Abschleppwagen beseitigt Parkchaos

Die Polizei hat am Dienstagvormittag den Abschleppdienst in die Von-der-Tann-Straße gerufen. Grund: Zwei geparkte Pkw hatten die Fahrbahn dermaßen verengt, dass kaum jemand noch vorbeikam.

Starnberg - Die Von-der-Tann-Straße ist vor allem in den Morgenstunden ein Nadelöhr für den Straßenverkehr, wenn zahlreiche Autofahrer in Richtung Berufsschule unterwegs sind. Am gestrigen Dienstag war das Chaos so groß, dass sich die Polizei nicht anders zu helfen wusste, als den Abschleppdienst zu rufen. Um kurz nach 10 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer die Polizeiinspektion informiert, dass in der Von-der-Tann-Straße kein Durchkommen mehr sei. „Die Streife stellte kurz darauf fest, dass zwei Fahrzeuge so suboptimal parkten, dass zum Vorbeifahren nur noch 2,15 Meter Platz blieb, was schon für einen handelsüblichen Kleinwagen sehr knapp ist“, berichtet Oliver Jauch von der PI Starnberg. Ein Lastwagen hätte überhaupt keine Chance gehabt. Da nicht festzustellen war, wo sich die Fahrer aufhielten, forderten die Beamten einen Abschleppdienst an, der den Fiat und den BMW versetzte. Die Fahrer müssen nun zusätzlich zum Bußgeld von je 60 Euro auch noch die Gebühr für das Abschleppen berappen. Nachdem die Stadt gestern an den engsten Stellen der Von-der-Tann-Straße den Schnee hat wegräumen lassen, appellieren Anwohner jetzt an die Verkehrsteilnehmer, die freigeräumten Stellen auch zu befahren: „Dann haben wir weniger Chaos.“