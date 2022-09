„Was uns fehlt, ist die Jugend“

Von: Peter Schiebel

Matthias Helwig an Bord der MS Starnberg während der Filmfestival-Dampferfahrt. © Reuther

Filmfestival-Leiter Matthias Helwig ist zufrieden mit der Bilanz, aber nachdenklich beim Blick in die Zukunft.

Landkreis – Das am Sonntagabend zu Ende gegangene Fünf-Seen-Filmfestival (FSFF) weist mit 19 500 Zuschauern die zweitbeste Bilanz in den 16 Jahren seines Bestehens auf (wir berichteten). Was gut lief, worüber er sich Gedanken macht und warum er auf ein Comeback der Starnberger Schlossberghalle zumindest als Ausweichort hofft: Festivalgründer und -leiter Matthias Helwig stand dem Starnberger Merkur gestern Vormittag für ein Gespräch zur Verfügung – auf dem Weg zum Filmfest nach Venedig.

Herr Helwig, nach dem Festival ist vor dem Festival. Sie sind gerade auf dem Weg nach Venedig. Auf was freuen Sie sich dort? Und wie viel Arbeit steckt trotzdem drin?

Venedig ist für mich immer Arbeit und Vergnügen. Es ist der Beginn der Herbst- und Wintersaison. Dort laufen Filme, die in den nächsten Monaten zu uns kommen. Man kann Kontakte knüpfen. Aber klar: Wenn man am Lido spazieren geht, um den Kopf freizubekommen und die Eindrücke zu sortieren, hat man ein anderes Zeitgefühl als bei uns, wo man doch eher vom einen zum anderen hetzt.

Und man macht sich vielleicht auch schon Gedanken über das Fünf-Seen-Filmfestival 2023? Was bleibt, was wird verändert?

Das Festival 2023 ist noch sehr weit weg. Aber natürlich denke ich über das eine oder andere schon nach. Die Klima-Reihe bleibt auf jeden Fall, die funktioniert sehr gut, auch die Kunstfilmreihe „Odeon“ und die Kurzfilme laufen sehr gut. Probleme haben die Filme in Originalsprache mit englischen Untertiteln. Was uns aber fehlt, ist die Jugend. Das ist ein allgemeines Problem des Kinos und weniger ein Problem der Filme oder unseres Festivals. Ich habe zwar festgestellt, dass neben dem treuen Stammpublikum einige Menschen wieder gekommen sind, die viele Jahre nicht im Kino waren, was natürlich sehr schön ist. Aber wie man junge Leute wieder ins Kino holt, da habe ich auch keine Lösung. Ich weiß nur, dass uns das in den nächsten Jahren gelingen muss. Natürlich sind wir auch in den Sozialen Medien aktiv, sind bei Instagram und TikTok, aber das reicht noch nicht. Warum gibt es zum Beispiel kein Schulfach Film in Deutschland? Wir sind umgeben von bewegten Bildern, haben aber keine Ahnung von Film und Filmgeschichte. Wir sind ein Fernsehland, mit klassischer Musik kennen wir uns noch gut aus, auch ein bisschen mit Literatur aber dann wird es dünn.

Trotzdem hat das Festival mit 19 500 Besuchern überdurchschnittlich gut abgeschnitten.

Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter. Das Open-Air-Kino war ein toller Erfolg. Nur am ersten Wochenende hatten wir ein bisschen Regen.

Was waren Ihre persönlichen Highlights?

Unsere Stargäste waren wieder etwas Besonderes. Sandra Hüller (Anm. d. Red. Die Berichterstattung zur Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises an die 44 Jahre alte Schauspielerin finden Sie auf Seite 3) war hellauf begeistert, sehr berührt, sehr angetan vom Festival. Iris Berben ging es genauso. Aber auch die Diskussionen mit Filmschaffenden, die ebenso nach Lösungen suchen wie wir Kinobetreiber, waren sehr wichtig für mich. Und dann war die Dankbarkeit der Menschen natürlich ein ständiges Highlight. Am Sonntagabend beim Wegfahren hat noch jemand an meine Autoscheibe geklopft und sich für das Festival bedankt. Was gibt es denn Schöneres?

In Ihrer offiziellen Abschlussbilanz üben Sie Kritik an der Filmförderung und sprechen von überkommenen Förderrichtlinien. Was muss sich ändern?

Nur wenn Zuschauer im Kino etwas Außergewöhnliches erleben, kann das Kulturgut Kino dauerhaft gesichert werden – nicht durch Ramschpreise oder Gießkannen-Subventionen. Es wird aber leider nicht der beste oder kreativste Film gefördert. Stattdessen wird darauf geachtet, dass der Film auch im Fernsehen funktioniert. Und wenn es viele Fördergeber gibt, muss man denen natürlich auch gerecht werden und zum Beispiel in deren Regionen drehen. Ein Film ist aber dann am besten, wenn er authentisch ist. Ich finde, wir fördern zu viel Mittelmaß.

Das kann man von den von Ihnen und Ihrem Team ausgewählten Filmen nicht sagen. Veranstaltungen zu Taiwan und der Ukraine waren auch politische Standpunkte.

Wir versuchen seit Jahren, Themen, die oft nur schlaglichtartig beleuchtet werden, durch Filme zu vertiefen, beispielsweise mit Produktionen vom Balkan, aber auch aus Taiwan oder der Ukraine. Das ist mir sehr sehr wichtig.

Im nächsten Jahr stünde die dann sanierte Schlossberghalle in Starnberg wieder als Spielort zur Verfügung. Ist das für Sie eine Option?

Ich werde auf alle Fälle versuchen, die Schlossberghalle wieder einzubinden, und wenn es auch nur als Ausweichquartier ist. Die große Veranstaltung mit Iris Berben mussten wir dieses Jahr wegen Regens vom Open-Air ins Kino verlegen, da wäre die Schlossberghalle mit 350 Plätzen sicher eine bessere Alternative gewesen. Ich bin sehr froh, dass die Schlossberghalle saniert wird, auch wenn wir natürlich weiter im Seebad planen.