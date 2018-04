Weiß-blaue Flotte: Saisonstart bei Schmuddelwetter

Die Bayerische Seenschifffahrt ist am Ostersonntag in die neue Saison gestartet - trotz Regens und Sturm. Das störte Besatzungen und Fahrgäste aber eher wenig.

Starnberg/Stegen - An die 60 Fahrgäste sind bei der ersten Rundfahrt des Jahres auf dem Starnberger See in Starnberg an Bord der MS Seeshaupt gegangen. Der Wind und der Regen störten sie nicht - der Dampfer war innen schön warm und trocken. Die Witterungsverhältnisse stören die weiß-blaue Flotte nicht, sie fährt bei jedem Wetter, wenn auch nicht an alle Stege.

Bis Ende April verkehren die Dampfer auf beiden Seen mit einem eingeschränkten Fahrplan. Ab Mai sind dann mehr Schiffe im Einsatz.

Rund 1,5 Millionen Fahrgäste fahren alljährlich mit einem der Ausflugsdampfer. Sie müssen dieses Jahr dafür rund 2,5 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. Die Saison läuft bis etwa Mitte Oktober. Oberster Kapitän der Flotte ist Finanzminister Albert Füracker, der kommenden Samstag mit Ehrenamtlichen eine Rundfahrt auf dem Starnberger See unternehmen wird. (ike/dpa)