Vom Architekten zum Tee-Experten

„Thommy´s Tea Lounge“ hat viele Stammkunden gefunden: Der Söckinger Thomas Günzler hat seinen Tee-Wagen im Bucentaurpark aufgestellt und will dort auch bleiben. © Vanessa Lange

Thomas Günzler brüht seit einigen Monaten im Starnberger Bucenaturpark Tee für jeden Geschmack auf. Sein Kiosk ist aber nur bis Ende des Monats genehmigt, er hofft auf eine Verlängerung. Der einst geplante große Kiosk im Park ist inzwischen vom Tisch.

Starnberg – Der Blick auf den See, der Duft von Tee in der Nase und gute Gespräche mit Kunden – diesen Traum erfüllte sich der Söckinger Thomas Günzler mit seinem Kiosk „Thommy´s Tea Lounge“ im Bucentaurpark in Starnberg. Seit diesem Jahr verkauft er dort Kaffee, Tee und kleine Gebäckstücke. Seine Besonderheit: alles Bio.

„In meinem früheren Leben war ich Architekt“, erzählt Günzler. „Ich habe aber immer gesagt: Wenn ich im Ruhestand bin, möchte ich in eine ganz andere Branche gehen.“ Für den nun 70-jährigen, leidenschaftlichen Teetrinker lag es auf der Hand, etwas mit Tee zu machen. „Ich war auf all den Märkten immer sehr enttäuscht, wenn ich wieder nur einen Teebeutel bekommen habe“, so Günzler. Daraus entstand die Idee eines kleinen Wagens mit Theke, würfelförmig, mit ausklappbaren Dächern und vom Architekten selbst konzipiert. „Es hat fast zwei Jahre gedauert, bis der Wagen fertig war“, so Günzler. In dieser Zeit besuchte der Quereinsteiger Seminare und Kurse rund um die Themen Start-Up, Social-Media und Gründungen. „Ich war bestimmt der älteste Teilnehmer bei den Gründungsseminaren der IHK“, lacht Günzler. Am Wochenende besuchte er Kurse der Volkshochschule: Instagram und Bildbearbeitung.

Jetzt steht er schon seit Dezember mit seinem Wagen im Bucentaurpark, zu seiner Linken der See, zur Rechten der Kinderspielplatz. Er hat einen gewissen Anspruch: „Ich kaufe für meinen Kiosk nur gute Ware ein. Ich muss überzeugt sein von ihr“, so Günzler. „Ich möchte wissen, wo sie herkommt, dass sie Bio ist und dass soziale Standards eingehalten werden.“ Auf Teeliebhaber warten fast 20 verschiedene Sorten, darunter zum Beispiel Benifuuhi aus Japan. „Jede Woche kommt ein kleiner Junge mit seiner Mutter“, so Günzler. „Und jede Woche darf er eine andere Sorte probieren.“

Bei ihm gibt es den Tee lose, mit Quellwasser und aufgebrüht mit der für die jeweilige Sorte geeigneten Gradzahl. „Hier ist ein angenehmes Publikum“, sagt Günzler. „Es kommen viele Stammkunden, Hundebesitzer und auch Leute, die hier wohnen.“ Spaziergängerin Isabella Breuer aus Percha ist zum ersten Mal Günzlers Kundin. „Ich würde mir hier einen dauerhaften Kiosk wünschen“, sagt sie. „Hier hat man so einen schönen Blick auf den See, es gibt Bänke, einen Spielplatz und viele Möglichkeiten.“ Günzler möchte ebenfalls gern mit seiner „Tea Lounge“ in Starnberg bleiben.

Bis Ende April hat er noch die Genehmigung, für das restliche Jahr ist sie bereits bei der Stadt beantragt. Die Stadt hat schon seit 2018 Pläne für einen dauerhaften Kiosk im Bucentaurpark. „Wir haben noch keine endgültige Lösung gefunden“, sagt Starnbergs zweite Bürgermeisterin Angelika Kammerl. „Die ursprünglich angedachte, große Variante eines Kiosks wird es nicht geben.“ Vielmehr sei eine kleinere, etwa ein Container große, dauerhafte Variante geplant. „Wir stehen in Kontakt mit dem Pächter und warten auf einen Vorschlag seinerseits“, so Kammerl. Sie hoffe, die Pläne noch dieses Jahr umsetzen zu können. „Es geht darum, dass die Leute einfach mal ein Getränk zu sich nehmen können“, sagt Kammerl.

Das bietet Günzler seinen Kunden bereits jetzt. Jede Woche ist er von Donnerstag bis Sonntag im Bucentaurpark (Samstag 13 bis 17 Uhr, Ostersonntag 14 bis 17 Uhr). Zusätzlich öffnet er seine Tea Lounge am Ostermontag. Von 13 bis 17 Uhr verkauft Günzler, auch bei schlechtem Wetter. Bis der dauerhafte Kiosk kommt, hofft er auf eine Genehmigungsverlängerung. „Ich brenne dafür“, sagt er.

Vanessa Lange