Waldumbau mit Migranten: Bäume aus Rumänien und Frankreich sollen in Starnberg helfen

Von: Tobias Gmach

Teilen

Diskussionen im Wald lieferten sich die Forstfachleute Lisa Schubert (mit Hand am Baum) und Christian Gick (links neben ihr) mit den rund 30 Teilnehmern des Info-Spaziergangs im Starnberger Stadtwald. Wir haben das Samenpotenzial für den Umbau. Beratungsförsterin Lisa Schubert zur Vielfalt regionaler Wälder © Andrea Jaksch

Um den Wald in der Region für den Klimawandel zu rüsten, greifen Forstexperten nicht nur auf heimische Hölzer zurück. Beim Umbau der von Fichten dominierten Flächen spielen auch Tannen aus Rumänien und Eichen aus Frankreich eine wichtige Rolle.

Wangen – Da sind Waldbesitzer und Forstfachleute gerade mal 20 Minuten zusammen im Wald, schon streiten sie. Die Frage: Wie viele Bäume braucht man für ein Einfamilienhaus aus Massivholz? 40 bis 50 Stück von der Fichte, an der sie gerade stehe, rechnet Lisa Schubert, Starnberger Revierleiterin beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim (AELF), vor. Andere denken eher an 200 – weil im Sägewerk so viel verloren gehe. Schubert erwidert, das habe sie schon einkalkuliert, werde der Frage aber noch mal nachgehen. Es wird heiß debattiert, aber alles im Guten. Die Szene zeigt, wie sehr Themen wie Holzbauweise, Klimawandel, CO2-Sparen und -Speichern die Teilnehmer der Führung umtreiben.

Unter dem Motto „Klima-bretter sind Klimaretter“ hatten Beratungsförsterin Schubert und Christian Gick, Diplom-Forstwirt bei der Waldbesitzervereinigung Starnberg (WBV), am Dienstagabend zu einem Info-Spaziergang eingeladen. Rund 30 Interessierte, darunter viele Waldbesitzer aus dem Landkreis, sind gekommen – laut Gick „so viele wie noch nie“. Die Gruppe steigt am Wangener Fußballplatz in den größten Teil des Starnberger Stadtwaldes (insgesamt 160 Hektar) ein. Das spannendste Detail liefert Revierleiterin Schubert nach etwa einer Dreiviertelstunde: Um den Wald in der Region für den Klimawandel zu rüsten, greifen Forstexperten wie jene beim Bayerischen Amt für Waldgenetik nicht nur auf heimische Hölzer wie die Buche zurück. „In Südosteuropa ist das Wetter so, wie wir es eines Tages auch bei uns erwarten“, erklärt Schubert. „Deshalb ernten wir in Rumänien gezielt Weißtannen und setzen sie bei uns wieder ein.“ Dasselbe werde auch mit französischen Zerr-Eichen gemacht. Damit der hiesige Wald vielfältiger und resistenter gegen Schädlinge und Trockenheit wird.

WBV-Vertreter Gick sagt über den Umbau des Waldes, der bereits in Gang ist: „Wir setzen nicht auf ein Pferd, sondern auf viele – und hoffen, dass am Ende eines überlebt.“ Die Esche stirbt bekanntlich an allen Ecken und Enden. Immerhin zählt die Gruppe beim eineinhalbstündigen Rundgang mit vielen Gesprächspausen acht Baumarten – und das ohne großen Aufwand: Bergahorn, Walnuss, Weide, Erle, Weißtanne und eben Fichte, Buche und Esche. „Das zeigt uns: Wir haben das Samenpotenzial für den Umbau“, sagt Schubert.

Schadensbegrenzung: Förster aus der Region müssen im Frankenwald aushelfen

Weg von der großen Fichtendominanz will man im Revier Starnberg. Die Nadelbäume, die sich im feuchten Gebirge am wohlsten fühlen, kommen mit der zunehmenden Trockenheit nicht gut zurecht. Der Borkenkäfer sei derzeit kein großes Problem im Fünfseenland, erzählen die beiden Experten beim Spaziergang. Andernorts hat er zusammen mit Stürmen und Trockenheit in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass es längst nicht mehr um den Waldumbau – sondern nur noch um den Walderhalt geht. Zum Beispiel im Frankenwald, wo Förster aus der Region immer wieder aushelfen müssten, wie Schubert sagt. Reine Schadensbegrenzung.

Und dabei ist der Wald so wichtig, um die Erderwärmung einzudämmen: Bäume sind Klimakühler. „Ein Kilo Holz speichert 1,8 Kilo CO2“, erklärt die Försterin den Anwesenden. Die „Hauptfrage“, die ihr gestellt werde, laute: Haben wir genug Holz, um reihenweise Häuser daraus zu bauen? Die Antwort: „Ja, wir haben mehr, als wir nutzen.“ Auf einer fußballfeld-großen Waldfläche wachsen laut Schubert im Jahr 13 Kubikmeter Holz nach – was 13 stattlichen Fichten entspricht. Am besten sei es, das Holz mehrfach zu nutzen, es also zum Beispiel erst zu verbauen und danach zu verheizen.

Ein regionales Geschäft ist die Holzwirtschaft längst nicht mehr, das meiste Naturmaterial der Waldbesitzervereinigung Starnberg landet aber nicht im fernen Ausland, sondern in österreichischen Sägewerken. Die Stadt Starnberg sieht sich laut ihrem Mitarbeiter Michael Schießl in einer Vorbildfunktion. Die wegen des Borkenkäfers gefällten Bäume würden regional verwertet, um die Transportwege kurz zu halten, sagt er und berichtet außerdem: „Wir haben gerade besprochen, dass wir Kirschbäume pflanzen werden.“ Eine weitere Art für den Starnberger Stadtwald, der derzeit in gutem Zustand sei. Bleiben wird das aber nur so, wenn der Waldumbau gelingt.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.