Eine Bildungseinrichtung für zwei Seen: Vorsitzende und Leiterinnen erhoffen sich viele Vorteile durch Fusion

Von: Laura Forster

Eine neue Fahne mit neuem Namen (v.l.): Andrea Strolz vom VHS-Standort Herrsching, Christine Loibl aus Starnberg und die beiden Vorsitzenden Christian Schiller und Tim Weidner freuen sich, dass die Fusion erfolgreich umgesetzt ist. © dagmar rutt

Die beiden Volkshochschulen Starnberger See und Herrsching sind jetzt eins und firmieren unter Volkshochschule Starnberg-Ammersee. Die Noch-Vorsitzenden Tim Weidner und Christian Schiller haben am Montag die neue VHS-Fahne am Gebäude am Starnberger Bahnhofplatz gehisst und bei einem Pressegespräch Details erklärt.

Starnberg – Auf der mehrere Meter langen Fahne an der Einfahrt zum VHS-Gebäude am Bahnhofplatz in Starnberg, am Eingangstor und über der Tür der Villa Bayerlein steht bereits der neue Name der gemeinsamen Volkshochschule Starnberg-Ammersee geschrieben. Nur die Schrift am Briefkasten erinnert noch an alte Zeiten. „Da müssen wir das ,Starnberger See‘ noch austauschen“, sagt Tim Weidner, erster Vorsitzender der Volkshochschule Starnberger See, die seit Kurzem offiziell mit der Nachbar-Volkshochschule Herrsching fusioniert ist. Am 21. April wurde das mit der Eintragung einer neuen Satzung und des neuen Namens beim Vereinsregister amtlich. Am Montagvormittag fand zur Zusammenlegung der beiden Bildungseinrichtungen ein Pressegespräch in den Räumen der gelb gestrichenen historischen Villa in der Stadtmitte statt.

„Der Weg bis zur Fusion war eine spannende Zeit mit Höhen und Tiefen“, sagte Weidner. „Seit vergangenem Juni haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Nun haben wir es geschafft.“ Der Vorschlag der Zusammenlegung kam damals aus Herrsching. „Dass sich Volkshochschule zu Verbünden zusammenschließen, ist ein bundesweiter Trend“, sagte Herrschings Bürgermeister und erster Vorsitzender der VHS Herrsching, Christian Schiller. Das liegt vor allem daran, dass die Volkshochschulen weiterhin staatlich gefördert werden wollen. „Wir sind abhängig von Zuschüssen des Landes“, sagte Schiller. Um diese zu bekommen, muss jedoch eine gewisse Anzahl an Teilnehmer-Doppelstunden erreicht werden. „Im Verbund sind wir da besser aufgestellt, aber es wird auch in Zukunft eine Herausforderung, ausreichend Kursteilnehmer zu bekommen“, sagte Schiller, dem immer wieder die Frage gestellt wird, ob Volkshochschulen überhaupt noch zeitgemäß und nötig seien. Seine Antwort ist klar: „Bildung ist die Grundlage für Freiheit. Bei uns hat, nicht wie in anderen Ländern, jeder darauf Zugriff. Es werden keine Unterschiede gemacht und niemand ausgeschlossen – dazu trägt die VHS maßgeblich bei.“

80.000 Euro gab es vom Bayerischen Volkshochschulverband für Fusion

Laut Christine Loibl, die Leiterin der Volkshochschule Starnberger See, liegen die Vorteile der Fusion, die vom Bayerischen Volkshochschulverband mit 80 000 Euro bezuschusst wurde, vor allem darin, dass Ressourcen gebündelt werden können und die Zukunftsfähigkeit der beiden Bildungseinrichtungen gesichert ist. „Vieles ist bereits verschmolzen, wie etwa die Webseite“, sagte sie. Die neue Internetadresse für Kursbeschreibungen und Kursbuchungen ist unter www.vhs-starnbergammersee.de zu finden. Die Angst einiger Bürger, das Programm könnte sich an den jeweiligen Standorten ausdünnen, ist laut Loibl völlig unbegründet. „Im Gegenteil, wir können sogar noch mehr Kurse anbieten und das Bildungsspektrum erweitern.“ Auch der Service soll durch die Fusion verbessert werden, und der Pool an Kursleitern sei nun deutlich größer. „So können wir viermal so viele Integrationskurse anbieten.“

Volkshochschule Starnberg-Ammersee Zur neu fusionierten Volkshochschule Starnberg-Ammersee gehören die Kommunen Starnberg, Berg, Pöcking, Feldafing, Tutzing, Herrsching, Andechs und Seefeld. Die VHS deckt somit rund 57 000 Einwohner ab. Der nächste Schritt ist die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats am 24. Mai, der aus jeweils einem Vertreter der Kommunen besteht. Dort wird der neue Vorstand gewählt, der nun nicht mehr ehrenamtlich, sondern hauptamtlich tätig ist. Beim Namen hat sich die VHS von der Regionsmarke inspirieren lassen. Herrschings Bürgermeister Christian Schiller machte deutlich, dass weitere Kommunen willkommen seien.

Das aktuelle Programm bietet rund 800 Kurse an, eingeteilt in die Bereiche Gesellschaft und Leben, Beruf und IT, Sprachen und Integration, Gesundheit und Fitness, Kultur und Kreativität sowie Grundbildung und Junge VHS. Die Veranstaltungsorte sind auf die acht Trägergemeinden verteilt. Neu dabei sind unter anderem die Kurse „Grüne Anlagen: Mit gutem Gewissen investieren, teure Mogelpackungen vermeiden“, „E-Autos: Modelle, Kosten und Lademöglichkeiten“, „Gelassen und souverän im stressigen Alltag“ und „Fit mit Fett“.

Das Frühjahr/Sommer-Programm der Volkshochschule Starnberg-Ammersee gibt es online sowie als Wendeheft. „Corona hat uns gezeigt, wie wichtig ein stabiles Fundament ist“, sagte Weidner. „Mit der Fusion ist das nun gesichert.“ lf