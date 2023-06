Wenn Maibaumdiebe im Juni zuschlagen

Fürs Firmenjubiläum bereiteten die Mitarbeiter von Elektro Saegmüller in einem Zelt im Hof einen Maibaum vor. Am Montagmorgen war er weg, nur die Ständer blieben. © Elektro Saegmüller

Die Unterbrunner Burschen haben wieder einmal einen Baum gestohlen - einen Juni- oder besser Jubiläumsbaum des Starnberger Unternehmens Elektro Saegmüller.

Starnberg – Dass manche Maibaumdiebe auch noch im Juni aktiv sind, damit hatten die Mitarbeiter von Elektro Saegmüller in Starnberg nicht gerechnet. Anlässlich des baldigen Firmenjubiläums hatten sie einen „Junibaum“ geschepst und gehobelt. In dieser Woche sollte er bemalt werden, auch Namen verdienter Mitarbeiter sollten im Stamm verewigt werden. Doch es gab einen Zwischenfall: Am Montagmorgen war der Baum, der auf Stempen im bereits aufgebauten Festzelt lagerte, weg. Gestohlen „im Zeitfenster zwischen 2 und 5 Uhr“, wie Saegmüller-Inhaber Gerd Zanker zu berichten wusste. Ihn erfasste eine leichte Panik, schließlich hatten sich seine „Jungs“, so nennt er die Mitarbeiter, bei der Baumbearbeitung große Mühe gegeben.

Für Erleichterung sorgte ein Anruf am Montagnachmittag. Er kam, na klar, von den Burschen aus Unterbrunn, den Maibaum-Rekorddieben persönlich. Sie hatten sich mit etwa 30 Leuten in der Nacht in den Hof der Firma an der Josef-Jägerhuber-Straße geschlichen und den Junibaum mitgehen lassen. Nun fordern sie eine Ablöse, darüber wurde gestern noch verhandelt. Für Saegmüller-Chef Zanker ist aber klar: „Wir machen den Spaß mit, wir sind keine Spielverderber. Die kriegen schon eine Brotzeit oder so.“ Ludwig Göschl, Zweiter Oberbursch der Unterbrunner, gibt sich, gefragt nach den Umständen des Streichs, etwas wortkarg. Aber er erklärt: „Seit Corona kommt es öfter vor, dass der eine oder andere Maibaum erst im Sommer aufgestellt wird.“ (gma)