr empfindlich.“ Die Testpflicht solle Richtung Winter aber noch intensiviert werden. „Wir überlegen, Tester anzustellen“, sagt Jekel. Damit das Testergebnis auch immer aktuell und nicht 24 Stunden alt ist.

In vielen Heimen hat der Großteil der Bewohner mittlerweile die vierte Impfung hinter sich. Bei Rummelsberger gebe es manche Angehörige, die eine kombinierte Corona-Grippe-Impfung wünschen. Eine derartige Serienimpfung in den Häusern schwebt auch Heimleiter Jekel vor. Er sei dieser Tage selbst beim Arzt zur vierten Impfung und frage dort nach.

Auf die Frage nach dem Personalmangel reagiert Jekel entspannter als BRK-Pflegechef Wicke. „Ich bin ziemlich guter Dinge, dass wir durch Rekrutierung aus dem Ausland Unterstützung kriegen. Als Konzernunternehmen werden wir von der Zentrale tatkräftig unterstützt.“

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.