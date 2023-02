Mühltal: Wasserkraft für Trinkwasser-Versorgung

Von: Peter Schiebel

An das historische und denkmalgeschützte Pumpenhaus auf der Würminsel will der Würmtal-Zweckverband ein Gebäude setzen, in dem aus Wasserkraft Strom erzeugt wird. © Andrea Jaksch

Der Würmtal-Zweckverband stellt Überlegungen an, beim denkmalgeschützten Pumpenhaus in Mühlthal ein Wasserkraftwerk zu errichten. Mit dem so erzeugten Strom soll Trinkwasser von der Fischzuchtquelle zum Hochbehälter gepumpt werden. Ein anderer Vorschlag der Starnberger SPD ist damit vom Tisch.

Starnberg – Es war ein dürftiger Vortrag. Rund zwei Jahre nach Einbringung eines Antrags der SPD-Fraktion hat der Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität kürzlich den Vorschlag für ein Wasserkraftwerk an der unteren Mühle in Mühlthal in knapp fünf Minuten beerdigt. Der Würmtal-Zweckverband (WZV) habe die Immobilie „an einen uns unbekannten Käufer“ veräußert, sagte der städtische Umweltingenieur Umut Tabak. „Die Stadt kann das Projekt nicht weiterverfolgen.“

Während SPD-Fraktionschef Tim Weidner eine „verpasste Chance für Starnberg“ bedauerte, ist das Thema Wasserkraft an der Würm andernorts groß im Gespräch. Der WZV hat nämlich beschlossen, beim denkmalgeschützten Pumpenhaus in Eigenregie Wasserkraft nutzen zu wollen. Das erklärt der Verbandsvorsitzende, Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux, auf Anfrage des Starnberger Merkur. Und er wundert sich über die Aussage der Starnberger Stadtverwaltung: „Die untere Mühle und auch die benachbarte Bäckerei sind noch gar nicht verkauft“, stellt er klar. Was die Wasserkraft-Pläne betrifft, so sei der Verband bereits in Gesprächen mit darauf spezialisierten Planern und auch mit dem Denkmalschutz.

Pumpenhaus bis 2002 in Betrieb

Die Pläne sehen vor, direkt an das 1890/92 errichtete und bis 2002 betriebene Pumpenhaus ein Gebäude zu setzen. Dort soll das Wasser der Würm Turbinen antreiben, die wiederum Strom produzieren, um Trinkwasser von der tiefer gelegenen Fischzuchtquelle zum Hochbehälter unweit von Gut Rieden zu pumpen. Von dort aus fließt das Trinkwasser über ein natürliches Gefälle durch Gauting, Krailling und Planegg bis nach Gräfelfing.

Insgesamt versorgt der WZV in den vier Würmtalgemeinden rund 53 000 Einwohner sowie Gewerbebetriebe mit Trinkwasser aus der Quelle und aus weiteren Brunnen. Die Fischzuchtquelle allein liefert etwa 40 bis 45 Prozent der gesamten Förderung. Es gibt rund 13 000 Abnahmestellen. Die Pumpen in Mühlthal verbrauchen nach Angaben des stellvertretenden Geschäfts- und Werkleiters des WZV, Alexander Cruchten. etwa 450 000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Bislang werde Ökostrom aus dem Netz verwendet, ergänzt Rudolph Haux und sagt: „Der Verbrauch ist doch enorm. Mehr Geld als mit Eigenstrom kann man da gar nicht sparen.“ Allerdings dürfte der durch Wasserkraft erzeugte Strom voraussichtlich nicht komplett ausreichen, um das an der Fischzuchtquelle geförderte Wasser zum Hochbehälter zu pumpen. Dennoch hofft der Bürgermeister, dass bis Mitte des Monats eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorliegt.

Das historische Pumpenwerk sei im Übrigen nie zur Stromgewinnung genutzt worden, erklärt Haux. Die alten mechanischen Pumpen seien direkt von zwei großen Kolben angetrieben worden. „Das muss man sich vorstellen wie das Gestänge einer Dampflok.“ Diese Pumpen heute wieder zu nutzen, sei allerdings ausgeschlossen. Die Schmierung könne unter Umständen das Trinkwasser verunreinigen, sagt Haux. Sie sollen aber natürlich als Teil des Industriedenkmals erhalten bleiben.

Sollten die Wasserkraft-Pläne umgesetzt werden, müsse auch eine Fischtreppe in die Würm gebaut werden, erklärt Haux. Auch vom Wasserwirtschaftsamt müsse zu dem Vorhaben grünes Licht kommen. Der Vorsitzende hofft, bis Ende 2024 mit dem Projekt fertig zu sein. „Das ist mein Wunsch“, sagt er.