Verkehrsinsel fertig, jetzt nächste Baustelle

Die vorbereitenden Arbeiten für den Starnberger Entlastungstunnel gehen weiter. Die Verkehrsinsel in Höhe des Landratsamtes ist fertig.

Starnberg – Das ging schneller als ursprünglich gedacht: Seit Gründonnerstag ist die Verkehrsinsel auf der Münchner Straße im Bereich des Landratsamtes fertig. An dieser Stelle sollen Fußgänger und Radfahrer die Bundesstraße queren können, wenn einmal der Tunnel in Betrieb ist. Dafür wird dort auch eine Ampel installiert, die mit der Anlage an der Kreuzung Moosstraße/Perchastraße etwa 70 Meter weiter westlich gekoppelt wird.

Wie berichtet, hatte das Staatliche Bauamt Weilheim den Bau der Verkehrsinsel aufgrund der Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen vorgezogen. „Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs wurden daher auf ein Minimum reduziert“, bilanzierte Raphael Zuber vom Bauamt in einer Presseerklärung am Donnerstag.

Nach der Baustelle ist bei dem Projekt aber gleich vor der Baustelle. Kommende Woche beginnen die Arbeiter damit, auf der nördlichen Seite der Münchner Straße zwischen der Kaffeerösterei Wiener’s und dem Autobahnende Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen. Das dürfte wieder diffizil werden, wie sich bereits auf der Südseite der Münchner Straße gezeigt hatte. „Der Knackpunkt ist, dass dort wahnsinnig viele Leitungen auf engem Raum liegen“, erklärt Zuber im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Gleichzeitig will das Bauamt den Anschluss der Petersbrunner Straße inklusive Abbiegespur herrichten. Überraschungen in Form von Altlasten durch die ehemalige Werkstatt erwartet Zuber nicht mehr. „Wir hatten ein bisschen mit einer Altlastenproblematik zu kämpfen“, gibt er zu. „Das war aber nichts Dramatisches. Die Sanierung ist für uns erst mal abgeschlossen.“ Nun warte die Behörde auf die Freigabe durch das Landratsamt.

In der Nacht von Dienstag, 14. April, auf Mittwoch, 15. April, will das Baustellenteam die Baustelle einrichten. Am Mittwochmorgen sollen dann die eigentlichen Arbeiten beginnen. „Auf der B 2 bleiben alle vier Fahrspuren in dieser Bauphase erhalten“, betont Zuber. „Betroffene Geh- und Radwege werden direkt an der Baustelle vorbeigeleitet.“ Die Bushaltestelle werde gemäß Bauablauf provisorisch jeweils um wenige Meter verlegt.

In der Woche nach den Osterferien geht das Bauamt dann das nächste Teilprojekt der Tunnelbaustelle an, nämlich die Arbeiten an der Zwischenlagerfläche im Bereich des künftigen Südportals. Bereits seit knapp zwei Monaten ist die fast einen Hektar große Fläche am Ortseingang abgeschoben. Nun geht es darum, sie annähernd vollständig zu asphaltieren, teilweise zu überdachen und mit Entwässerungseinrichtungen zu versehen. Dafür werden unter anderem Leitungen und Versickerungsbecken gebaut.

Zwar sind die Arbeiten für das Südportal und den eigentlichen Tunnel erst in einigen Jahren vorgesehen. Dennoch benötige das Bauamt die Fläche bereits jetzt, sagt Zuber. Im nördlichen Bereich herrschten beengte Verhältnisse, deswegen müsse die Baustelle immer punktgenau bedient werden – „just in time“, sagt Zuber dazu. Außerdem werde Platz benötigt zur Lagerung von Baumaterial oder auch Aushub. Zusätzliche Verkehrsbelastungen in der Innenstadt durch Fahrzeugbewegungen von Nord nach Süd und umgekehrt erwartet Zuber kaum. So könnten Lkw, jene aus Richtung Weilheim, künftig direkt das Zwischenlager anfahren, sagt er.