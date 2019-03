Weniger Straftatenim Landkreis Starnberg - dafür sind öfter Drogen im Spiel

Die Zahl der Straftaten im Landkreis Starnberg ist 2018 leicht zurückgegangen. Aber in gewissen Bereichen haben die Fälle zugenommen.

Landkreis - Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord weist die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 4941 Straftaten aus, was einem Rückgang um 0,6 Prozent entspricht. Pro 100 000 Einwohner sind dies 3645 – diese Häufigkeitszahl gibt an, wie hoch das Risiko ist, das Opfer einer Straftat zu werden. Der Landkreis liegt damit unter Präsidiums- und Bayern-Durchschnitt, jedoch höher als die anderen Landkreise des Präsidiums (außer Stadt Ingolstadt). Die Aufkärungsquote lag im Landkreis bei 60,7 Prozent und hat damit um 2,1 Prozentpunkte zugelegt. Zugenommen haben im Landkreis Diebstähle (1187, Anteil an allen Straftaten 24 Prozent), Rohheitsdelikte, vor allem Körperverletzungen (888 Fälle, Anteil 18 Prozent) sowie Rauschgiftdelikte (313, Anteil 6,3 Prozent).

Deutlich zurückgegangen sind Sachbeschädigungen und Betrug. Die Verteilung der Straftaten auf die einzelnen Inspektionen: Starnberg 2154 (Vorjahr: 2266) bei einer Aufklärungsquote von 61 Prozent; Herrsching 1114 (1134) bei 62,9 Prozent Aufklärungsquote; Gauting 835 (691) bei einer Aufklärungsquote von 57,2 Prozent. Für Gilching und den Bereich Krailling/Stockdorf liegen noch keine detaillierten Zahlen vor. Die Inspektionen werden in den nächsten Wochen ihre Statistiken vorlegen, Starnberg etwa diese Woche.

ike

