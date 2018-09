Wohnprojekt droht lange Verzögerung

Der Tunnelbau erschwert die Planung für die Errichtung von 45 Wohnungen an der Weilheimer Straße. Auch Naturschützer haben Bedenken angemeldet.

Starnberg – Es ist ein ambitioniertes Projekt: Etwa 45 Wohnungen will eine private Eigentümergemeinschaft im Süden Starnbergs errichten. Die Pläne sehen Zwei- und Dreizimmerwohnungen vor, vornehmlich für junge Familien. Bereits im Januar gab der Bauausschuss grundsätzlich grünes Licht – nach weiteren Gesprächen mit beteiligten Behörden scheint eine erste Euphorie nun aber verflogen. Und das liegt vor allem am Bau des B 2-Tunnels, der eine Realisierung des Wohnbauprojekts um einige Jahre verzögern dürfte.

Bei der Fläche handelt es sich um einen etwa 200 Meter breiten Streifen an der Weilheimer Straße zwischen Waldspielplatz und Franz-Heidinger-Straße – ziemlich genau an der Stelle, an der das südliche Tunnelportal geplant ist. Und genau diese Lage führt zu Komplikationen, wie am Donnerstagabend in der Sitzung des Bauausschusses offenbar wurde.

Nach dem Beschluss im Januar haben die Fachleute aus dem Rathaus Gespräche mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim, dem Abwasserverband Starnberger See, dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Unteren Naturschutzbehörde geführt. Die Naturschützer hätten bei einem Termin auf die Bedeutung des vorhandenen Mischwaldes hingewiesen, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Sie erachteten eine Rodung nur dann als zulässig, wenn im Gegenzug „eine funktions- und flächengleiche Aufforstung“ erfolge.

Problematisch sehen das Projekt auch die beiden anderen Behörden. So habe das Staatliche Bauamt auf den Planfeststellungsbeschluss für den B 2-Tunnel verwiesen, erklärte Peter Meinert vom Stadtbauamt. Im Bereich B 2/Franz-Heidinger-Straße würden während der Bauphase mehrfach die Fahrspuren verlegt werden. Erst zum Ende des Tunnelbaus werde der Bereich endgültig fertiggestellt sein. Folge: Die plangemäße Erschließung des Wohn-Areals über die Franz-Heidinger-Straße sei erst in voraussichtlich sieben Jahren gewährleistet. Zudem erachte der Abwasserverband einen neuen Regenwasserkanal als erforderlich – wie das parallel zum Tunnelbau erfolgen soll, wird derzeit auch kritisch gesehen.

Ludwig Jägerhuber (CSU) sprach sich trotz der Probleme dafür aus, das Planungsverfahren durchzuziehen, um zu einem rechtskräftigen Bebauungsplan zu kommen – ein Antrag, dem der Ausschuss einstimmig folgte. Das sei in spätestens zwei Jahren zu schaffen, sagte Stadtbaumeister Stephan Weinl. „Wenn die Zustimmung zur Erschließung erfolgt, können wir fortfahren“. Iris Ziebart (FDP) regte an, eine andere Erschließung als über die Franz-Heidinger-Straße zu prüfen: „Zehn Jahre Warten finde ich sehr fragwürdig.“ Den Grundsatzbeschluss für Wohnbebauung an dieser Stelle hatte der Stadtrat übrigens vor 23 Jahren getroffen.