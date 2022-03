Weniger bleibt ganz schön viel

Von: Peter Schiebel

Teilen

Volle Konzentration auf bestens ausgesuchte Speisen: Chefkoch Maximilian Moser bleibt mit seinem Team vom Gourmetrestaurant Aubergine im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg das einzige Sternehaus im Landkreis. © Hotel

Das Gourmetrestaurant Aubergine im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg von Chefkoch Maximilian Moser ist gestern zum achten Mal hintereinander mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden – wohl auch, weil sich der Küchenstil in den vergangenen Jahren deutlich verändert hat.

Starnberg – Weniger Spielerei, dafür mehr Konzentration auf und mehr Respekt vor den Produkten – so beschreibt Chefkoch Maximilian Moser, wie sich der Küchenstil des Gourmetrestaurants Aubergine im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg in den vergangenen Jahren verändert hat. Weniger bleibt aber ganz schön viel: Denn zum achten Mal hintereinander wurden Moser und sein Team gestern mit einem Stern des Restaurantführers Guide Michelin ausgezeichnet.

Für seinen „reduzierten“ Stil führt der 36-Jährige im Gespräch mit dem Starnberger Merkur zwei Beispiele an. Zum einen die Molekularküche, bei der Gerichte mithilfe biochemischer, physikalischer oder chemischer Erkenntnisse völlig neu entstehen und die vor einigen Jahren im gehobenen Segment schwer angesagt war. Auch Moser experimentierte damit. „Wir haben zum Beispiel Spaghetti Carbonara in eine andere Form gebracht, ohne Nudeln, Soße und Speck“, erzählt er. Mittlerweile spiele die Molekularküche aber kaum noch eine Rolle. Zum anderen die Konzentration auf das Wesentliche. „Wenn wir gemeinsam ein neues Gericht kochen, haben wir uns früher oft gefragt, was packen wir noch drauf, heute überlegen wir, was lassen wir weg“, erklärt Moser und nennt als Beispiel einen Fisch mit Dreierlei oder Viererlei Karotten. „Ist das noch nötig? Oder stecken wir nicht lieber alle Kraft und Mühe in eine Sache oder zwei Sachen?“

Moser und sein Team – elf ausgelernte Köche und sechs Auszubildende – haben für sich die Antwort gefunden. „Wir konzentrieren uns noch mehr auf das Produkt“, sagt der Chef – und das ist mitnichten nur ein Stück Fleisch oder Fisch, sondern auch die Karotte. Zudem spiele Regionalität eine immer größere Rolle. „Es muss nicht immer Hummer, Steinbutt oder Jakobsmuschel sein, es kann auch eine Renke aus dem Starnberger See sein“, sagt Moser.

„Mir gefällt der Trend sehr gut“, betont der 36-Jährige, der voller Stolz und Respekt von seinem Team spricht. Auch der Michelin-Stern sei die Leistung aller, betont er. In einem schwierigen Jahr habe die Mannschaft „allen Widerständen getrotzt“. Nach der Bekanntgabe gestern am frühen Nachmittag hätten sie gemeinsam „mit einem Gläschen Champagner“ auf den erneuten Triumph angestoßen. Zuvor hatte sich Moser die Live-Übertragung der Bekanntgabe zu Hause im Internet angeschaut. „Eine gewisse Anspannung ist immer noch da“, gibt er zu . Und auch wenn die Nervosität nicht mehr so groß ist wie beim ersten, zweiten oder dritten Mal: „Die Freude ist extrem.“

Moser ist in Germering aufgewachsen, hat in München im damaligen Restaurant Dallmayr gelernt und nach mehreren Stationen, unter anderem im „Acquarello“ von Mario Gamba, vor fast zehn Jahren im Vier Jahreszeiten Starnberg angeheuert. Schnell weg will er nicht. „Ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen, um meine Ideen und Visionen einer modernen Kreativküche auszuprobieren.“ Der zweite Michelin-Stern sei da nicht zwingend das Ziel. „Ob ein oder zwei Sterne: Das wichtigste sind ohnehin die Gäste.“ Die bräuchten auch ohne Erfahrung übrigens keine Hemmungen zu haben, ein Sternerestaurant zu besuchen.

Und bei welchem Gericht kann ein Sternekoch schwach werden? „Ich esse sehr gerne einfache Sachen, zum Beispiel eine gute Pasta, eine gute Pizza oder eine gute Brotzeit“, sagt Moser. Zuletzt hätten ihn Spinatknödel mit Nussbutter auf einer Hütte in den Bergen voll überzeugt. Ob es dafür einen Michelin-Stern geben könnte? „Wenn man so etwas in Perfektion macht, ist das allemal einen Stern wert.“