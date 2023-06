Weniger Vögel in den Landkreis-Gärten

Von: Hanna von Prittwitz

Wieder öfter vertreten: der Stieglitz. © patrick Seeger

229 Teilnehmer und 4455 Vögel: Der Landesbund für Vogelschutz hatte vom 12. bis zum 14. Mai die Stunde der Gartenvögel ausgerufen, an der sich auch viele Menschen aus dem Landkreis Starnberg beteiligten. Landesweit zählten die Naturfreunde so wenige Vögel wie noch nie.

Landkreis – Der Haussperling, die Amsel und die Kohlmeise – das sind die Gewinner der Stunde der Gartenvögel, die der Landesbund für Vogelschutz (LBV) seit 2005 jährlich veranstaltet. Bayernweit zählten rund 12 000 Menschen in Bayern vom 12. bis 14. Mai in 9085 Gärten fast 258 300 Vögel. Pro Zählort allerdings seien das mit durchschnittlich 29 Vögeln acht weniger als noch vor zehn Jahren, teilt der LBV mit. Der negative Trend macht auch vor dem Landkreis Starnberg nicht halt. Dort nahmen sich 229 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Zeit, um in insgesamt 177 Gärten 4455 Vögel zu zählen, das sind pro Garten 25,17. Die Zahlen von 2022 und 2021: 166 (421) Teilnehmer, 135 (282) Gärten und 3497 (6769) Vögel, 25,9 (24) pro Garten. „Es gibt da nichts schön zu reden“, kommentiert Claudius Birke, Leiter der LBV-Geschäftsstelle Starnberg, die Ergebnisse.

Die Gründe

Gründe für die Veränderungen in der Vogelwelt gibt es viele. So sei es sehr lange so kalt gewesen, „dass sogar die Igel erst im Mai aufgewacht sind“, weiß Birke. Am Ampermoos sei am helllichten Tag ein Abendsegler, eine Fledermausart, gesehen worden – „weil nachts zu wenige Insekten unterwegs waren“. Und in den Alpen hätten Wanderer tote Schwalben gefunden, verendet auf dem Vogelzug. Wissenschaftlich sei dies alles allerdings nicht nachweisbar.

Für den Rückgang der Populationen führt der LBV Starnberg zudem die Bebauung ökologisch wertvoller Lebensräume im Übergangsbereich zwischen Siedlung und Kulturland auf. Dort würden Wendehals, Gartenrotschwanz und Grauschnäpper verschwinden. Haussperling und Mehlschwalbe finden an glatten neuen Hausfassaden zu wenige Nistmöglichkeiten. „Daher kartiert der LBV beispielsweise in Hechendorf die Mehlschwalbenpopulation“, berichtet Birke. Im Siedlungsraum gingen naturnahe, unversiegelte Grünflächen mit alten Baumbeständen und Hecken verloren. Das Nahrungsangebot, vor allem an Insekten, werde knapp für Bachstelze, Bluthänfling und Gartengrasmücke. „Das gilt auch für die Goldammer, die in Hecken brütet“, sagt Birke. Während der Zähltage herrschte aber auch Schauerwetter – schlechte Bedingungen für Schwalben und Mauersegler, denn sie jagen Insekten in der Luft.

Der Klimawandel

Mit dem Klimawandel kommen zahlreiche Arten auch nicht wirklich klar. „Einige profitieren möglicherweise von den wärmeren Wintern“, schätzt Birke. Doch für den Kuckuck habe der LBV ein Monitoring eingerichtet, weil er auf veränderte Brutzeiten einiger Singvögel nicht reagieren kann, er ist weniger flexibel. Der LBV geht davon aus, dass sich Starkregenereignisse und Trockenperioden eher negativ auf die Vogelwelt auswirken.

Die guten Nachrichten

Doch es gibt auch Gutes zu vermelden. Zum einen wurden in den Gärten im Landkreis wieder mehr Stieglitze gesichtet, Weidenmeisen und Sumpfmeisen. Treue Besucher sind auch der Kernbeißer und der Gimpel. Zum anderen könne jeder Gartenbesitzer selbst viel tun, um die Vögel in seinen Garten zu locken, wie Birke erklärt. Er führt einen Garten mit beerentragenden Sträuchern, Pflanzen mit Sämereien wie Korbblütler, wilde Möhre oder Wegwarte an. Totholz und abwechslungsreiche Strukturen würden der Natur, und auch ein Rasen, den man einfach mal stehen lässt. „Aber da muss sich noch ein anderes Schönheitsideal durchsetzen“, sagt Birke. Dass sich die Population beispielsweise des Stieglitzes verbessert habe könne jedoch ein Indiz dafür sein, „dass mehr Menschen den Mut zur kleinen Wildnis vor der Haustür finden“. Gerade der Stieglitz liebt Samen, ein wilder Garten bietet das passende Büfett. Ähnliches gilt für den Sperling: „Der ist faul und fliegt nicht gerne weit. Er hat also gerne den wilden Garten direkt vor dem Schnabel“, sagt Birke. Der LBV empfiehlt zudem, durch das ganze Jahr u füttern. Allerdings ist Hygiene bei der Futterstelle wichtig, und beim Futter ist t auf Qualität zu achten, „das kauft man am besten im Fachgeschäft“. Nisthilfen sind eine auch eine Option. Die meisten Vögel wurden bei der Zählung übrigens in Niederbayern gesehen, dort waren es 35,2 pro Garten. Die Ergebnisse für den Landkreis Starnberg gibt es auf lbv.de.