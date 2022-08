Die Geheimnisse eines guten Films - „jeder ist auf seine Weise grandios“

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Der Starnberger Architekt Nicolai Baehr vor dem Breitwand-Kino in Gauting, das er entworfen hat. © Andrea Jaksch

Das 16. Fünf-Seen-Filmfestival ist am Mittwochabend im Beisein von mehreren hundert Gästen im Starnberger Seebad feierlich eröffnet worden. Von Anfang an beim Festival dabei ist der Starnberger Architekt Nicolai Baehr, der die Kunstfilmreihe „Odeon“ mit hochwertigen Architekturfilmen bestückt.

Starnberg – Seit 16 Jahren, seit Beginn des Fünf-Seen-Filmfestivals (FSFF) also, sucht der Starnberger Architekt Nicolai Baehr für die Kunstfilmreihe „Odeon“ Architekturfilme aus. „Inzwischen bin ich so ein begeisterter Cineast, dass ich letztes Jahr sogar extra nach Rotterdam zum AFFR (Architecture Film Festival Rotterdam, Anm. d. Red.) gefahren bin und fünf Tage lang Architekturfilme angeschaut habe“, sagt er und fügt an: „Selten sind die Filme eine Enttäuschung. Jeder Film ist auf seine Weise grandios. Es geht ja um eine andere Perspektive und um die Auseinandersetzung mit der Welt.“

Dieses Jahr hat Baehr (51) den Film „Olafur Eliasson: Miracles of rare device“ mitgebracht, der über den dänisch-isländischen Künstler Olafur Eliasson geht. Der 55-Jährige habe bis jetzt schon „ein unerschöpfliches Werk geschaffen“, sagt Baehr, der unter anderem das Breitwand-Kino in Gauting entworfen und das Starnberger Kino umgebaut und der auch für das Feuerwehrhaus in Leutstetten verantwortlich ist. Wir haben kurz mit ihm über Architektur und Film gesprochen.

Herr Baehr, nach welchen Kriterien suchen Sie die Filme aus?

Neben ästhetischen Gesichtspunkten ist es natürlich wichtig, dass es berühmte Architekten sind, damit das Publikum ins Kino kommt. Oder aber, dass alternative Bauweisen vorgestellt werden, wie sie der Film über Lehmbauweisen gezeigt hat. Wichtig ist mir auch immer die Vision eines Architekten. Denn da muss Starnberg noch wachgeküsst werden.

Aber wir haben doch eine großartige Kunst- und Kulturszene …

Ja natürlich, aber generell muss ein Umdenken stattfinden, weg von einer gesichtslosen Architektur hin zu einer lebendigen Stadtentwicklung, die auch Kultur integriert.

Ihre Filmpräsentationen zeichnen sich ja immer durch Ihre spannenden Einführungen aus ...

Ich will den Blick weiten. Diesmal geht es um Bionic, also Techniken, die sich an der Struktur der Natur orientieren, wie es Eliasson macht. Ich war übrigens auch in Island und werde noch etwas vorstellen, was nicht im Film zu sehen ist. Das will ich aber noch nicht verraten.

Olafur Eliasson (r.) steht im Mittelpunkt des aktuellen Films der „Odeon“-Reihe beim Fünf-Seen-Filmfestival: „Olafur Eliasson: Miracles of rare device“. © Festival

Was macht einen guten Architekturfilm aus?

Wichtig ist immer die Person, die dahinter steckt. Es geht ja um die Menschen, die Visionen haben. Um die Liebe, mit der sie ihre Arbeit machen, um den Bezug zum Bauherren und natürlich darum, lebenswerte Räume zu schaffen. Ich will mit den Filmen bewusst machen, dass gute Architektur Leidenschaft braucht, oder was Architektur, gut oder schlecht, mit den Menschen macht. Architektur braucht einfach auch eine Seele. Wenn man die spürt, dann ist sie gelungen.

Nicolai Baehr ist fest verwurzelt mit Starnberg und stammt aus einer Architektenfamilie. Schon sein Großvater Aribert Rödel war Regierungsbaumeister, seine Mutter Hella Baehr-Rödel hat das Starnberger Kino mit geplant, auch das Haupthaus von Alpetour. Fünf Entwürfe hat das Architektenbüro schon zur Seeanbindung abgegeben. Bei der Planung des Gautinger Kinos war es Nicolai Baehr wichtig, dass ein Raum geschaffen wird, der zu Begegnungen einlädt. Dieses Jahr ist das Restaurant Tati als Treffpunkt nach dem Filmgenuss fester Bestandteil des Festivals. Jeden Abend gibt es im Tati ein „Meet the Festival“.

Der Film „Olafur Eliasson: Miracles of rare device“, jeweils mit einer Einführung von Nicolai Baehr, läuft am heutigen Donnerstag, 25. August, um 19.30 Uhr im Breitwand in Gauting, am Samstag, 27. August, um 11 Uhr im Breitwand in Starnberg und am Dienstag, 30. August, um 17.15 Uhr noch mal in Starnberg. Tickets unter www.fsff.de.

