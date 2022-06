Weniger Beratung für junge Straftäter

Von: Stefan Reich

Haben den Jahresbericht 2021 vorgestellt: Richard Wutte, Diplom-Sozialpädagoge (l.), und Gerd Weger, 1. Vorsitzender des Vereins Brücke Starnberg. © Stefan Reich

Pandemie lässt Zahl der gerichtlichen Weisungen an Jugendhilfe zurückgehen

Landkreis – Nach niedrigen Fallzahlen im Jahr 2020 hat der Verein Brücke Starnberg vom Jugendgericht 2021 noch einmal weniger Jugendliche zugewiesen bekommen. 278 Jugendliche und Heranwachsende waren der Brücke im Jahr 2019 vom Jugendgericht zugewiesen worden. Die Zahl sank im Jahr 2020 auf 230 und 2021 weiter auf 185.

„Da wirkt sich die Corona-Pandemie natürlich aus“, sagt Gerd Weger, der Vorsitzende der Organisation, die sich seit 1980 im Landkreis Starnberg darum kümmert, dass straffällige Jugendliche gerichtlich verordnete Beratung und Betreuung bekommen und Sozialstunden ableisten können. Zum einen fanden bestimmte, sonst häufige Delikte während der Corona-Lockdowns weniger statt, so Weger bei der Vorstellung des Jahresberichtes am Dienstag. Ladendiebstähle etwa. Zudem sei denkbar, dass die Pandemie auch noch für einen Rückstau bei der Justiz gesorgt habe.

Unverändert sind Drogendelikte der häufigste Grund für eine gerichtliche Weisung an die Brücke, insgesamt und auch bei den männlichen Jugendlichen. Bei weiblichen Jugendlichen ist es Diebstahl. Schwarzfahren taucht bei beiden Geschlechtern weit vorn auf. Weibliche Jugendliche landen in den letzten Jahren vermehrt wegen Schulversäumnissen vor Gericht und bei der Brücke. „Gewalttaten durch Jugendliche gibt es im Landkreis nicht besonders viel“, sagt Weger. „Schlägereien beispielsweise gab es früher viel mehr.“

Dafür kamen 2021 schon sieben Jugendliche mit gerichtlichen Weisungen wegen Verbreitung von kinder- und jugendpornografischen Inhalten. 2020 war es einer. Das Nacktfoto der Ex-Freundin mit dem Smartphone versendet, ein Nacktfoto weitergeleitet, schon hat man sich unter Umständen strafbar gemacht. „Vielen Jugendlichen ist das nicht bewusst“, sagt Richard Wutte, Sozialpädagoge bei der Brücke. Auch Cybermobbing, fürchtet er, werde noch ein Thema. „Da gibt es jetzt aber immerhin vermehrt Präventionsarbeit.“

Das Jugendstrafrecht verfolgt neben einer Bestrafung in erster Linie erzieherische Ziele. Es geht oft darum, jungen Menschen überhaupt klar zu machen, was sie falsch gemacht haben. Auch die Suche nach tieferliegenden Gründen bestimmter Verhaltensweisen gehört zu den Zielen, bei deren Umsetzung die Brücke mithilft. „Dafür braucht es Vertrauen“, sagt Weger. Auch deshalb werden diese Aufgaben in vielen Städten und Kreisen Vereinen wie der Brücke übertragen, die nicht Teil einer Behörde wie dem Jugendamt sind.

Befindet das Jugendgericht einen jungen Menschen – bei Tatbegehung zwischen 14 und 21 Jahre alt – für schuldig, werden oft Sozialstunden angeordnet. Die Brücke vermittelt Jugendliche an etwa 60 Einrichtungen, wo sie diese ableisten können: Krankenhäuser, Bauhöfe, Altenheime oder Kindergärten etwa. 123 Arbeitsweisungen betreute die Brücke 2021, die Hälfte aller Weisungen.

Die Brücke Starnberg führt auch pädagogische Weisungen wie psychosoziale Gespräche aus. 51 Jugendliche kamen im vergangenen Jahr mit einer solchen Weisung. Die Art der gerichtlichen Weisung kann sich aber auch während der Maßnahme durchaus noch ändern. „Bei manchen Jugendlichen zeigt sich, dass Gespräche nicht das Richtige sind. „Die leisten dann lieber Sozialstunden“, sagt Wutte. Auch dieser oft erste Kontakt mit der Arbeitswelt kann ein Weg in ein geregeltes Leben sein.

„Für andere sind Gespräche unheimlich viel wert“, berichtet Wutte. Oft sagten Jugendliche, es sei eine ganz neue Erfahrung, dass ihnen überhaupt einmal ein Erwachsener zuhöre. sr