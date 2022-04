Was für ein Schatz

Die alten Fotografien bergen noch so machen Geschichte: Christoph Aschermann, Museumsleiter Benjamin Tillig und Daniel Kofler sind gespant auf die Reaktionen und möglichen Hinweise durch die Besucher. © Andrea Jaksch

3980 historische Aufnahmen der Fotografen-Familie Wörsching sind seit 2010 im Stadtarchiv Starnberg. Das Museum Starnberger See konnte aus dem Vollen schöpfen. 104 Originalabzüge, zurückhaltend gerahmt und dicht auf Linie gehängt, präsentieren ab Sonntag auf altrosa Wänden „Ein fotografisches Gedächtnis“.

Starnberg – Noch bis 25. September ermöglichen Bilder der Starnberger Fotografen-Familie Wörsching im Museum Starnberger See ein Hineindenken, ein Hineinfühlen in eine Zeit, als Herren noch Badeanzüge und Damen Wagenradhüte trugen, als es die Monarchie noch gab und die gehobene Sommerfrische. Landschaften, Bauten, Feste, Brauchtum, Vereinswesen dokumentierten die Wörschings – und vor allem Menschen: die „normalen“ und die hochgestellten Persönlichkeiten, Feiernde und Badende. Sie haben es Museumsleiter Benjamin Tillig und Christoph Aschermann vom Stadtarchiv besonders angetan. Da sind herausgeputzte Hochzeitspaare genauso wie Trachtler vor durchdacht arrangierten Kulissen.

Den Flyer der Ausstellung ziert eine fesche Schwimmerin im Badekostüm. Wer sie wohl war? Das Ausstellungsteam erhofft sich manche Information von den Besuchern: Klebezettel liegen bereit für all die, die Orte oder Personen erkannt haben. Ebenso können zu den Fotos Erinnerungen oder Gefühlseindrücke geklebt werden. Am Ende entsteht so vielleicht eine Post-It-Diskussion, Das ist, wie die ganze Ausstellung, eine schlichte und charmante Idee.

„Ich wollte den Spaß, durch ein Archiv zu gehen, in die Ausstellung transportieren“, erklärt Tillig. Dafür wählte er auch thematische Einheiten, die Einheimische und Gäste gleichermaßen faszinieren können. Ausgehend von der Familiengeschichte der Wörschings beginnt eine Zeitreise zurück bis 1877, dem Gründungsjahr des Fotoatliers ins Starnberg. Die Brüder aus der Augsburger Umgebung witterten im prosperierenden Starnberg gute Einkunftsmöglichkeiten, Antons Malerbetrieb florierte auch schnell. Beim ihm lernte auch sein Sohn Josef (geb. 1851), der sich bald zum Kunstmaler, Stuckateur und Vergolder weiterbildete und auch für die Schlösser in Linderhof und Berg arbeitete. Eine hübsche, belebte Ansicht der Starnberger Promenade beim Fischerstechen belegt sein malerisches Können.

Dennoch sattelte er um auf das „neue Medium“ Fotografie, ohne den Künstler in sich zu verleugnen: Er verewigte wunderbar intime Familienporträts, er spürte perfekte Momente auf, arrangierte malerische Szenen, bediente seine Kundschaft mit Sinn für Inszenierung, Historisierung und Romantisierung: Trachtler vor dem Lochmannhaus, Stadterer an antikisierende Säulen gelehnt, junge Damen mit Hündchen am Eisentor einer Parklandschaft. Aber auch Freunde der Technik kommen voll auf ihre Kosten, beispielsweise bei der Schiff-Serie, dem Motorradtreffen vor dem Bayerischen Hof oder den „Flugobjekten“. Die Landschaften im Wandel der Zeit schließlich stimmen nostalgisch: Das Undosa-Wellenbad zeugt von verblichenem Ruhm, der Durchstich der Söckinger Straße vom Pferdekutschen-Betrieb, das Motorrad-Skijöring auf dem zugefrorenen See von echten Wintern. Eine Rarität sind – neben der historischen Plattenkamera – die teils handkolorierten Glasnegative. Das macht begreifbar, welch Kunsthandwerk die Fotografie war und sein kann.

Freia Oliv