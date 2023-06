Von Liebeleien und Gerüchten

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Stadtführung um die Liebe: Dr. Claudia Wagner (r., mit Bild) führt noch zweimal Interessierte zu Orten mit pikanter Geschichte – ein Bordell ist aber nicht dabei. © Andrea Jaksch

Warum hat Starnberg kein Bordell? Fragen wie diese spielen eine Rolle bei der Stadtführung „Auf den Spuren von Liebe, Lust und Leidenschaft in Starnberg“. Zweimal findet sie noch statt.

Starnberg – Es war schon ein illustres Grüppchen, das am Freitagnachmittag bei Hitze mit Sommerhut, Shorts und Sandalen „Auf den Spuren von Liebe, Lust und Leidenschaft in Starnberg“ wandelte. Angeführt wurden die 14 Stadtspaziergängerinnen und zwei Quotenmänner von Dr. Claudia Wagner, einer profunden Kennerin der bayerischen Geschichte, die im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher recherchieren durfte, ein selten gewährtes Privileg. Auch daraus entstand die besondere Stadtführung. In jenem Archiv liegen alle Tagebücher des Märchenkönigs – bis auf die beiden letzten, und das sind ausgerechnet die, in denen sich Ludwig II. zu seiner Homosexualität bekannt haben soll. Nach der offiziellen Version des Hauses Wittelsbach lagen sie im Schreibtisch eines leitenden Archivars und sind in Flammen aufgegangen.

Dies und viel mehr erfährt man beim Stadtrundgang der Starnberger Liebelei, der am Dampfersteg mit Blick auf Kempfenhausen startet, wo König Ludwig II. für Richard Wagner die Villa Pellet anmietete. Dort hat sich Cosima in Wagner verliebt, neun Monate später, am Tag der Generalprobe zu „Tristan und Isolde“, bekommt sie eine Tochter, die sie Isolde nennt. Im königlichen Wartesaal im Bahnhof erfährt man etwas über den Reitknecht Joseph Völk, mit dem König Ludwig II. oft unterwegs war, und Karl Hesselschwerdt, der ihm junge Männer vermittelt haben soll. Weiter geht es zum Bayerischen Hof, an dem das Gerücht aus dem Weg geräumt wird, dass dort ein Bordell gewesen sein soll. Claudia Wagner hat nachgelesen: „Bordelle durften nur in Kommunen mit über 30 000 Einwohnern errichtet werden“, erklärt sie und schlägt augenzwinkernd die Brücke zur Olympiade 1972 in München, als Gauweiler „keinen Alternativsport“ duldete.

Leichtfertigkeitsdelikte und Physikatsbericht

Nach Stationen am Grab vom Dr. Michael Hastreiter mit dem Physikatsbericht, in dem es auch um das Sexualleben der Starnberger geht, kommt man zur St. Josefskirche und dem Prophezeihungstext. Vielleicht war ja der Begriff „Jungfrau“ Maria ein Übersetzungsfehler und gemeint war eine junge Frau, spekuliert Claudia Wagner. An Schloss und Schlossgarten geht es um kurfürstliche Feste, Orlando di Lasso und um die Hochzeit von Kurfürst Ferdinand Maria und Henriette Adelaide, am Landrichterhaus um Leichtfertigkeitsdelikte. Letzte Station ist die Kirche St. Maria, nun „mit einer für die Starnberger typischen Geschichte“. Der Kirchenbauverein habe 50 Jahre über Finanzierung und Machbarkeit diskutiert. Da sind ja die Tunneldiskussionen bisher ein Klacks.

Die Führung „Auf den Spuren von Liebe, Lust und Leidenschaft“ kann man am 9. und 22 Juli mitmachen. Treffpunkt bei jedem Wetter: Dampfersteg, 10 Uhr. Sie dauert rund zwei Stunden und kostet zehn Euro pro Person. Karten gibt es unter (0 81 51) 77 21 70 oder kulturbüro@starnberg.de und bei der Tourist-Info Starnberg.