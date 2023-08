Große Staus blieben bisher aus

Von: Laura Forster, Michael Stürzer

Teilen

Zäher Verkehr auf der Umleitung: Insgesamt startete das System während der Sperrung der B2 ganz ordentlich. © Andrea Jaksch

Seit Donnerstagmorgen ist die vierspurige Münchner Straße, die B2, in Starnberg für den Einschub der neuen Bahnbrücke gesperrt. Die Umleitungen scheinen zu funktionieren, man braucht aber Geduld.

Starnberg - Schon morgens um 7 Uhr standen Vertreter von Polizei, Stadt, Landratsamt und Staatlichem Bauamt Weilheim an der Umleitungsstrecke für das gesperrte Teilstücke der B2 in Starnberg, um zu verfolgen, was passiert. Morgens erst einmal nicht sehr viel, der Verkehr floss auch wegen der Ferienzeiten dahin. Im Tagesverlauf stellten sich dann aber doch zähflüssiger Verkehr und kleinere Staus ein. Dennoch: Mit dem ersten Tag sind die Verantwortlichen zufrieden.

Wegen des Einschubs der neuen Bahnbrücke an der Münchner Straße ist die B2 noch bis voraussichtlich 6. September voll gesperrt. Die Umleitung führt - einspurig je Richtung - über die Leutstettener und Petersbrunner Straße. „Ein paar Kleinigkeiten mussten noch verändert werden, doch im Großen und Ganzen hat alles gepasst“, sagt Hauptkommissar Oliver Jauch, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei für den Landkreis Starnberg. Größere Staus blieben bis zum Nachmittag aus. „Es funktioniert besser als erwartet“, sagt Barbara Beck, Sprecherin des Landratsamts, über die verkehrliche Ausnahmesituation.

Bauamt: Kampagne zeigt Wirkung

Und auch Michael Meister vom Staatlichen Bauamt kann nicht meckern. „Klar, es gab ein paar kleinere Staus, aber kein größeres Malheur.“ Meister geht davon aus, dass die monatelange Informationskampagne Wirkung zeigt. Sie hatte auch Vorab-Hinweise enthalten. So sollten alle, die Starnberg umfahren können, es auch tun - von München etwa über die A96 und Gilching.

Der innerörtliche Verkehr kommt um die Umleitung allerdings kaum herum. Und manche Wege sind weiter geworden: Wer aus der Stadt in den Starnberger Norden oder nach Leutstetten will, muss erst über die Umleitung eine große Runde drehen, bevor er auf die Gautinger Straße abbiegen kann.