Volksbund bangt um Spenden: Haustürsammlung fällt wegen Corona aus

Die Bundeswehr will wegen Corona kein Risiko eingehen. Daher findet heuer keine Haustürsammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge statt. Doch es gibt eine Alternative.

Starnberg/Landkreis – Das Corona-Virus hat nun sogar Auswirkungen auf die alljährliche Spendensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Haustürsammlung im Landkreis Starnberg findet in diesem Jahr nämlich nicht statt.

Hauptmann Christoph Schüttler, stellvertretender Presseoffizier der Schule Informationstechnik der Bundeswehr in Pöcking, begründet das mit der „Gefährdung durch Covid-19 und mögliche Folgen für die Bevölkerung wie auch für den Dienstbetrieb der Bundeswehrschule“. Mit anderen Worten: Eine Ansteckung der Soldaten mit möglichen Auswirkungen auf den Schulbetrieb soll unter allen Umständen vermieden werden.

Bundeswehr und Volksbund rechnen mit großen Verlusten

Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren stets die Sammlung tatkräftig unterstützt. Zirka hundert aktive Soldaten sind zusammen mit Reservisten und ehrenamtlichen Helfern zwei Wochen lang von Haustür zu Haustür gegangen und haben um Spenden gebeten. Heuer werden die Bundeswehrsoldaten lediglich an den Gedenkfeiern zu Allerheiligen die Sammlung unterstützen.

„Es schmerzt uns sehr, die Haussammlung nicht durchführen zu können“, sagte Oberstabsfeldwebel Dieter Ladenburger, als er zusammen mit Landrat Stefan Frey am Donnerstag die Aktion auf dem Starnberger Kirchplatz startete. „Wir müssen mit großen Verlusten rechnen.“ Im vergangenen Jahr konnte der Volksbund im Landkreis etwa 12 000 Euro an Spenden einnehmen – eine Summe, die heuer völlig unrealistisch erscheint. Dabei ist die Arbeit des Volksbundes nur mit Spenden möglich. Ziel ist es, mit der Pflege von Kriegsgräbern zum Frieden zu mahnen.

Unter anderem stehen Büchsen in Rathäusern bereit

„Der Volksbund benötigt die Spenden, um den Erhalt der 832 Kriegsdenkmäler in 46 verschiedenen Ländern mit 2,8 Millionen Kriegstoten zu finanzieren“, sagte Bezirksgeschäftsführer Artur Klein. Für die Grabmale in Deutschland seien hauptsächlich die Gemeinden zuständig. Die Kriegsgräberstätten im Ausland sind nicht nur im Gedenken an gefallene deutsche Soldaten angelegt, sondern gelten als internationale Gedenkorte. Eine U-Boot-Gedenkstätte befindet sich beispielsweise in Kronstadt nahe St. Petersburg. Sehr viele Anlagen gibt es in Frankreich entlang der deutschen und belgischen Grenze sowie in Polen.

Um sie zu erhalten, bittet auch Landrat Stefan Frey in seiner Funktion als Kreisvorsitzender des Volksbundes um Spenden. Die Büchsen stünden bereits in den Rathäusern von Andechs und Pöcking, sagte Oberstabsfeldwebel Ladenburger. Weitere Rathäuser sollen folgen. Und wenn an Allerheiligen auf zahlreichen Friedhöfen im Landkreis Gedenkfeiern stattfinden, werden viele Soldaten an den Zugängen um finanzielle Unterstützung bitten.

Stefanie Pfleger