Ehemaliges Kunstwerk wird Bücher-Schuber

Bis 2015 stand der „Phönix“ im Starnberger See. © Stefan A. Schuhbauer - v. Jena

Einst sorgte der „Phönix“ als Stele vor der Starnberger Seepromenade für Diskussionen, nun wird er zur Hülle für die „Starnberger Stadtgeschichte“.

Starnberg – Seit dieser Woche sind die im Kulturverlag der Stadt Starnberg erschienen ersten zehn Bände seiner „Starnberger Stadtgeschichte“ in einer auf 38 Stück limitierten Sammeledition verpackt in einem Teil der Geschichte Starnbergs zu kaufen. Die Schuber der Sammlung bestehen nicht wie sonst aus Pappe: Ihre Wände sind aus den Platten des „Phönix“ gefertigt, der als Stele zwischen 2005 und 2015 vor dem Seespitz in Starnberg aus dem Wasser ragte.

Aus dem Kunstwerk wurden Schuber gemacht für eine Edition der „Starnberger Stadtgeschichte“. © Stadt Starnberg

Schöpferin war die bekannte Künstlerin Hannelore Jüterbock aus Allmannshausen. Die im Jahr 2018 verstorbene Malerin liebte unter anderem das Wasser, ein häufig wiederkehrendes Motiv war der Starnberger See, teilte die Stadtverwaltung mit. Aber auch der Lüßbach hatte es ihr angetan. Als dieser 1986 begradigt werden sollte, malte sie aus Protest ein 30 Meter langes Bild des Wasserlaufs auf Zeitungspapier. Auch dank ihr sei der Lüßbach wieder weitestgehend renaturiert worden.

Für ihre Bilder erhielt sie einen Silbernen Bären auf der Biennale in Venedig. Das Kunstwerk „Phönix“ wurde 2005 im Zuge der Bundesgartenschau am Seespitz installiert. Zehn Jahre lang erregte der „Phönix“ die Gemüter. 2015 wurde er trotz großen Protests der Künstlerin aufgrund der hohen Instandhaltungskosten und einer abgelaufenen Baugenehmigung entfernt und in einem Keller der Stadt eingelagert. Nun begann sein zweites Leben als Schuber – eben wie Phönix aus der Asche.

Die Sammeledition mit Schuber ist ab sofort im Buchhandel für 149,90 Euro erhältlich. Gleichzeitig gibt es eine Sammeledition ohne Schuber, die 99,90 Euro kostet. Die Bände 1 bis 9 der Starnberger Stadtgeschichte sind seit gestern außerdem von der Buchpreisbindung gelöst und ab diesem Zeitpunkt zum halben Preis zu bekommen.