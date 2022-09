Wegen Energiekrise: Preise im Starnberger Seebad ziehen an - Sauna-Betrieb fraglich

Von: Peter Schiebel

Der herrliche Blick Richtung See und Alpen ist in den Eintrittspreisen für das Starnberger Seebad inbegriffen. © Stadt Starnberg

Die Stadt Starnberg erhöht zum 24. Oktober die Preise im Seebad. Der Eintritt ins Hallenbad wird um 20 Prozent, der in die Sauna um 30 Prozent teurer. Allerdings ist noch offen, ob die derzeit geschlossene Sauna nach Ende der Revisionsarbeiten wieder öffnet.

Starnberg – Nur noch bis zum Wochenende hat das Hallenbad im Starnberger Seebad geöffnet. Am 4. Oktober beginnen die jährlichen Revisionsarbeiten. Knapp drei Wochen lang ist das Bad dann geschlossen. Wenn es am Montag, 24. Oktober, wieder öffnet, werden sich die Besucher auf höhere Eintrittspreise einstellen müssen. Der Stadtrat hat das in seiner Sitzung am Montag mit deutlicher Mehrheit beschlossen.

Zum ersten Mal überhaupt seit Eröffnung des Seebades im Juli 2018 erhöht die Stadt Starnberg die Preise für das Hallenbad. Die Tageskarte kostet in der Wintersaison (Oktober bis April) künftig für Erwachsene sieben Euro (bisher sechs Euro), der ermäßigte Tarif beträgt 5,50 Euro (4,50 Euro), die Familienkarte ist für 18 Euro (15 Euro) zu haben.

Noch deutlicher ist der Preissprung im Saunabereich mit einem Plus von 30 Prozent. Für den ab 19.30 Uhr gültigen Abendtarif werden künftig 18 Euro fällig (bislang 14 Euro), das Vier-Stunden-Ticket kostet 28,50 Euro (22 Euro). Allerdings ist noch offen, ob die Sauna am 24. Oktober überhaupt wieder öffnet.

Ende Oktober wird über Sauna-Betrieb entschieden

Bekanntlich hatte der Starnberger Ferienausschuss im August beschlossen, die Sauna mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der Revisionsarbeiten zu schließen. Hintergrund waren die sprunghaft gestiegenen Energiepreise. Während der Schließung will die Stadt Erkenntnisse über die Wirtschaftlichkeit des Saunabetriebs unter den neuen Rahmenbedingungen gewinnen – und diese anschließend dem Stadtrat wieder vorlegen. Die nächste Sitzung ist just für den 24. Oktober terminiert. Bis dahin sollen die Daten nach Möglichkeit vorliegen.

Im August hatte Bürgermeister Patrick Janik den Betrieb einer kommunalen Sauna in Zeiten der Energiekrise als „Inbegriff von Luxus“ bezeichnet. Auch nun hielt er eine dauerhafte Schließung der Sauna je nach Preisentwicklung für möglich. „Fünf Millionen Euro Defizit machen wir nicht mit“, betonte er am Montag.

Aktuell schießt die Stadt jedes Jahr etwa zwei Millionen Euro zum Betrieb des Seebads zu. Auch vor diesem Hintergrund hielt Janik die Preiserhöhung für angemessen. „20 bis 30 Prozent klingen auf den ersten Blick brutal, aber in meinen Augen führt kein Weg dran vorbei“, sagte er. Beim Hallenbad sei es die erste Erhöhung überhaupt, die Preise bewegten sich auch weiterhin in einem vertretbaren Rahmen, und auch die neuen Saunapreise halte er für unproblematisch. „Bei der Sauna sind wir immer noch konkurrenzlos billig“, betonte der Bürgermeister. Und überhaupt: Zehn Prozent der Erhöhung würden ohnehin durch die Inflation aufgefressen. Es gehe lediglich darum, das Defizit nach Möglichkeit zu verringern.

UWG-Stadtrat Winfried Wobbe gab dennoch zu bedenken, dass der Eintritt für Schwimmer nun in Starnberg teurer sei als beispielsweise im Hallenbad in Germering oder in den M-Bädern in München. Anke Henniger (FDP) störte sich an der Erhöhung des Familientarifs. Familien seien derzeit ohnehin schon am stärksten belastet, sagte sie und plädierte für ein „Einfrieren“ dieses Tarifs.

Letzten Endes gab es aber eine breite Mehrheit für die neuen Tarife. Lediglich Henniger sowie Stefan Kandler (BMS) und Michael Mignoli (BLS) stimmten gegen die Vorlage der Verwaltung.

Unabhängig davon beginnen in der kommenden Woche die Revisionsarbeiten im Seebad. Dabei handele es sich um vorgeschriebene Routinearbeiten, wie Rathaussprecherin Lena Choi auf Anfrage des Starnberger Merkur erklärte. Das Wasser wird aus den Becken abgelassen. Anschließend werden Fliesen und Fugen überprüft und gereinigt, das Filtermaterial wird ausgewechselt. Darüber hinaus seien kleinere Reparaturen an der Sprunganlage erforderlich, sagte Choi.