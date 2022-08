Brückenbau: Big Mac nur am Schalter

Von: Stefan Reich

Das Schnellrestaurant McDonald‘s ist in Starnberg derzeit nur mit Einschränkungen geöffnet. © Jan Woitas/dpa

Die Starnberger McDonald’s-Filiale ist derzeit nur mit Einschränkungen zugänglich, derzeit ist nur der Drive-in-Schalter geöffnet. Schuld daran sind die Arbeiten am Starnberger Tunnel.

Starnberg – Weitere Stufen der Arbeiten zur Vorbereitung des Starnberger Tunnel werfen ihre Schatten an einigen Stellen schon voraus, nachdem die Zulaufstrecke Nord (Münchner Straße) fertiggestellt ist. So kann das McDonald’s-Restaurant in der Münchner Straße für insgesamt drei Monate Kunden nur am Drive-in-Schalter bedienen. Der Grund: Für Baumaßnahmen an der nahen Bahnbrücke, die im kommenden Jahr beginnen sollen, finden bereits vorbereitende Arbeiten statt.

Weil die Brücke breiter werden muss, müssen Leitungsschächte an andere Stelle verlegt werden. Und dafür wird der Parkplatz des Schnellrestaurants benötigt. Er ist seit Anfang Juli mit einem Bauzaun abgesperrt. „Diese Situation wird aus heutiger Sicht noch bis zum 10. Oktober 2022 andauern“, teilt das Staatliche Bauamt in Weilheim auf Anfrage mit.

Mitte September wird dann auch der Drive-in-Schalter für etwa eine Woche nicht anfahrbar sein. „Dann werden wir kurzzeitig ganz geschlossen haben“, sagt Restaurant-Betreiber Michael Heinritzi. Alle Maßnahmen fänden in enger Absprache mit dem Staatlichen Bauamt in Weilheim statt. Man wolle sich dabei auch nicht querstellen und eine für die Gesellschaft dienliche Maßnahme unterstützen.

Heinritzi geht davon aus, dass ab Mitte Oktober wieder Normalbetrieb möglich ist. Lediglich die Zahl der Parkplätze werde etwas reduziert sein, wenn im kommenden Jahr die eigentlichen Brückenarbeiten beginnen. Auch die Verkehrsführung auf dem Gelände werde wohl geändert, das Drive-in werde dann aus der anderen Richtung angefahren. Bestehen bleibt aber die Zufahrt von der Münchner Straße, die nur aus Richtung Innenstadt kommend anfahrbar ist – wie schon immer. „Noch nicht klar ist uns, wie es eines Tages sein wird, wenn der Tunnel fertig ist, wie dann Gäste zu unserem Restaurant kommen werden“, sagt Heinritzi. Vorerst aber sehe er keine größeren Probleme.

Die Bahn plant für 2023 den Neubau der Brücke neben der bestehenden. Nach bisherigen Plänen soll in etwa einem Jahr dann die Bahnstrecke für etwa eine Woche gesperrt werden, damit die neue Brücke eingehoben werden kann.