Wegen Urheberrecht: Erneuerung der Starnberger Stadtpfarrkirche muss bis 2027 warten

Von: Tobias Gmach

Teilen

Den Taufstein zum Beispiel will die Starnberger Pfarrei in die Mitte der Stadtpfarrkirche St. Maria versetzen. Sie darf es aber vorerst nicht. © Dagmar Rutt

Die Stadtpfarrkirche muss nicht nur dringend saniert werden. Die Pfarreiengemeinschaft will sie auch dem Zeitgeist gemäß umgestalten. Damit muss sie aber bis 2027 warten. Denn ein Erbe des Kirchenerbauers, der die Rechte an der Innenarchitektur besitzt, ist dagegen.

Starnberg – Die Modernisierung der katholischen Kirche ist ein Mammutprojekt. Aber im Kleinen hätte Pfarrer Dr. Andreas Jall ein paar Ideen – für die Starnberger Stadtpfarrkirche St. Maria, als eines von wenigen Gotteshäusern im Nationalsozialismus geweiht und auch deshalb denkmalgeschützt. Altar und Ambo würde Jall gerne näher ans Kirchenvolk heranrücken und etwas tieferlegen. „Kirche war früher eine sehr hierarchische Institution, das ist nicht mehr unser Verständnis. Der Pfarrer ist Christ unter Christen“, sagt er. Und die Taufe, einst als „Winkelsakrament“ in die Ecke gedrängt, werde heute viel mehr wertgeschätzt. Deshalb würden Jall und die Pfarrei den Taufstein gerne in die Kirchenmitte versetzen. Und die Bankreihen etwas aufbrechen, damit sich die Besucher beim seitlichen Eintritt willkommen und nicht ausgesperrt fühlen – auch das wäre Jalls Wunsch. Doch sämtliche Wünsche und die Wirklichkeit klaffen auseinander – auf jeden Fall noch bis 2027.

„Wir müssen die Innenraum-Gestaltung leider Gottes verschieben, bis das Urheberrecht abgelaufen ist“, sagt der Stadtpfarrer auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Der Urheber Prof. Michael Kurz, einer der bedeutendsten deutschen Kirchenbaumeister des 20. Jahrhunderts, ist im Februar 1957 gestorben. Und das Recht gehört bis 70 Jahre nach seinem Tod – also bis 2027 – seinen Erben. Einer von ihnen verteidigt es bis heute: Dieter Heiler. Der 82-Jährige lebt in Kempten, ist als Architekt seit 2010 im Ruhestand – und ein Enkel von Kurz.

Er wäre gerne in die Planungen einbezogen worden, sei aber erst hinterher von der Diözese Augsburg um Zustimmung gebeten worden. Im Gespräch mit dem Merkur schildert er ausführlich mehrere Fälle im Raum Augsburg, in denen es ihm ähnlich ergangen sei. Heiler gibt zu verstehen, dass er ein gebranntes Kind ist, dass er so etwas nicht noch mal mit sich machen lässt. Und er beruft sich auf eine schriftliche Vereinbarung aus dem Jahr 2013. Sie liegt der Redaktion vor. Darin sichert die Diözese zu, Heiler „bei künftig vorgesehenen Baumaßnahmen an (orts-)kirchlichen Gebäuden“ mit seinem Urheberrecht „bereits im Vorfeld als Berater einzubeziehen, gegebenenfalls einvernehmlich als Architekt zu beauftragen“. Eine rechtliche Pflicht erwächst daraus aber nicht, wie Heiler selbst einräumt.

Gegen eine Sanierung des äußeren Mauerwerks, in dem deutliche Risse zu erkennen sind, sprechen keine rechtlichen Gründe. Pfarrer Dr. Andreas Jall will „zügig anpacken“. © Dagmar Rutt

Pfarrer Jall erklärt, die Pfarrei sei den üblichen Weg gegangen, habe ihre Ideen an die Aufsichtsbehörde, also die Diözese herangetragen, die wiederum mit dem Rechteinhaber Kontakt aufgenommen habe. Aber nicht rechtzeitig, behauptet der. Architekten mit Plänen beauftragt habe die Pfarrei nicht – „es wurde kein Vertrag unterschrieben“, sagt Jall auf Nachfrage. Denn Heiler wirft den Starnbergern einen „unzulässigen, schwarzen Wettbewerb“ vor. Jall betont, mehrere Architekten seien „auf freiwilliger Basis“ eingeladen worden, um sich Ideen zu überlegen. Heiler merkt dazu an, dass es sich um einen Verstoß gegen das Bayerische Architektengesetz handle – sollten Büros ohne Honorar ihre Dienste zur Verfügung gestellt haben. Wie dem auch sei: Für die Starnberger steht fest, was Kurz-Erbe Heiler so formuliert: „Sie dürfen die Kirche zur Erhaltung der Bausubstanz sanieren, aber sie dürfen sie nicht gestalterisch verändern.“

Dass die Stadtpfarrkirche baufällig ist, ist – vor allem von außen – nicht zu übersehen. Etwa an den bedenklich langen Rissen im Mauerwerk. Auch statische Mängel sind offenkundig. „Wir wollen das möglichst zügig anpacken“, sagt Jall. Die äußere Sanierung werde im Gegensatz zur inneren wesentlich höher von der Diözese bezuschusst. Aber: Wegen der vielen Kirchenaustritte leide auch die Kirchenkasse. „Vor ein paar Jahren hätten wir uns noch mehr erwarten können“, bedauert der Pfarrer, der in finanzieller Hinsicht auch auf Spenden der Starnberger hofft. „Zusammen haben wir bisher schon vieles geschafft.“

Lesen Sie auch:

Fresko aus Nazi-Zeit in Starnberger Kirche bleibt: So begründet der Pfarrer die Entscheidung