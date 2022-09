Süßer Wiesn-Gruß vom Seestern statt Oktoberfest-Ausflug

Teilen

Gruß statt Wiesn-Ausflug: Seestern-Mitglieder brauchten Herzen ins Rummelsberger Stift in Söcking. © Seestern

Normalerweise fährt der Starnberger Verein Seestern jedes Jahr mit Senioren auf die Wiesn - wenn sie denn stattfindet. Heuer jedoch nicht, doch ließ er sich eine nette Entschädigung einfallen.

Starnberg - Was für eine schöne Überraschung: Andreas Döring, Vorsitzender des Vereins Seestern, und sein Stellvertreter Jochen Rieser haben in dieser Woche die drei Starnberger Pflegeheime besucht und den Bewohnern insgesamt 275 Wiesn-Herzen vorbeigebracht. „Die Idee dazu entstand daraus, dass wir zum Bedauern vieler auch in diesem Jahr unseren beliebten Wiesn-Ausflug coronabedingt absagen mussten“, erklärt Döring gegenüber dem Starnberger Merkur.

Freudige Abnehmer für die Herzen fand der Verein um Vorsitzenden Andreas Döring (l.) auch im Malteserstift St. Josef in Percha. © Seestern

Zuletzt im Jahr 2019 war der Seestern mit fünfzig Heimbewohnern aus Starnberg zum Münchner Oktoberfest gefahren, wo alle ein paar unbeschwerte Stunden verbrachten. Obwohl die Wiesn heuer erstmals seitdem wieder stattfindet, war es den Seestern-Verantwortlichen zu unsicher, mit den Senioren dorthin zu fahren.

Also gibt es die Herzen mit der Aufschrift „Vom Seestern“. Im Malteserstift St. Josef in Percha wurde die Seestern-Abordnung unter anderem von Heimleiterin Nicole Uhlig empfangen. Darüber hinaus statteten Döring und Rieser auch dem Rummelsberger Stift in Söcking einen Besuch ab. Dort erwartete Leiter Robert Jekel zusammen mit den Bewohnern die Vertreter des Seestern und ihre Herzen. Neben den 275 Herzen für die Bewohner hatten sie auch noch einige für das Personal dabei. Die letzten 60 der insgesamt 400 bestellten und produzierten Herzen können Mitglieder des Seestern im Ilse-Kubaschewski-Haus in Starnberg (Hanfelder Straße 10) abholen.