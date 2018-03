Wasser gestoppt: Wohnungsbau kann beginnen

Fast wie eine archäologische Ausgrabung mutet die Baugrube des Neubaus der Genossenschaft an der Himbselstraße an. Was wie Säulenstümpfe aussieht, sind Bohrpfähle. In den kommenden Tagen beginnt der Rohbau der Wohnanlage, die durch Wasser- und Altlastenprobleme rund eine Million Euro teurer wird.

Baustelle Himbselstraße

Der Weg ist frei: Im April kann der Bau von 40 Mietwohnungen an der Himbselstraße in Starnberg beginnen. Probleme mit Wasser in der Baugrube sind gelöst.