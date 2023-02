Weniger als vor Corona: Unfallzahlen im Landkreis Starnberg sinken weiter

Einer von drei tödlichen Unfällen im vergangenen Jahr: Im Mai 2022 war eine 78-Jährige in Starnberg in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Wagen kollidiert. Ursache war wohl ein gesundheitliches Problem.

Die Zahl der Unfälle im Landkreis Starnberg ist im vorigen Jahr erneut leicht gesunken und liegt unter dem Stand vor Corona. Auch die Zahl der Verletzten ging zurück. Drei Menschen kamen 2022 bei Unfällen ums Leben. Sorgen bereitet der Polizei, dass immer mehr Radfahrer auf Gehwegen fahren.

Landkreis – Die Entspannung in der Corona-Pandemie 2022 und die Lockerungen sorgten wider Erwarten nicht für einen Anstieg der Unfallzahlen, die 2020 und 2021 wegen Lockdown und ähnlichen gesunken waren. „Die Befürchtung, nach Corona würden die Unfallzahlen genauso sprunghaft ansteigen, wie sie im Jahr 2020 gefallen sind, ist nicht eingetreten“, erklärte Oliver Jauch, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Landkreis. Besonders erfreulich sei, dass der Abwärtstrend bei den Verletzten Bestand hatte und auf einen Zehn-Jahre-Tiefstand fielen. Erstmals seien auch weniger als 100 Menschen schwer verletzt worden.

3717 Verkehrsunfälle registrierte die Polizei im vorigen Jahr, 2021 waren es 3778 (Rückgang 1,61 Prozent). Damit liege die Gesamtzahl auch deutlich unter dem Vor-Corona-Jahr 2019 (4796, Rückgang 22,5 Prozent). Drei Menschen kamen dabei ums Leben, ebenso viele wie 2021. Es handelte sich um eine 78-Jährige, die am 11. Mai 2022 auf der B 2 in Starnberg in den Gegenverkehr geraten war. Inzwischen ist klar, dass der Unfall vermutlich medizinische Gründe hatte. Am 23. Juni fuhr ein 23-Jähriger zwischen Seefeld und Weßling gegen einen Baum und verlor sein Leben; er war Jauch zufolge nicht angeschnallt. Ein Radfahrer (82) wurde am 22. Juli zwischen Hochstadt und Unterbrunn von einem Lkw erfasst, als er aus einem Waldweg auf die Straße fuhr. „Der Lkw-Fahrer hatte keine Chance, den Unfall zu vermeiden“, erklärte Jauch.

2022 weniger Verletzte bei Unfällen als im Jahr zuvor

Die Zahl der Unfälle mit Verletzten blieb mit 508 im Vergleich zu 2021 mit 509 nahezu unverändert. Die Zahl der Verletzten jedoch sank: 591 Menschen mussten 2022 nach Unfällen behandelt werden, davon waren 99 so schwer verletzt, dass sie mehr als einen Tag im Krankenhaus bleiben mussten. Die Werte von 2021: 615 und 120. Bei den Schwerverletzten betrug der Rückgang damit 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 16,8 Prozent zum Jahr 2019. Die positive Entwicklung zeigt sich daher auch bei diesen Zahlen. Der Rückgang bei den Gesamtzahlen kommt vor allem durch die Abnahme von Kleinunfällen (Parkrempler und dergleichen), wozu auch Wildunfälle zählen. Deren Zahl lag mit 502 um ein Viertel niedriger als 2019.

Im langfristigen Vergleich niedrig ist auch die Zahl der Unfallfluchten (872, 2019: 1082), wobei auch die Fluchten nach Unfällen mit Verletzten wieder abnahmen (von 40 auf 25, bei Schwerverletzten von acht auf drei). Zurückgegangen sind auch die Unfälle mit Motorrädern (von 51 auf 45). Das gilt nicht für Radfahrende: 266 Unfälle mit ihnen wurden 2022 registriert, zwölf oder 4,72 Prozent mehr als im Vorjahr. 257 Radfahrer wurden verletzt (+5,76 Prozent), drei Viertel aller Radlunfälle wurden von den Radlern selbst verschuldet (inklusive 135 Stürzen). Gedanken macht Jauch, dass in 20 Fällen die Radfahrer verbotswidrig auf dem Gehweg gefahren waren und das immer öfter festzustellen sei. Das sei auffallend. Das werde ein Schwerpunkt künftiger Kontrollen sein, wobei auch das Zuparken von Gehwegen im Fokus stehen werde.

Bei den Unfallursachen gab es keine gravierenden Veränderungen: Hauptursachen sind ungenügender Sicherheitsabstand (Auffahrunfälle) und Fehler beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren (Parkunfälle). Bei Alkohol gab es einen Anstieg auf 47 Unfälle (2021: 35), bei Geschwindigkeit als Unfallursache war Jauch zufolge ein leichter Rückgang festzustellen (von 196 auf 166), wobei die Zahl immer noch über dem Zehn-Jahre-Durchschnitt liegt.

