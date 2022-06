Warum Plastiksparen wichtig ist

Viel unterwegs: York Hovest bereist die ganze Welt und dokumentiert die Schönheit der Meere, aber auch deren Verschmutzung. © Andrea Jaksch

York Hovest zeigt bis 19. Juni Meeresbilder in Kreissparkasse Starnberg - schöne und weniger schöne. Hintergrund ist die Aktionswoche „plastikfrei – sei dabei!“.

Starnberg – Gestern an der Küste Griechenlands, heute in Starnberg – York Hovest kommt viel um die Welt. Eindrücke davon präsentiert der Fotograf, Autor und Filmemacher derzeit in der Kreissparkasse Starnberg. Die Fotoausstellung „Helden der Meere“ soll auf die Verschmutzungen aufmerksam machen. Zur Aktionswoche „plastikfrei – sei dabei!“ der Volkshochschule mit Unterstützung der Stadt Starnberg sind die Bilder noch bis 19. Juni im Foyer an der Wittelsbacherstraße zu sehen.

„Die Bilder sollen dazu dienen, sich inspirieren zu lassen“, sagt Hovest. Die Auswahl der Fotos nahmen Hovest und Petra Brüderl vom Starnberger Kulturbüro gemeinsam vor. Sie sollen Faszination und Schrecken zugleich hervorrufen. Einerseits sind es schöne Bilder aus Naturschutzgebieten, „wo alles noch in Ordnung ist“. Andererseits sind erschreckende Aufnahmen von Tieren zu sehen, die sich in Netzen verfangen haben, oder von Plastikbergen. Ein Foto zeigt einen Strand, dessen Sand von 15 Metern Plastik überdeckt ist. Ein anderes zeigt gräuliche, leblose Korallen. „Das Korallensterben ist eine Folge der Erderwärmung“, erklärt Hovest. Die Bilder sollen auch ein „Mahnappell an die Klimagegner, die es immer noch nicht glauben“ sein. Schöne Bilder, wie verspielte Robben im Wasser oder bunte Muscheln und Fische, haben auch ihren Platz und zeigen, warum es sich lohnt, die Meere zu schützen.

Fotograf zeigt auch Lösungen auf

Die Bilder entstanden bei Hovests Reisen in Gebiete, die besonders stark von der Meeresverschmutzung betroffen sind. Der 44-jährige reiste drei Jahre mit Kamera und Tauchausrüstung um die Welt – von Thailand an den Golf von Guinea, über den Pazifik, in die Karibik und einmal über den Atlantik. Letzteren überquerte er mit einem Ruderboot innerhalb von 50 Tagen. Der Starnberger See diente vor drei Jahren als Trainingsgewässer. Der Münchner ist mit dem Südbad-Pächter Martin Hippius befreundet, der den Kontakt zum Ruderverein herstellte.

Hovest ist Optimist. Er möchte nicht nur die Probleme der Meere aufzeigen, sondern auch konkrete Lösungsansätze. Auf der Webseite www.heroesofthesea.com betreibt Hovest eine Datenbank, das „Wikipedia der Ozeane“, wie er es liebevoll nennt. Dort sind alle möglichen Umweltprobleme mit entsprechenden Lösungen aufgelistet.

Brüderl findet die Ausstellung wichtig, da es nicht darum geht, wie Plastik vermieden werden soll, sondern warum. Denn „das wirkliche Ausmaß findet nicht bei uns statt, sondern am anderen Ende der Welt“. Die dritte Bürgermeisterin Christiane Falk findet, „das Thema plastikfrei muss noch sehr viel mehr in die Köpfe der Menschen“. Auch in Starnberg „fehlt das Bewusstsein“. (mat)

