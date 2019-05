Wenn der Tunnel da ist: So will die STAgenda die Stadt lebendiger machen

„Lebendiges Starnberg“ heißt ein Konzept des Arbeitskreises Verkehr der STAgenda, das sich mit der Verkehrsführung für die Zeit nach Fertigstellung des B 2-Tunnels befasst.

Starnberg– Der Tunnel kommt – das ist für die STAgenda sicher. Drumherum jedoch ist viel zu tun, findet der Arbeitskreis Verkehr (AK) unter Irmgard Franken. Er hat mit dem früheren Kreisbaumeister Helmut Rauscher, dem Architekten Helm Andreas Heigl und Andrea Schmölzer sowie seinen Mitgliedern mit „Lebendiges Starnberg“ ein Konzept vorgelegt, das sowohl den Auto- als auch den Busverkehr umfasst und Lebensräume in Starnberg schaffen soll. Nun ist der Stadtrat am Zug – und ohne das Staatliche Bauamt Weilheim geht vieles auch nicht. Kernaussage: Die STAgenda will Autofahren in Starnberg nicht unmöglich machen, aber den Verkehrsraum gerecht aufteilen und die Stadt für den Durchgangsverkehr unattraktiv machen – damit der nur durch den Tunnel fährt. Deswegen will die STAgenda auch die aktuellen Planungen für die Portale ändern.

+ Der „Rauscher-Kreisel“: Am Südportal des Tunnels will die STAgenda eine Wendemöglichkeit schaffen, damit Anwohner auch in den Tunnel fahren können – und nicht durch die Stadt müssen. © STAgenda

„Es muss sich was tun in Starnberg“, erklärte Franken. Derzeit herrsche ein Vakuum, das die STAgenda mit Vorschlägen füllen wolle. Die verbreitete Ansicht, man baue erst mal den Tunnel und sehe dann weiter, reiche nicht. Deswegen erarbeitet die STAgenda Vorlagen für den Stadtrat, der darüber im Sommer befinden soll.

Was schlägt die STAgenda vor? Am Nordportal bei McDonald’s sollen es nur vier statt derzeit sechs geplante Spuren werden: Je Richtung eine in den Tunnel und eine daran vorbei Richtung Tutzinger-Hof-Platz (bisher sind dafür zwei geplant). Sechs Spuren könnten 50 Prozent mehr Verkehr aufnehmen als heute – das wäre „ein falsches Signal“, findet Schmölzer.

Das Staatliche Bauamt als Planungsbehörde stehe Vorschlägen offen gegenüber, sagte Heigl. Hintergrund ist, dass kein Autofahrer Richtung Süden oder Gilching verleitet werden soll, lieber oberirdisch durch die Stadt zu fahren – sie sollen durch den Tunnel und über die Westumfahrung fahren. Zudem will die STAgenda eine Klärung zu einem Einbahnstraßennetz in der Innenstadt. Beispiel: Dürfen Autofahrer über die innere Leutstettener Straße nur aus der Innenstadt raus, aber nicht rein, hat das Folgen für Abbiegerspuren am Portal. Solche Entscheidungen müsse man wegen anstehender Planungen schnell treffen.

+ Der „Seestern“: So stellt sich der Arbeitskreis den Tutzinger-Hof-Platz vor. Die Münchner Straße hätte nur noch zwei statt bisher vier Spuren. © STAgenda

Am Südportal des Tunnels in Richtung Maxhofkreisel regt die STAgenda einen großen 50-Meter-Kreisel zwischen Einmündung Franz-Heidinger-Straße und Waldspielplatz an sowie eine Reduzierung der geplanten vier B 2-Hauptspuren (in und aus dem Tunnel, zwei daran vorbei). Bei den Planungen sei die Einmündung der Heidinger-Straße „vergessen“ worden, sagte Heigl, was fünf Prozent der Starnberger im Wohngebiet östlich der Weilheimer Straße vom Tunnel abschneide. Ein Kreisel biete die nötige Wendemöglichkeit. Das Konzept beinhaltet auch einen Kreisverkehr am Tutzinger-Hof-Platz, die Wittelsbacherstraße würde in die Josef-Jägerhuber-Straße münden.

Durch die Reduzierung von Fahrbahnen und die Einbahnstraßen sei „plötzlich Platz für Radwege“, sagte Heigl. Franken erwartet, dass der Autoverkehr dann zwar langsamer, aber stetiger fließen könne – praktisch mache das keinen Unterschied zu heute. Parkplätze will die STAgenda nicht massiv reduzieren, aber mehr Bereiche wie die heutige Maximilianstraße schaffen (Shared Space).

Ein Vorschlag: Ein Elektro-Citybus

Die Verbindung von der Possenhofener über den Bahnhofplatz zur Münchner Straße will sie kappen – der Verkehr von Süden soll über die Hauptstraße fließen. Anregungen gibt es in „Lebendiges Starnberg“ auch zu Buslinien, Busgrößen, einem Elektro-Citybus und eine „StUber-App“ – eine App, mit der sich Fahrgemeinschaften organisieren ließen.

„Es sind noch manche Klippen da“, räumte Franken ein, und nicht alle seien begeistert – die STAgenda hat das Konzept bereits Stadtratsfraktionen und Behörden präsentiert, zumeist mit positivem Echo. Ob alles so umsetzbar und vor allem in welcher Zeit sei, müsse sich zeigen. Rauscher hält den Tutzinger-Hof-Platz für vorrangig – die Prioritäten seien aber Sache des Stadtrates. Der soll nun handeln. Franken: „Wir hatten lange genug Stillstand.“

ike

Lesen Sie auch:

Damit Abgase aus dem geplanten B 2-Tunnel in Starnberg entweichen können, soll ein Lüftungskamin in die Mitte des Tunnels gebaut werden. Im Stadtrat sorgte dieses Vorhaben jedoch für eine hitzige Diskussion.

Kerstin Täubner-Benicke will Starnberger Bürgermeisterin werden. Die Kreissprecherin der Grünen hat viele Ideen - unter anderem autofreie Zonen. Parteikollegin Martina Neubauer kritisierte bei der Nominierung die aktuelle Stadtführung.