Ein Ständchen nicht nur für die Engel

Weihnachten im Klinikum Starnberg: Die Stadtkapelle spielt für Patienten und Personal, der Landrat kommt zu Besuch - und der Starnberger Merkur hat mit den Menschen gesprochen.

Starnberg – Während in der Stadt noch auf den letzten Drücker Geschenke gekauft werden und das Geschäft der Fisch- und Feinkostläden brummt, stellen sich am Heiligen Abend die Musiker der Stadtkapelle Starnberg im Foyer des Klinikums auf. Wie jedes Jahr bringen sie all jenen ein Ständchen, die nicht zu Hause sein können. Und all jenen, die arbeiten. Mit dem obligatorischen Geschenkkorb für das Pflegepersonal ziehen der Geschäftsführer der Starnberger Kliniken, Dr. Thomas Weiler, Landrat Karl Roth, Residence-Leiterin Doris Glück und der Geschäftsführer der Starnberger Klinik, Heiner Kelbel, durch die verschiedenen Abteilungen. „Symbolisch auch für die Klinik in Seefeld“, betont Roth, der in ein paar Stunden in Weilheim mit seinen Enkeln feiert.

Das 300-Betten-Haus ist mit den rund 170 Patienten verhältnismäßig leer. Dennoch seien alle Pflegestellen besetzt, betont Weiler. Wenn möglich, dürften sie früher gehen. Die Patienten, bei denen man es verantworten könne, werden entlassen und dürfen das Fest im Kreise ihrer Lieben feiern. Alle anderen gestalten es sich auf ihre Art und Weise schön.

Das Personal

Assistenzärztin Christina Mayinger (27) betreut gerade Vater und Sohn in der Kinderabteilung. „Es geht ziemlich rund“, sagt die 27-Jährige. Vor 21.30 Uhr wird sie wohl kaum aus der Klinik kommen, ahnt sie. Wenn alles gut geht, ist sie gegen 22 Uhr bei ihrer Familie in Memmingen, wo der Bruder, die Eltern und Großeltern bereits seit ein paar Stunden feiern. „Wenn es nicht zu spät ist, warten sie mit dem Essen auf mich“, erzählt die Ärztin. Gegessen habe sie bis jetzt kaum etwas. Das holt sie nach, wenn es ruhiger wird. Es ist ihr erster Weihnachtsdienst und sie hat sich für ein freies Silvester entschieden. „Vom Dienstplan her war es eng“, erinnert sich die Memmingerin. Und bevor eine Mutter oder ein Vater mit Kindern arbeiten muss, sprang sie ein. „Jemand muss es schließlich machen“, gibt sie sich pragmatisch.

Momentan sind in der Kinderabteilung 18 Betten belegt. Ein kleiner, geschmückter Weihnachtsbaum dekoriert den Gang. Der Stadtkapelle lauschen Eltern mit ihren Kleinen auf dem Arm. Weihnachtlich blitzen die Instrumente im künstlichen Licht. In diesem Moment fühlt es sich wirklich wie eine Heilige Nacht an. Mayinger überlegt, ob sie dann, wenn es ruhig ist, den verbliebenen Kindern in der Klinik-Kapelle etwas auf dem Klavier vorspielt. Ob das geht, muss sie noch abwägen. „Das ist schwierig, weil viele ansteckend sind oder eine Sauerstoffmaske tragen.“

Der Patient

Karl Lorenz (83) wird von den Pflegern im Krankenbett in den Vorraum der Intensivstation geschoben. „Das ist ein netter Patient“, sagen die Pflegerinnen Tamara Nawrath und Jasmin Lapuh. Die Augen des 83-Jährigen leuchten, während die Weihnachtslieder den Raum erfüllen. Er sei aus Maisach, sagt der freundliche Patient. „Da komme ich auch her“, ruft Schwester Julia Heitzinger entzückt. Vor einer Woche wurde der Maisacher eingeliefert. Noch ist er ans Bett gefesselt. Aber er hofft, in 14 Tagen wieder auf den Beinen und in seinen eigenen vier Wänden zu sein. Das Weihnachtskonzert ist eine lieb gewonnene Tradition in der Klinik. Die Pfleger gehen vorher durch die Zimmer und fragen, wer teilnehmen möchte. Die, die gehen können, kommen zu Fuß. Andere wie Lorenz brauchen Unterstützung. „Besonders ältere Leute blühen nach dem Konzert auf“, wissen Tamara Nowrath und Jasmin Lapuh aus Erfahrung. Auch in der Intensivstation gilt: Wer am 24. nach Hause kann, der darf – zumindest für ein paar Stunden – die Klinik verlassen. Schließlich ist Weihnachten im Kreis der Liebsten am Allerschönsten. Für die, die bleiben, sorgen die Pfleger wie menschgewordene Engel. Dafür steht die fröhliche Gemeinschaft um Lorenz, während die Kapelle „O Du Fröhliche“ spielt. Seine Tochter, die zu Besuch kommt, ist das nächste Highlight. „Danach starten wir durch und es geht wieder aufwärts“, ist Schwester Heitzinger überzeugt.

Die Musiker

Julia (35) und Florian (32) Schachtner blasen für die Stadtkapelle die Tuba. Am Heiligabend beschenken sie nicht zum ersten Mal auf ihrer Tour Menschen musikalisch mit ein paar schönen Minuten. Nach dem Klinikum machen sie im Rummelsberger Stift in Starnberg und Söcking Station und halten den Bewohnern im Malteserstift in Percha ein Ständchen. Erstmalig spielen für den ehemaligen Leiter und Gründungsmitglied der Stadtkapelle, Horst Blassl, vor dessen Haus. Vor 18 Uhr ist ans Heimkommen nicht zu denken. Dieses Jahr können sie sich nach den Auftritten im festlich hergerichteten Weihnachtszimmer von Florians Eltern in Aschheim entspannen. Der Tisch ist gedeckt, der Duft des Hirschbratens liegt in der Luft. „Wir mussten uns nur noch um die Nachspeise kümmern“, sagt Julia Schachtner. Kinder habe sie keine. Nur ein großes, sagt sie schmunzelnd und zeigt auf den Gatten. Weihnachten wechselten sich die Familien als Gastgeber ab – und wenn das Paar wieder an der Reihe sei, werde es stressiger, gesteht die 35-Jährige. „Das sind aber echte Luxusprobleme“, findet sie.

Eine Erkenntnis nicht zuletzt aus der Weihnachtstour mit der Stadtkapelle, die sie ganz nah an schwere Schicksale heranführt. Bei ihnen Zuhause wartet auch ein Christbaum, so der 32-Jährige. Den hätten sie um Mitternacht mit Sternen und Kugeln behängt.

Von Michèle Kirner