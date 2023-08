Wache ab Mittwoch 24 Stunden besetzt

Starnberger Feuerwehr und die B2-Sperrung

Die Vorbereitungen für 16 Tage 24-Stunden-Bereitschaft der Starnberger Feuerwehr laufen. Ab Mittwoch ist die Wache durchgehend besetzt, um während der Sperrung der B 2 schnell ausrücken zu können. Allerdings hat Kommandant Markus Grasl noch nicht alle Schichten besetzen können.

Starnberg – Die meisten erwarten wohl Chaos auf der Umleitungsstrecke während der Vollsperrung der Münchner Straße (B 2) von kommendem Donnerstag, 24. August, bis voraussichtlich 6. September. So recht vorhersehen, wie die Lage tatsächlich wird, kann niemand – dass auf der B 2 stadteinwärts schon jetzt nur eine Spur frei ist und der Stau zu den Hauptverkehrszeiten entsprechend, ist zwar ein kleiner Hinweis, mehr aber nicht. Die Starnberger Feuerwehr rechnet mit dem Schlimmsten, Kommandant Markus Grasl hat schon vor einiger Zeit eine durchgehende Bereitschaft in Zwölf-Stunden-Schichten angeordnet (wir berichteten). Heißt: Neun Mann sind rund um die Uhr in der Wache an der Ferdinand-Maria-Straße und können mit den Hauptfahrzeugen – Drehleiter und Tanklöschfahrzeug vor allem bei Bränden, Rüstwagen bei Verkehrsunfällen – binnen weniger Sekunden ausrücken. Durch den erwartbaren Dauerstau kämen die Ehrenamtlichen sonst von Zuhause oder Arbeitsstätte wohl nur langsam zur Wache. Rund 70 Prozent der Schichten hat Grasl besetzt, für den Rest sucht er noch. „Ich bin optimistisch, es wird aber ein Kraftakt“, sagt der Kommandant.

Neben den je neun Aktiven in der Wache sind drei Führungskräfte auf Abruf zu Hause, die Einsatzfahrzeuge stehen vor der Tür (Einsatzleiter, Zugführer, Führungsassistent). Die Zahl neun für die Besatzung in der Wache kommt nicht von ungefähr: „Wir haben nur neun Schlafplätze.“ Die Dauerbereitschaft startet am Tag vor Beginn der Sperrung, also am kommenden Mittwoch, 23. August, und dauert bis einen Tag nach deren Ende, also bis zum 7. September.

Grasl beobachtet die Lage in Starnberg genau, und sie bestätigt ihn in seiner Entscheidung, die Bereitschaft anzuordnen. Schon jetzt sei zeitweise kaum ein Durchkommen, zumindest nicht in der Zeit, die die Feuerwehr brauche, sagt er. Zum Einsatzort kommt sie mit Sondersignal zwar schon, aber die Aktiven kommen vorher nicht zur Wache. Zwar heiße es, im Sommer sei weniger Verkehr, aber: „Ich habe das Gefühl, dass das nicht zutrifft.“ Dass immer mehr Münchner als Naherholer ins Umland kämen, sei nicht nur sein Eindruck – Kollegen in Garmisch-Partenkirchen machten ähnliche Erfahrungen, erklärt Grasl.

Für die Wehr geht es um Sekunden

Besonder schwierig ist es bei einem Wetterwechsel, insbesondere bei einem aufziehenden Gewitter. Dann wollen alle gleichzeitig weg vom See. Bei 10 000 oder mehr Ausflüglern sei das eine enorme Belastung für die Verkehrswege – Einheimische können davon ein Klagelied singen, wenn sich die Erholungsgelände auf einen Schlag leeren. Den Zeitverlust für die Aktiven bei der Anfahrt zur Wache mildert die Bereitschaft ab, da die wichtigsten Fahrzeuge sofort ausrücken und die Besatzungen helfen können. Dass es in dieser Zeit keine oder auch nur weniger Einsätze gibt, darauf will sich niemand verlassen – im vorigen Jahr war es in dieser Zeit im Schnitt mindestens einer pro Tag, ein starkes Gewitter wie Mitte Juli kann die Zahlen schlagartig nach oben schnellen lassen.

Die absehbare Ausnahmesituation während der B 2-Sperrung für den Einschub der neuen Bahnbrücke ist für Grasl auch ein Beleg, dass es allein mit ehrenamtlichen Kräften während des Tunnelbaus nicht gehen kann. Bis dahin vergehen aber noch ein paar Jahre.

Wie berichtet, wird die Münchner Straße zwischen Donnerstag, 24. August, ab etwa 7 Uhr morgens bis Mittwoch, 6. September, am Abend gesperrt zwischen der Kreuzung Leutstettener Straße und der Einmündung von Gautinger Straße und Uhdestraße. In allen Mitteilungen dazu steht ein „voraussichtlich“ beim Enddatum – vorsorglich, man weiß nie, ob nicht Probleme bei den Arbeiten auftreten. Eine Verlängerung der Sperrung wäre für die Feuerwehr fatal, betont Grasl. Leute für die Schichten zu finden, sei schon schwer genug. Gründe sieht er unter anderem in einem durch Corona veränderten Freizeitverhalten – viele haben sich neue Hobbys gesucht – und einem Nachholeffekt bei Urlauben nach der Pandemie.