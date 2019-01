Weidle steigt zur WM-Geheimfavoritin auf

Die Lobeshymnen auf Kira Weidle überschlagen sich nach dem zurückliegenden Wochenende. Die junge Starnbergerin lieferte bei den Weltcup-Rennen in Cortina d’Ampezzo hervorragende Ergebnisse ab und wird schon als Medaillenaspirantin für die Ski-Weltmeisterschaften in Åre gehandelt.

Starnberg– Welch ein Wochenende. Kira Weidle hat bei den Weltcup-Rennen in Cortina d’Ampezzo wieder einmal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Nach ihrem achten Rang in der ersten Abfahrt am Freitag setzte sie am Samstag noch einen drauf. Die 22-jährige Skirennläuferin vom SC Starnberg raste auf der selektiven Strecke in den Dolomiten auf Rang vier und verpasste nur um 0,12 Sekunden den zweiten Podiumsplatz ihrer noch jungen Karriere. Und am Sonntag im abschließenden Super-G fuhr Weidle erstmals in dieser Saison in die Top 30 und damit in die Punkteränge. „Endlich hat es auch im Super-G ein paar Punkte gegeben“, sagte sie über ihren 19. Rang. „Es ist noch immer nicht das, was ich kann, aber es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Insgesamt bin ich mit meinem Wochenende sehr zufrieden. In der Abfahrt ist es echt super gelaufen, auch wenn vielleicht noch mehr möglich gewesen wäre“, sagte die 22-Jährige.

Für ihre Teamkameradin Viktoria Rebensburg, die am Samstag einen Rang hinter der Starnbergerin auf Platz fünf landete und damit dem Deutschen Skiverband das beste Mannschaftsergebnis in der Abfahrt seit zehn Jahren bescherte, ist Weidle nun reif für höhere Weihen. „Wenn sie so weiter macht, kann sie schon zu einer Geheimfavoritin auf eine Medaille bei der WM werden. Sie lässt es krachen, ist wirklich extrem stark“, sagte die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010. Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften finden vom 4. bis 17. Februar in Åre/Schweden statt. „Favoritin bin ich sicher noch nicht. Deshalb kann ich da relativ entspannt rangehen. Ich mache mir keinen Druck, versuche die WM einfach nur zu genießen“, kommentierte Weidle, die nach nunmehr fünf von neun Rennen in der Abfahrts-Weltcupwertung mit 198 Punkten auf Platz fünf liegt, Rebensburgs Kampfansage. Alpin-Chef Wolfgang Maier tritt allerdings auf die Euphoriebremse: „Wenn sie bei der WM für eine Überraschung sorgen kann, dann ist es gut. Aber wir haben noch einiges zu tun, bevor wir das Podium mit Ansage attackieren können.“

Auch DSV-Cheftrainer Jürgen Graller traut der jungen Starnbergerin einiges zu. „Sie bringt für die Abfahrt alles mit. Das Mädel hat enormes Potenzial. Wenn bei ihr alles zusammenpasst, haben wir mit ihr noch viel Freude“, sagte er. Für ihn besitze Weidle, die zu den jüngsten Fahrerinnen im Weltcup-Zirkus zählt, alle Eigenschaften, die einen Siegfahrer ausmachten: „Siegeswille, Professionalität, Kritikfähigkeit.“ Dabei bewahre sie stets die nötige Lockerheit. „Das habe ich alles so in dem Alter selten erlebt“, sagte Graller.

Ihren deutschen Fans präsentiert sich Kira Weidle am kommenden Wochenende bei den Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen. Dort steht am Samstag die Abfahrt (10 Uhr) und am Sonntag der Super-G (11.30 Uhr) auf dem Programm.