Virtuelle Schule in der „Smart City“

Visionen für die Zukunft

Ideen für die Zukunft entwickeln Mittelschüler und Gymnasiasten im Projekt „Smart Citiy“. Wer wissen will, was dabei herauskommt: Die Schüler präsentieren ihre Ideen am Freitag, 22. November, in einer öffentlichen Versammlung im Landratsamt Starnberg. Beginn: 13.30 Uhr.