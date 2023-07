Während Einsatz: Feuerwehrler wird privater Motorroller gestohlen - Fahrlehrerin findet ihn wieder

Von: Tobias Gmach

Mit diesem Foto suchte die Feuerwehr zwischenzeitlich nach dem Roller. © Feuerwehr Starnberg

Als er gerade beim Einsatz war, wurde einem Starnberger Feuerwehrmann sein Roller gestohlen. Dank einer Fahrlehrerin, ebenfalls bei der Feuerwehr, tauchte er aber wieder auf.

Starnberg – Einen äußerst ereignisreichen Mittwoch erlebten die Mitglieder der Starnberger Feuerwehr: Am Morgen rückten sie wegen des fälschlichen automatischen Notrufs eines iPhones aus. Und am Nachmittag wurde einem Mitglied während eines Einsatzes der am Feuerwehrhaus abgestellte Motorroller gestohlen. Das war besonders bitter: Denn beim Einsatz handelte es sich um einen Fehlalarm. Zum Glück hielt der Tag noch eine Pointe bereit: Der Roller tauchte wieder auf – weil eine Fahrlehrerin, nebenbei aktives Feuerwehrmitglied, ihn am Straßenrand entdeckte.

iPhone löst Fehlalarm aus: Feuerwehr rückt auf A95 aus

Der erste Fall ist schnell erzählt: Die Leitstelle Fürstenfeldbruck beorderte die Feuerwehr um kurz nach 8 Uhr auf die A 95 – angeblich wegen eines schweren Verkehrsunfalls. Die Einsatzkräfte suchten die Autobahn in beide Richtungen ab. Einen Unfall fanden sie dort aber nicht – nur einen Mann mit einer Reifenpanne, wie Einsatzleiter Arie Reimers dem Merkur berichtete. Die Ursache für den Alarm kennt die für die A 95 zuständige Verkehrspolizei Weilheim. Und zwar hatte ein Motorradfahrer sein iPhone verloren, das dann einen automatischen Notruf absetzte. Laut einem Polizeibeamten löste sich der sogenannte E-Call zwischen Schäftlarn und dem Starnberger Dreieck in Fahrtrichtung München.

Eine etwas andere Fahrstunde

Fall Nummer zwei: Um 13.25 Uhr rückten die Feuerwehrler zur Gradstraße nahe des Bahnhofs Nord aus – weil es dort angeblich „pulsierend aus einem Kellerfenster rauchte“. Diese Info hatte Einsatzleiter Reimers. Ein Fehlalarm: Es staubte nur aus dem zweiten Stock, Begleiterscheinungen von Bauarbeiten. Die Feuerwehr rückte wieder ab. Als die Einsatzkräfte zum Feuerwehrhaus zurückkehrten, vermisste einer von ihnen seinen privaten Motorroller. Die Polizei wurde eingeschaltet – den Roller brachte allerdings Paula Pfeffer zurück. Die 23-Jährige ist Fahrlehrerin bei der Fahrschule Lenkzeit in Gauting und Krailling – und Mitglied der Feuerwehr. In der internen Whatsapp-Gruppe hatte sie von dem Diebstahl erfahren und beim Passieren des Feuerwehrhauses vom Rollerbesitzer persönlich. Und so wurde es eine etwas andere Fahrstunde für ihre Schülerin, wie Pfeffer dem Merkur sagte. Sie habe drei Jugendliche am Bahnhof See um den Roller herumstehen sehen. Kurze Zeit später seien zwei von ihnen weggelaufen und einer mit dem Roller weggefahren. Zur Verfolgungsjagd kam es nicht – doch Pfeffer und ihre Schülerin fanden das Fahrzeug zehn Minuten später an der Ludwigstraße. Der Feuerwehrler hat seinen Roller nun zurück. Aber die Polizei nimmt Hinweise auf die Jugendlichen entgegen: (0 81 51) 36 40.