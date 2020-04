Wassersportler sollen zu Hause bleiben

Die Corona-Pandemie erfordert von allen Einschränkungen. Nun auch offiziell von allen Wassersportlern.

Landkreis – Nachdem Rettungskräfte vor gut zwei Wochen am Starnberger See – wie sich herausstellte, zu allem Übel auch noch unnötigerweise – zu zwei Einsätzen gerufen worden waren und damit mehr als 100 freiwillige Helfer zwangsweise einer Infektionsgefahr ausgesetzt waren, hatte Kreiswasserwachtschef Markus Schmolz einen Hilferuf abgesetzt – und wurde erhört.

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat die Allgemeinverfügung zu den Ausgangsbeschränkungen für den Wassersport auf den Seen nun präzisiert. Die präzisierte Allgemeinverfügung bezieht sich auch Sportboothäfen, Vereinsgelände, Trockenliegeplätze, Bootshallen und dergleichen. Alles sind Einrichtungen, die nicht den notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen und damit geschlossen bleiben müssen.

Ein- und Auswassern von Booten kein triftiger Grund

Der Kranbetrieb von Booten in Sportboothäfen ist nur in begründeten Notfällen zulässig, zum Beispiel bei Wassereinbruch in bereits im Wasser befindlichen Booten. Das Ein- und Auswassern von Booten zur Vorbereitung der Saison stelle aber keinen triftigen Grund zum Verlassen des eigenen Hausstands dar, teilte das Landratsamt gestern Nachmittag mit. Eine Ausnahme gilt für Gewerbebetriebe (Reparaturfirmen). Häfen, Vereinsanlagen, Trockenliegeplätze und sonstige Freizeitanlagen dürfen nicht benutzt werden. Die Wasserschutzpolizei Starnberg und Dießen ist angehalten, sich bei der Beurteilung von Verstößen gegen die Allgemeinverfügung an dieser Auslegung zu orientieren.

Landratsamt bittet von sportlicher Betätigung auf dem Wasser abzusehen

Grundsätzlich zulässig bleiben zwar sportliche Betätigungen auf und im Wasser. Das Landratsamt bittet aber dringend, auch davon Abstand zu nehmen. „Rettungskräfte sind in zunehmenden Maße in die dynamische Situation rund um das Coronavirus eingebunden“, hieß es in der Pressemitteilung. Das Personal von Wasserwacht, DLRG, Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei müsse rund um die Uhr parat stehen und könne seine Kapazitäten nicht mit Einsätzen im Freizeitbereich vergeuden.